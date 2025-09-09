FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ mit 2,7 Milliarden Zuschauern ein weltweiter Erfolg

Klub-WM eine Erfolgsgeschichte: vom Rekordwert an DAZN-Neuregistrierungen am ersten Spieltag bis zum WM-Titel des Chelsea FC

Rasanter Anstieg an weltweiten Interaktionen gemäss vorläufigen unabhängigen Daten

Knapp 2,5 Millionen Stadionbesucher während des einmonatigen Turniers im Juni und Juli 2025

Vorläufige Daten belegen es: Die erste Ausgabe der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ hat die Fussballfans weltweit begeistert. Laut einer Analyse von Nielsen Sports verfolgten schätzungsweise 2,7 Milliarden Menschen das Turnier über alle Medienkanäle.

Die Zahlen beziehen sich auf das gesamte Turnier, das vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA stattfand, und bei dem sich der Chelsea FC zum Klubweltmeister krönte – dank einem 3:0-Finalsieg über Paris Saint-Germain. Fast 2,5 Millionen Fans besuchten die Spiele an den elf Spielorten, während Milliarden weitere das Geschehen über die exklusive globale Sendeanstalt DAZN, Unterlizenznehmer, andere Medien sowie an Public Viewings weltweit verfolgten.

Mit 80 % aller Fussballfans, die wussten, dass die Klub-WM stattfand, ist auch der Bekanntheitsgrad des Wettbewerbs inzwischen deutlich angestiegen. Während des Turniers war „FIFA Club World Cup“ der meistgesuchte Suchbegriff unter allen Sportwettbewerben auf Google. Die offiziellen Social-Media-Kanäle des Turniers verzeichneten neun Millionen neue Follower und diejenigen von DAZN über zehn Milliarden Aufrufe.

DAZN übertrug alle 63 Spiele live und kostenlos und erzielte während des Turniers neue Rekordwerte bezüglich Reichweite und Beteiligung. Die globale Sportunterhaltungsplattform bot den Fans ein einzigartiges TV-Erlebnis, das weit über die Live-Übertragungen hinausging. Die digitale Berichterstattung enthielt nicht nur Premium- und On-Demand-Inhalte, sondern auch die einzigartige interaktive DAZN FanZone sowie exklusive Zusatzformate. Infolgedessen konsumierten 80% der DAZN-Zuschauer während des Turniers auch Nicht-Live-Inhalte, was die wachsende Nachfrage nach immersiven, formatübergreifenden Fussballgeschichten und den Status von DAZN als führenden Anbieter für Fussballinhalte unterstreicht.

„Diese vorläufigen Zahlen bestätigen, dass die FIFA Klub-Weltmeisterschaft ein bahnbrechendes Turnier mit globalem Erfolg war“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström. „Von der unglaublichen Atmosphäre in den Stadien der USA bis hin zu den 2,7 Milliarden Zuschauern weltweit hat das Turnier sämtliche Erwartungen übertroffen. Die FIFA hat versprochen, dieses Turnier zu allen zu bringen, und es besteht kein Zweifel daran, welche Beliebtheit dieser Wettbewerb rund um den Globus geniesst. Wir danken unserem globalen Sendepartner DAZN für seine Unterstützung, die massgeblich zu diesem Erfolg beitragen hat.“

Shay Segev, CEO der DAZN Group, fügte hinzu: „Die Zahlen belegen das enorme globale Interesse an zugänglichen Premium-Fussballinhalten. Unsere Partnerschaft mit der FIFA für die Klub-Weltmeisterschaft 2025 hat neue Massstäbe beim Fussballerlebnis gesetzt. Das Turnier hat gezeigt, wie kraftvoll der Sport sein kann, wenn er digital und fanorientiert präsentiert wird. Gemeinsam mit der FIFA sind wir stolz darauf, neue Standards für globale Reichweite und Beteiligung erreicht und Fans auf der ganzen Welt den Zugang zu einem der spannendsten Turniere im heutigen Fussball ermöglicht zu haben.“

Als exklusive globale Sendeanstalt vergab DAZN ausserdem Sublizenzen an über 100 Partner weltweit. Die linearen Einschaltquoten in vielen Märkten der Welt sind denn auch beeindruckend.

In Brasilien, wo alle vier Teams die Gruppenphase überstanden und die Herzen auf und neben dem Spielfeld eroberten, verfolgten Berichten zufolge über 131 Millionen Menschen im ganzen Land das Turnier vor dem Fernseher – das entspricht 62% der gesamten Bevölkerung.Der brasilianische Sender TV Globo verzeichnete während des Turniers seine drei bisher höchsten Einschaltquoten des Jahres. Das Spiel des CR Flamengo gegen den FC Bayern München erreichte mit 37,3 Millionen TV-Zuschauern die höchste Einschaltquote, gefolgt von den beiden Partien von Palmeiras gegen Inter Miami CF und Botafogo.

In Spanien verfolgten 49% der Bevölkerung (rund 24 Millionen Menschen) und in Italien 48% der Bevölkerung (rund 28 Millionen Menschen) die Klub-WM. In Portugal schalteten laut Berichten sogar mehr als 60% der Landsleute über DAZN und Unterlizenznehmer TVI ein. Die beiden Spiele Chelsea FC – Paris Saint-Germain und Inter Miami CF – FC Porto bescherten TVI die höchste bzw. zweithöchste Einschaltquote des Jahres zum Zeitpunkt der Ausstrahlung.

Auch in Saudiarabien haben zahlreiche Fans die Spiele an den Bildschirmen verfolgt. Das hart umkämpfte Spiel zwischen Manchester City und Al Hilal erreichte im gesamten Königreich mit 77,8 % der Fernsehzuschauer einen sehr hohen Marktanteil.

In Argentinien sahen mehr als 9,1 Millionen Menschen das Spiel zwischen CA Boca Juniors und SL Benfica, was einer Einschaltquote von 84,2% entspricht – der höchste Landeswert seit dem Finale der CONMEBOL Libertadores 2023. Stadtrivale CA River Plate erreichte während der Partie gegen CF Monterrey gar einen Anteil von 87% des gesamten Fernsehpublikums.

