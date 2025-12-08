FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds bei Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit starkem Appell für weltweite Bildung in den Blickpunkt gerückt

Inspirierende Botschaften von Beiratsmitgliedern vor internationalem Publikum

Hochwertige Bildung und Fussballförderung für 100.000 Kinder weltweit angestrebt

Showbeitrag unterstreicht wachsende Unterstützung auf dem Weg zum Ziel von USD 100 Millionen

Der FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds stand am Freitag, 5. Dezember, bei der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Blickpunkt, als Beiratsmitglieder des Fonds noch einmal eindringlich auf die Transformationskraft von Bildung und den positiven Einfluss auf Kinder hinwiesen, der mit der Initiative weltweit angestrebt wird.

In einer besonderen Videobotschaft machten FIFA-Präsident Gianni Infantino, Global-Citizen-Mitgründer und -Geschäftsführer Hugh Evans, der australische Schauspieler Hugh Jackman, die kolumbianische Sängerin und Songwriterin Shakira, FIFA-Fussballlegende Kaká und Jim DeMare, Co-President der Bank of America, dem internationalen Publikum noch einmal bewusst, wie der Zugang zu hochwertiger Bildung – in Kombination mit Spass am Fussball – substanzielle und nachhaltige Veränderungen anschieben kann.

„Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 haben wir pro verkauftem Ticket einen Dollar an den FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds gespendet. Das werden wir auch bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wieder tun und darüber hinaus alle weiteren Beteiligten bitten, ebenfalls einen Beitrag zu leisten“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Die Hälfte der mindestens USD 100 Millionen, die dieser Fonds umfassen wird, gehen direkt an ‚FIFA Football for Schools‘. Im Rahmen dieses fantastischen Projekts kommen Kinder in den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden auf der ganzen Welt – das sind mehr Länder, als von den Vereinten Nationen repräsentiert werden – in den Genuss von Bildung, indem der Fussball und seine Werte als Schule des Lebens genutzt werden.“

Hugh Evans, Mitgründer und Geschäftsführer von Global Citizen, fügte hinzu: „Weltweit gibt es 250 Millionen Kinder ohne Zugang zu grundlegender Bildung. Die FIFA nutzt diese Plattform, um mehr als 100.000 Kindern Zugang zu hochwertiger Bildung zu verschaffen, und bietet damit ein schlagkräftiges Instrument. Wir haben uns das ungemein ehrgeizige Ziel gesteckt, USD 100 Millionen für hochwertige Bildung aufzubringen und haben bereits mehr als USD 30 Millionen aufgebracht. Wir haben Beiratsmitglieder wie Abel (The Weeknd), Hugh Jackman, Shakira, Ivanka Trump und Serena Williams, die alle vereint die Mission verfolgen, jedem Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen.“

Der Anfang des Jahres ins Leben gerufene FIFA/Global-Citizen-Fonds soll bis zum Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ USD 100 Millionen aufbringen. Dabei wird Global Citizen die erste Halbzeitshow bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ produzieren. Der Fonds wird über kombinierte Kinderfussball-Bildungsprogramme in mehr als 200 Gemeinden weltweit den Zugang zu hochwertiger Bildung und Fussballförderung für Kinder verbessern.

„Wenn zwei grosse Organisationen wie die FIFA und Global Citizen zusammenarbeiten, erhält dieses sehr interessante Projekt Aufmerksamkeit, Glaubwürdigkeit und Kompetenz“, so FIFA-Legende Kaká, der mit Brasilien die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002™ in Korea/Japan gewann. „Der Fussball war wirklich sehr wichtig für meine Ausbildung und hat in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt. It (played) a key role in my life. Dies ist eine hervorragende Plattform, die Kindern und jungen Menschen das Träumen ermöglicht.“