Mehrere Zuschauerrekorde bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Mehr als 54 Millionen Zuschauer in Kanada, Mexiko und den USA bei den Eröffnungsspielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit den drei Heimteams als Beleg für die völkerverbindende Kraft des Turniers sowie das enorme Interesse in ganz Nordamerika

Mit insgesamt 27,5 Millionen Zuschauern war das Eröffnungsspiel der USA gegen Paraguay die meistgesehene Übertragung einer Fussballpartie im Land

Zahlreiche neue nationale und internationale Zuschauerrekorde im englisch- und spanischsprachigen Fernsehen, die die beispiellose Reichweite und Dynamik der ersten in drei Ländern ausgetragenen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ untermauern

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat auf und neben dem Platz einen grandiosen Start hingelegt. So haben die Eröffnungsspiele der drei Austragungsländer in ganz Nordamerika für Zuschauerrekorde gesorgt.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat bereits mehr als eine Million Fans in die Stadien gelockt und zieht die Menschen in den drei Austragungsländern auch via Fernsehen in ihren Bann. So haben mehr als 54 Millionen Zuschauer die Eröffnungsspiele mit Kanada, Mexiko und den USA verfolgt und damit deutlich gemacht, wie sehr das Turnier die Menschen in ganz Nordamerika zusammenbringt und begeistert.

Mit Blick auf die Rekordzahlen sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Was wir hier erleben, ist wirklich historisch. Der Auftakt der USA gegen Paraguay war das meistgesehene WM-Spiel, das jemals in dieser Nation übertragen wurde, während mehr als 54 Millionen Menschen in Kanada, Mexiko und den USA die Eröffnungsspiele ihrer jeweiligen Nationalmannschaften verfolgten. Damit wurden nicht nur Rekorde gebrochen, sondern es wurde auch deutlich, wie sehr der Fussball die Welt wirklich vereint.“

Weiter führte der FIFA-Chef aus: „Diese Zahlen sagen alles darüber aus, was dieses Turnier für diese Länder, diesen Kontinent und die ganze Welt bedeutet. Doch es geht hier nicht nur um Zahlen, sondern um Millionen von Menschen aus allen Teilen der Welt, die durch den Fussball zusammenkommen. Die Atmosphäre, die Stimmung und die Leidenschaft, die ich in diesen Gastgeberländern spüre, sind etwas ganz Besonderes. Sowohl die Fans in den vollbesetzten Stadien als auch diejenigen, die zu Hause zuschauen, und diejenigen, die auf den Strassen feiern – sie alle tragen zu etwas Einzigartigem bei.“

In den USA wurden die höchsten Einschaltquoten in der WM-Geschichte des Landes erreicht. Der US-Auftaktsieg gegen Paraguay lockte bei FOX und Telemundo durchschnittlich 27,5 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und war damit die meistgesehene WM-Begegnung, die jemals in den USA übertragen wurde.

Auf FOX wurde der höchste Wert für ein Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ der Männer in der Geschichte des englischsprachigen Fernsehens in den USA verzeichnet – und es war die meistgestreamte Begegnung des US-Teams in englischer Sprache in der Turniergeschichte.

Telemundo erzielte unterdessen Rekordwerte für ein WM-Spiel der US-Männer im spanischsprachigen Fernsehen sowie für ein Gruppenspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ohne Beteiligung Mexikos im spanischsprachigen Fernsehen.

Auch Mexikos Auftaktsieg gegen Südafrika erreichte neue Bestmarken. 23,4 Millionen Zuschauer wurden im Schnitt registriert – so viele wie bei keinem anderen WM-Spiel des Landes im 21. Jahrhundert. Die Partie erzielte eine Einschaltquote von unglaublichen 72,1 %. Fast drei Viertel aller TV-Zuschauer in Mexiko verfolgten damit den Turnierstart ihres Teams. Das Spiel stiess auch ausserhalb der Landesgrenzen auf ein enormes Echo. Rund 20 Millionen Zuschauer wurden im Schnitt in den USA verzeichnet, wo Telemundo einen Rekord für die spanischsprachige Übertragung eines WM-Eröffnungsspiels in der US-Fernsehgeschichte erzielte.

Auch Kanadas Eröffnungsspiel gegen Bosnien und Herzegowina untermauerte das wachsende landesweite Interesse an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Bei den verschiedenen englisch- und französischsprachigen Sendern wurden im Schnitt 3,1 Millionen Zuschauer gezählt. Dies bedeutet den dritthöchsten Wert für ein WM-Spiel der kanadischen Männer im 21. Jahrhundert.