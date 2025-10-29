FIFA und DAZN präsentieren ultimative globale Fussballplattform FIFA+

Neue wegweisende Plattform „Global Home of Football“ von FIFA und DAZN ab 2026

FIFA+ kostenlos für Fans rund um die Welt, Premium-Angebot ebenfalls erhältlich

Exklusiver Nachrichtendienst auf mehreren Kanälen mit topaktuellen Informationen aus der Fussballwelt sowie massgeschneiderte Erlebnisse für Fans dank innovativer Technologie

Nach dem überwältigenden Erfolg der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ mit einem Milliardenpublikum setzen die FIFA und DAZN ihre strategische Partnerschaft mit einer bahnbrechenden weltweiten Neulancierung von FIFA+ im nächsten Jahr auf DAZN fort.

Neue Plattform “Global Home of Football”

DAZN, die weltweit führende Sportunterhaltungsplattform, und die FIFA planen gemeinsam eine Neulancierung der einzigartigen Plattform FIFA+, die Fussballfans rund um den Globus personalisierte und massgeschneiderte Erlebnisse bietet.

Die neue Plattform „Global Home of Football“ auf DAZN, die auf dem erfolgreichen bestehenden FIFA+-Angebot basiert, kombiniert erstklassige Live- und On-Demand-Fussballinhalte, Highlights und exklusive Hintergrundberichte von mehr als 100 Nationalteams sowie Klubligen im Frauen- und Männerfussball. Hinzu kommt ein Nachrichtendienst in mehreren Sprachen und auf verschiedenen Kanälen. Geplant sind stündlich Nachrichten, eine wöchentliche Analyserunde sowie On-Demand-Inhalte wie Dokumentationen, Interviews und Serien.

Einzigartiges Erlebnis für Fans

Die neue exklusive FIFA+-Plattform steht Fans kostenlos zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit, gegen Bezahlung zusätzliche Premium-Inhalte zu nutzen. Die neue FIFA+-Plattform auf DAZN bietet für jeden Geschmack etwas, ob aktuelle Tore, detaillierte Statistiken und Nachrichten, Kontakt zu anderen Fans über Influencer-Inhalte oder Geschichten aus dem Breitensport.

FIFA+ nutzt die globale Reichweite, das technologische Wissen, die geballte Marketingkompetenz sowie das breite Rechteportfolio und Vertriebsnetz von DAZN. Mithilfe der bekannten FIFA-Marke und der Fülle an Inhalten auf allen Stufen des Fussballs in jedem Land werden die FIFA und DAZN alle Segmente der Fussballgemeinschaft bedienen und den Fussball weltweit in Szene setzen.

Start 2026

Die FIFA+-Plattform startet 2026 rechtzeitig zur nächsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, um die weltweite Reichweite und Begeisterung des Fussballs gebührend zu feiern. Mehr Fans denn je haben damit weltweit Zugang zum Fussball.

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström sagte: „Die Partnerschaft zwischen der FIFA und DAZN hat sich im Nu zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, wie die FIFA Klub-Weltmeisterschaft in diesem Jahr in den USA mit ihren vielen Rekorden gezeigt hat. Beide Organisationen eint eine unglaubliche Innovationskraft. Gemeinsam mit DAZN wird die FIFA den Fans auf der ganzen Welt mit der neuen FIFA+-Plattform noch mehr Fussballinhalte sowie eine Vielzahl von Erlebnissen, Spektakel und Unterhaltung bieten.“