Line-up für Mexiko-Stadt-Event im Rahmen der Countdown-Konzertreihe zur WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA bekannt gegeben

„Mexiko-Stadt ist eine der fussballverrücktesten Städte der Welt. Musik und Fussball sind tief in der hiesigen Kultur verankert“, so Jürgen Mainka, Turnierdirektor Mexiko der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. „Das Countdown-Konzert wird diesen Geist zum Leben erwecken und Fans und Künstler bei einer Feier zusammenbringen, die ein Sinnbild für die Gastfreundschaft, den kulturellen Reichtum und die zunehmende Begeisterung in Mexiko ist. Darüber hinaus bringt das Event Kanada, Mexiko und die USA kurz vor dem Start der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu einem gemeinsamen feierlichen Auftakt zusammen.” Das Organisationskomitee von Mexiko-Stadt hat „México Vibra“ als Haupt-Event der Rahmenveranstaltungen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ organisiert, um die kulturelle Identität des Landes durch Musik zu würdigen. „México Vibra“ nimmt Fans mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte Mexikos. Bekannte zeitgenössische Künstler treten gemeinsam mit renommierten Gastkünstlern verschiedener Generationen und Genres auf und präsentieren die grosse Tradition, Vielfalt und Entwicklung der mexikanischen Musik in einem einzigartigen Live-Event. Zeitgleich finden weitere Countdown-Konzerte in Kanada und den USA statt, um die drei gastgebenden Länder zu vereinen. Zu den bereits angekündigten Acts beim Konzert in Toronto gehören unter anderem Bryan Adams, Nora Fatehi mit Sanjoy, Vegedream sowie eine besondere Co-Produktion von AHI und Wyclef Jean. Künstler und Veranstaltungsdetails für das Konzert in den USA werden in den nächsten Tagen. Die in Zusammenarbeit mit den Grammys organisierte Konzertreihe wird international gefeierte Künstler präsentieren, die auf dem offiziellen WM-Album vertreten sind, sowie weitere weltbekannte Interpreten und besondere Gäste. Die Countdown-Konzerte zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden live übertragen. Fans auf der ganzen Welt können über die globalen Rundfunk- und Digitalkanäle der FIFA dabei sein. Unter anderem wird es einen weltweiten Livestream auf dem TikTok-Account der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ geben – mit TikTok als exklusivem Partner für den Social-Media-Livestream. Ein Mitschnitt des gesamten Konzerts sowie zusätzliches Hintergrundmaterial werden am darauffolgenden Tag auf VuMe Live, der Video-on-Demand-Plattform der FIFA zur Verfügung gestellt.