Die FIFA und der IDB-Konzern starten in Mexiko das FIFA-Arena-Programm, um mithilfe des Fussballs nachhaltige Chancen zu schaffen

Bau von acht FIFA-Arena-Minifeldern in ganz Mexiko bis Ende 2026

Zugang zu Fussball, Bildung und sozialer Integration für Kinder, Jugendliche und Familien

Bestandteil eines umfassenden Programms mit Standorten in über 100 Gemeinden zur Förderung des sozialen Zusammenhalts, der Gleichstellung der Geschlechter sowie der Gewaltprävention

Die FIFA und die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) haben in Mexiko das wegweisende FIFA-Arena-Programm lanciert. In enger Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Fussballverband (FMF) werden so bis Ende 2026 in städtischen und ländlichen Gemeinden im ganzen Land acht Minifussballplätze erstellt. „Der Fussball verbindet Menschen, spendet Hoffnung und schafft Möglichkeiten“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Mit dem FIFA-Arena-Programm investieren wir gemeinsam mit dem IDB-Konzern, dem FMF und lokalen Partnern in Gemeinden und sorgen so dafür, dass das positive Vermächtnis des Fussballs dort zu spüren ist, wo es am wichtigsten ist. Indem wir in Kinder, Jugendliche und Familien investieren, schaffen wir sichere, inklusive Räume, in denen künftige Generationen spielen, lernen und ihr Potenzial entfalten können.“

Die Initiative nutzt die soziale Kraft des Fussballs, indem sie hochwertige Sportinfrastruktur mit kommunalen Programmen in den Bereichen Bildung, Kompetenzförderung, soziale Integration und Gewaltprävention kombiniert. Das FIFA-Arena-Programm bietet sichere und barrierefreie Räume, in denen Kinder, Jugendliche und Familien gemeinsam spielen, lernen und sich entfalten können.

Das Programm will insbesondere Mädchen und jungen Frauen mehr Beteiligungsmöglichkeiten bieten und mit dem Fussball das soziale Engagement und die Bildung fördern. Die Minifelder bleiben öffentliches Eigentum und dienen als Dreh- und Angelpunkt für den Schulsport, den Kinderfussball, lokale Turniere und kommunale Initiativen.