Eine halbe Milliarde Ticketbewerbungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bis zum Ende der Verkaufsphase mit Zufallsziehung

Bewerbung von Fans aus allen Ländern/Gebieten der 211 FIFA-Mitgliedsverbände binnen 33 Tagen

Grösste Nachfrage aus den Austragungsländern USA, Mexiko und Kanada sowie Deutschland, England, Brasilien, Spanien, Portugal, Argentinien und Kolumbien

Information der Fans ab 5. Februar 2026 per E-Mail über den Erfolg ihrer Ticketbewerbung

Die Vorfreude auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist riesig. Während der Verkaufsphase mit Zufallsziehung vom 11. Dezember 2025 bis zum 13. Januar 2026 wurden weltweit mehr als eine halbe Milliarde Ticketanfragen eingereicht.

Jede Ticketbewerbung wurde anhand individueller Kreditkartendaten überprüft. Demnach sind während der insgesamt 33 Tage im Schnitt täglich 15 Millionen Ticketbewerbungen eingegangen. In der Geschichte des Sports ist dies absolut einzigartig. Tickets wurden von Fans aus allen Ländern und Gebieten der 211 FIFA-Mitgliedsverbände bestellt. Die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams zieht damit wahrlich den ganzen Globus in ihren Bann.

Am meisten Bewerbungen sind aus den Austragungsländern (USA, Mexiko und Kanada) eingegangen, gefolgt von Deutschland, England, Brasilien, Spanien, Portugal, Argentinien und Kolumbien. Am begehrtesten waren Tickets für die Partie zwischen Kolumbien und Portugal am Samstag, 27. Juni, in Miami. Auf den weiteren Plätzen folgen die Begegnung Mexiko – Republik Korea am Donnerstag, 18. Juni, in Guadalajara, das Finale am Sonntag, 19. Juli, in New York/New Jersey, das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika am Donnerstag, 11. Juni, in Mexiko-Stadt sowie die Sechzehntelfinalpartie am Donnerstag, 2. Juli, in Toronto. Somit stossen sowohl die Spitzenspiele als auch die K.-o.-Spiele in allen drei Austragungsländern auf enormes Interesse.

„Eine halbe Milliarde Ticketbewerbungen in etwas mehr als einem Monat ist nicht nur eine enorme Nachfrage, sondern ein globales Statement. Im Namen der FIFA danke und gratuliere ich den Fussballfans aus aller Welt für dieses einzigartige Echo“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Wenn wir sehen, was dieses Turnier für die Menschen weltweit bedeutet, ist es sehr bedauerlich, dass wir nicht alle Fans in den Stadien begrüssen können. Mit verschiedenen Angeboten wollen wir deshalb dafür sorgen, dass Fans an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ teilhaben können, sei es durch physische oder digitale Fanerlebnisse über die Stadien hinaus, und so viele Menschen wie möglich die grösste Sportveranstaltung der Welt miterleben können.“

Nach Abschluss der Verkaufsphase mit Zufallsziehung überprüft FIFA-Ticketing, ob bei den Bewerbungen die geltenden Bestimmungen und Haushaltsbeschränkungen eingehalten wurden, ehe die Tickets vergeben werden. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und die Nachfrage das Angebot übersteigt, werden die Tickets in einer Zufallsziehung zugeteilt, damit für alle Besteller ein faires Verfahren und Chancengleichheit gilt.

Fans werden frühestens am 5. Februar 2026 per E-Mail informiert, ob sie Tickets erhalten. Alle Fans, deren Bewerbungen ganz oder teilweise erfolgreich sind, werden per E-Mail benachrichtigt. Der Betrag für die Tickets wird automatisch belastet. Bei einer teilweise erfolgreichen Bewerbung erhalten die Fans die gewünschte Anzahl Tickets für ein Spiel, aber nicht für alle Spiele. Fans, die in dieser Phase keine Tickets erhalten, haben während der Last-Minute-Verkaufsphase nochmals die Möglichkeit, Tickets für das Turnier zu kaufen. Während dieser bis Turnierende dauernden Verkaufsphase sind Tickets solange Vorrat erhältlich. FIFA.com/tickets ist die offizielle und bevorzugte Quelle für den Kauf von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Auf FIFA.com/tickets betreibt die FIFA zudem einen offiziellen Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz für teilnahmeberechtigte Ticketinhaber. Diese soll Fans vor ungültigen oder unzulässigen Weiterverkäufen oder einem Tausch schützen und steht unter Einhaltung der jeweils geltenden nationalen und lokalen Vorschriften zur Verfügung.

Fans, die sich sofort Tickets für bestimmte Spiele sichern möchten, können auf FIFA.com/hospitality über On Location, den offiziellen Hospitality-Anbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, Hospitality-Pakete samt Tickets für einen einzigartigen, exklusiven Spieltag erwerben. Bei Qatar Airways sind zudem Reisepakete samt Tickets, Transport, Hotel und Flügen erhältlich.

Spieltickets gewähren keine Einreise nach Kanada, Mexiko und in die USA. Fans sollten sich auf den offiziellen Websites der jeweiligen Länder über die Einreisebestimmungen informieren. Angesichts der zu erwartenden Bearbeitungszeiten empfiehlt die FIFA, die erforderlichen Visa so früh wie möglich zu beantragen. Inhabern von Tickets für Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in den USA steht das FIFA-Schnellverfahren FIFA-PASS (Priority Appointment Scheduling System) zu Verfügung.