Robbie Williams und Laura Pausini mit spektakulärer Pre-Match-Show vor dem Endspiel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Ringansager-Legende Michael Buffer bringt „Let‘s get ready to rumble!“ auf die Weltbühne

Am Sonntag, 13. Juli, erreicht die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ ihren spannenden Höhepunkt, wenn alle Augen der Welt auf das MetLife-Stadion in New York/New Jersey gerichtet sind, um den finalen Showdown des Turniers und die Krönung des ersten wirklich globalen Klubmeisters zu erleben. Doch bevor der Ball zwischen dem FC Chelsea und Paris Saint-Germain rollt, erwartet die Fans eine von Visa präsentierte unvergessliche Pre-Match-Show – mit erstklassiger Musik und visuellen Effekten sowie einer Hommage an das Gastgeberland.