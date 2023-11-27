Schlussfeier vor dem Finale der historischen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Spektakuläre Feier am Sonntag, 19. Juli, um 13:30 Uhr Ortszeit im New-York-New-Jersey-Stadion zum Abschluss der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Show mit Weltstars wie Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed und vielen mehr

Preisgekrönte Jennifer Hudson mit Live-Darbietung der US-Hymne vor dem Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Vor dem Finale der bislang grössten Sportveranstaltung am Sonntag, 19. Juli, im New-York-New-Jersey-Stadion blickt die Schlussfeier zurück auf die einzigartige Reise der 48 Teams durch die drei Austragungsländer und die 16 Spielorte beim Turnier.

Geboten wird ein Starensemble, angeführt von Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams und IShowSpeed, sowie ein Gastauftritt von Tom Cruise. Einige der weltweit grössten Namen aus Musik und Unterhaltung sorgen damit vor dem Finale für ein grandioses Fest.

Die Emmy-, Grammy-, Oscar- und Tony-Preisträgerin Jennifer Hudson präsentiert vor dem Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zudem eine besondere Darbietung der US-Nationalhymne und wird mit ihrem atemberaubenden Auftritt das wichtigste Fussballspiel und das mit Spannung erwartete Finale des Turniers gebührend in Szene setzen.

Die mit Balich Wonder Studio produzierte Schlussfeier ist eine Hommage an die Begeisterung, die Emotionen und die weltweite Anziehungskraft der 23. FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die mit 48 Teams etliche Rekorde gebrochen und eine neue Generation von Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt zum Träumen inspiriert hat. Weitere Künstler und Ehrengäste werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

„Nach den Eröffnungsfeiern, mit denen Kanada, Mexiko und die USA die Welt bei sich willkommen geheissen haben, schliesst sich mit der Schlussfeier der Kreis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Auf dem Programm stehen musikalische und kulturelle Darbietungen, ehe beim mit Spannung erwarteten Finale der nächste Weltmeister gekürt wird “, sagte Heimo Schirgi, Betriebsdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.