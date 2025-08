Gruppengegner der grössten Nachwuchstalente bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023™ ausgelost

Beim Turnier, das vom 10. November bis zum 2. Dezember 2023 in Indonesien stattfindet, treten 24 Teams mit einigen der grössten Nachwuchstalente und zukünftigen Superstars an.

Bei der heutigen Auslosung wurde Gastgeber Indonesien zusammen mit Ecuador, Marokko und Panama in Gruppe A gelost und misst sich zum Auftakt am 10. November mit Ecuador. Titelverteidiger Brasilien trifft in Gruppe C auf England, Neukaledonien und die IR Iran.