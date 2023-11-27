Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Zahlen: Einblick in die beispiellose Organisation hinter der bislang grössten Sportveranstaltung

Rekordturnier mit 645 offiziellen Veranstaltungsorten in ganz Nordamerika und fast 300 000 akkreditierten Personen, die für eine reibungslose Organisation für die 1248 Spieler und die mehr als 6,8 Millionen Besucher gesorgt haben

Mehr als 43 000 ehrenamtliche Helfer, 73 700 akkreditierte Sicherheitsbeamte und 2500 FIFA-Angestellte binnen 39 Tagen bei den 104 Spielen im Einsatz

Beispielloser logistischer, operativer und personeller Aufwand mit fast 675 000 bei den Spielen verkauften Hotdogs, über 11 337 Teamtransporten sowie 300 000 Quadratmetern speziell für Stadien und Trainingsanlagen angebautem Rasen

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat die Welt mit unvergesslichem Fussball, Zuschauerrekorden und historischen Spielszenen begeistert. Doch hinter jedem Tor, jedem Jubel und jedem Spieltag verbirgt sich ein organisatorisches Unterfangen, wie es der Sport noch nie erlebt hat.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erstreckte sich über 39 Tage, drei Länder, 16 Spielorte, 48 Teamquartiere und 645 offizielle Veranstaltungsorte. Fast 300 000 akkreditierte Personen haben die Turnierorganisation unterstützt, während 1248 Spieler vor insgesamt mehr als 6,8 Millionen Besuchern im Einsatz standen. Hinter dem reibungslosen Fussballfest steckt eine logistische und operative Herkulesaufgabe, wie sie die Welt noch kaum gesehen hat.

Vom Transport von Mannschaften und Ausrüstung quer durch einen Kontinent bis hin zur Vorbereitung von erstklassigen Spielfeldern, Fanbetreuung, Sicherheit, Akkreditierung, Verkehr, Medien- und Übertragungsdiensten hatte praktisch jeder Aspekt des Turniers eine Dimension, wie es bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ noch nie der Fall war.

Hinter den Kulissen haben mehr als 43 000 ehrenamtliche Helfer, 73 700 akkreditierte Sicherheitsbeamte und FIFA-Angestellte aus 104 Nationen für eine sichere und erfolgreiche Durchführung der insgesamt 104 Spiele gesorgt. Allein im Sicherheitsbereich wurden mehr als eine Million Schichten absolviert, während die Akkreditierungssysteme an den verschiedenen Veranstaltungsorten über fünf Millionen Scans verarbeiteten.

Auch in technologischer und medialer Hinsicht erreichte die WM neue Sphären. Das internationale Sendezentrum in Dallas funktionierte als eigenständige Medienstadt, in der Tausende von Mitarbeitenden untergebracht waren, die über jedes Spiel berichteten. Während des gesamten Turniers wurde das Geschehen mit mehr 5000 Kameras und über 24 000 Beiträgen für ein Publikum rund um die Welt eingefangen.

Während der insgesamt 39 Tage wurden in den Stadien fast 675 000 Hotdogs verkauft, die sich zusammen auf eine Länge von etwa 135 Kilometern bzw. mehr als 1350 aneinandergereihten Fussballfeldern erstrecken würden. Während des Turniers tranken Fans ausserdem mehr als 4,6 Millionen Erfrischungsgetränke und Mineralwasser sowie über 5,5 Millionen Bier.

Die Begeisterung der Fans ging aber weit über die Stadien hinaus. Bei den FIFA Fan Festivals™ in ganz Nordamerika wurden mehr als neun Millionen Besucher verzeichnet, während die Fans in mehr als 2300 WhatsApp-Nachrichten und 7,7 Millionen E-Mails mit wichtigen Informationen für ihre Reise versorgt wurden.