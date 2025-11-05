FIFA-Friedenspreis für herausragende Leistungen für Frieden und Völkerverständigung

Jährliche Verleihung des FIFA-Friedenspreises „Fussball vereint die Welt“

Erste Vergabe am Freitag, 5. Dezember 2025, durch FIFA-Präsident Gianni Infantino

Mit dieser Auszeichnung sollen Personen geehrt werden, die sich besonders für die Wahrung des Friedens einsetzen und damit Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringen.

Der FIFA-Friedenspreis „Fussball vereint die Welt“ wird im Namen aller Fussballfans verliehen – also mehr als fünf Milliarden Menschen. Mit ihrem täglichen Engagement im und für den Fussball tragen all diese Leute zum Motto der FIFA „Fussball vereint die Welt“ bei, indem sie Mädchen und Jungen sowie Frauen und Männer im Zeichen von Leidenschaft, Freude, Hoffnung und Glück zusammenbringen. Daher ist es nur angemessen, dass eine besondere Leistung mit einem besonderen Preis gewürdigt wird.

Geehrt werden all jene, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz und besonderen Aktionen dazu beitragen, Menschen auf der ganzen Welt in Frieden zu vereinen, und deshalb eine spezielle und einzigartige Anerkennung verdienen. Die Preisverleihung soll jedes Jahr stattfinden, wobei die erste Ehrung am Freitag, 5. Dezember 2025, von FIFA-Präsident Gianni Infantino im Rahmen der Endrundenauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™️ in Washington D.C. erfolgt.