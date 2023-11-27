Line-up für Mexiko-Stadt-Event im Rahmen der Countdown-Konzertreihe zur WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA bekannt gegeben

Start des Rahmenprogramms der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Mittwoch, 10. Juni, mit den völkerverbindenden Countdown-Konzerten in Kanada, Mexiko und den USA
Countdown-Konzert in Mexiko-Stadt im Rahmen von „México Vibra“ mit Auftritten von Los Ángeles Azules mit Belinda, Elena Rose sowie einem Überraschungsgast
Besucher von „México Vibra“ ab 17 Uhr CST willkommen zum Countdown-Konzert – ohne Zusatzkosten für Inhaber von Tickets für den 10. Juni
Nach der Ankündigung des beeindruckenden Line-ups für das Countdown-Konzert zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Toronto, wissen nun auch die Fans in Mexiko-Stadt, was sie bei diesem einzigartigen zeitgleichen Spektakel erwartet, das am Mittwoch, 10. Juni, durch Fussball und Musik eine Verbindung zwischen den Anhängern in den drei gastgebenden Ländern schafft.
Fans sind herzlich eingeladen, sich schon um 17 Uhr (Ortszeit), also vor dem Hauptprogramm von „México Vibra“, im Auditorio Nacional einzufinden, um das Countdown-Konzert zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mitzuerleben und ihre Begeisterung und Liebe zum Fussball mit den Anhängern in Toronto und Los Angeles zu teilen. Diese ganz spezielle Auftaktveranstaltung wird mit Überraschungsauftritten, Live-Übertragungen und Darbietungen an allen drei Spielorten aufwarten. Das Countdown-Konzert, das am 10 Juni stattfindet, ist Bestandteil des „México Vibra“-Tickets, das hier erhältlich ist.
In Mexiko-Stadt, einer der ganz grossen Fussballmetropolen der Welt, wird „México Vibra“ Fussball und Musik verschmelzen lassen. Im Rahmen der Veranstaltung werden die Los Ángeles Azules mit Belinda und Elena Rose sowie ein Überraschungsgast beim Countdown-Konzert zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu sehen sein und die Besucher gebührend auf das historische Turnier einstimmen.
„Mexiko-Stadt ist eine der fussballverrücktesten Städte der Welt. Musik und Fussball sind tief in der hiesigen Kultur verankert“, so Jürgen Mainka, Turnierdirektor Mexiko der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. „Das Countdown-Konzert wird diesen Geist zum Leben erwecken und Fans und Künstler bei einer Feier zusammenbringen, die ein Sinnbild für die Gastfreundschaft, den kulturellen Reichtum und die zunehmende Begeisterung in Mexiko ist. Darüber hinaus bringt das Event Kanada, Mexiko und die USA kurz vor dem Start der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu einem gemeinsamen feierlichen Auftakt zusammen.” Das Organisationskomitee von Mexiko-Stadt hat „México Vibra“ als Haupt-Event der Rahmenveranstaltungen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ organisiert, um die kulturelle Identität des Landes durch Musik zu würdigen. „México Vibra“ nimmt Fans mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte Mexikos. Bekannte zeitgenössische Künstler treten gemeinsam mit renommierten Gastkünstlern verschiedener Generationen und Genres auf und präsentieren die grosse Tradition, Vielfalt und Entwicklung der mexikanischen Musik in einem einzigartigen Live-Event. Zeitgleich finden weitere Countdown-Konzerte in Kanada und den USA statt, um die drei gastgebenden Länder zu vereinen. Zu den bereits angekündigten Acts beim Konzert in Toronto gehören unter anderem Bryan Adams, Nora Fatehi mit Sanjoy, Vegedream sowie eine besondere Co-Produktion von AHI und Wyclef Jean. Künstler und Veranstaltungsdetails für das Konzert in den USA werden in den nächsten Tagen. Die in Zusammenarbeit mit den Grammys organisierte Konzertreihe wird international gefeierte Künstler präsentieren, die auf dem offiziellen WM-Album vertreten sind, sowie weitere weltbekannte Interpreten und besondere Gäste. Die Countdown-Konzerte zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden live übertragen. Fans auf der ganzen Welt können über die globalen Rundfunk- und Digitalkanäle der FIFA dabei sein. Unter anderem wird es einen weltweiten Livestream auf dem TikTok-Account der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ geben – mit TikTok als exklusivem Partner für den Social-Media-Livestream. Ein Mitschnitt des gesamten Konzerts sowie zusätzliches Hintergrundmaterial werden am darauffolgenden Tag auf VuMe Live, der Video-on-Demand-Plattform der FIFA zur Verfügung gestellt.