Louis Vuitton präsentiert nach Ernennung zum offiziellen Lieferanten und Markenlizenznehmer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ den massgefertigten Trophäenkoffer für das Finale

Eindrucksvolle Präsentation des offiziellen Trophäenkoffers auf dem Spielfeld im Rahmen der Finalzeremonie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Vorstellung einer exklusiven Louis-Vuitton-Kollektion von Koffern in limitierter Auflage im Rahmen der Markenlizenzvereinbarung

Fortsetzung der langjährigen Zusammenarbeit nach der Gestaltung der offiziellen Trophäenkoffer für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ seit 2010

Als offizieller Lieferant und Markenlizenznehmer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ präsentiert Louis Vuitton den massgefertigten offiziellen Trophäenkoffer für den Transport und die Präsentation der berühmtesten Trophäe des Weltsports.

Im Rahmen des Musik-, Unterhaltungs- und Zeremonienprogramms wird der Trophäenkoffer beim Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ von einem Louis-Vuitton-Botschafter und einer FIFA-Legende auf das Spielfeld getragen. Damit wird eine seit 2010 fest etablierte Tradition fortgeführt. Zu diesem Anlass hat das Modehaus zudem eine exklusive Louis-Vuitton-Kollektion von Koffern in limitierter Auflage vorgestellt.

Der Trophäenkoffer, der in den historischen Werkstätten von Asnières-sur-Seine bei Paris von den Kunsthandwerkern von Louis Vuitton gefertigt wurde, trägt das unverwechselbare Monogram Canvas des Modehauses. Auf den beiden Frontpaneelen befindet sich jeweils ein von Hand gemaltes goldenes „V“, das für „Victory“ (Sieg) und „Vuitton“ steht und die Farben des FIFA WM-Pokals aufgreift. Abgerundet wird das Äussere durch die als „Lozines“ bekannten Lederbesätze sowie vergoldete Eckenschützer aus Messing, ein Schloss und Verschlüsse, die an die vom Modehaus seit den 1860er-Jahren verwendeten Designs erinnern. Die Innenseite ist mit hellbeigem Leder ausgekleidet und verfügt im Deckel über ein integriertes Partnerschaftslogo von Louis Vuitton und der FIFA.

„Louis Vuitton bereichert die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft mit einer einzigartigen Kombination aus Tradition, Handwerkskunst und Prestige“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai.

„Die offizielle Trophäe ist die begehrteste Auszeichnung im Weltfussball. Daher ist es nur passend, dass sie in einem Trophäenkoffer von Louis Vuitton transportiert wird. Der Auftritt der Trophäe auf dem Spielfeld vor dem Finale wird einmal mehr einen besonderen Höhepunkt darstellen und die Verbindung zwischen Tradition und modernem Spitzenfussball unterstreichen.“

„Louis Vuitton und die FIFA verbindet seit mehr als einem Jahrzehnt das gemeinsame Streben nach Exzellenz sowie die Überzeugung, dass der Sport die Kraft besitzt, Menschen zu inspirieren und zusammenzubringen“, sagte Pietro Beccari, Geschäftsführer und Präsident von Louis Vuitton.

„Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft im Rahmen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 fortzusetzen. Im Zentrum steht die begehrteste Trophäe der Welt – ein Symbol für Hingabe, gemeinsamen Ehrgeiz und die ultimative Feier des Sieges. Mit dieser neuen Ausgabe setzt der Trophäenkoffer von Louis Vuitton dieses Vermächtnis fort und begleitet den unvergesslichen Moment, in dem der grösste Erfolg im Fussball gefeiert und Geschichte geschrieben wird.“

Louis Vuitton ist seit 2010 eng mit den grössten internationalen Sportwettbewerben verbunden und entwarf u. a. die offiziellen Trophäenkoffer für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Südafrika (2010), Brasilien (2014), Russland (2018) und Katar (2022), wobei die Trophäe unter dem charakteristischen Motto des Hauses „Victory travels in Louis Vuitton“ um die Welt reiste.