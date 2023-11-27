Auftritt von Superstar Post Malone bei der Schlussfeier vor dem Finale am Sonntag, 19. Juli, im New-York-New-Jersey-Stadion

Schlussfeier ab 13:30 Uhr Ortszeit zur Feier einer unvergesslichen 39-tägigen Reise durch Kanada, Mexiko und die USA

Kreative Zusammenarbeit mit Balich Wonder Studio für eine Show, die Musik, Kultur und Fussball miteinander verschmelzen lässt

Während die Welt dem grössten Spiel des Jahres entgegenfiebert, wird Weltstar Post Malone als Hauptact der Schlussfeier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit einem spektakulären Auftritt unmittelbar vor dem Finale am Sonntag, 19. Juli, im New-York-New-Jersey-Stadion für einen besonderen Höhepunkt sorgen.

Die Schlussfeier, die in kreativer Zusammenarbeit mit Balich Wonder Studio produziert wird, beginnt um 13:30 Uhr Ortszeit – 90 Minuten vor dem Anpfiff – und lässt Musik, Unterhaltung und Fussball zu einem globalen Fest verschmelzen. Im Zentrum des Programms steht Post Malone mit einer Darbietung, die dem bedeutendsten Spiel des Weltfussballs einen würdigen Rahmen verleihen wird. Der für seine genreübergreifende Musik und seine Auftritte auf den grössten Bühnen der Welt bekannte Künstler steht damit im Mittelpunkt des kulturellen Höhepunkts vor der Krönung des nächsten Weltmeisters.

„In einem Moment, in dem Sport, Kultur und die Aufmerksamkeit der Welt zusammenkommen, wird Post Malone mit einem Auftritt die Reise dieses Turniers würdigen und die Atmosphäre anheizen, bevor sich die Augen der Welt auf die beiden Finalisten richten“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Es ist grossartig, so viele bekannte Gesichter aus dem Fussball und der Unterhaltungswelt gemeinsam auf dem Spielfeld zu sehen. Die Schlussfeier bildet den Auftakt zu einem historischen Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, das die Begeisterung der 48 Teams, der 16 Spielorte und der Millionen von Fans auf einer gemeinsamen Bühne zusammenbringt.“

Als weltweit gefeierter Superstar mit neun Diamant-Auszeichnungen setzt Post Malone immer wieder neue Massstäbe, indem er Grenzen zwischen Musikstilen verschiebt und weltweit für Aufsehen sorgt. Zuletzt veröffentlichte er mit „F-1 Trillion“ sein erstes Country-Album, das auf Anhieb die Spitze der Billboard-200-Charts eroberte. Zu Post Malones grössten Erfolgen gehören die mit Diamant ausgezeichneten Hits „rockstar“, „I Fall Apart“, „Psycho“, „White Iverson“, „Better Now“, „Congratulations“, „Circles“, „Wow“ und „Sunflower“, das als meistzertifizierte Single in die Geschichte der RIAA einging.