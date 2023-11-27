FIFA+ auf DAZN: Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum „Global Home of Football“

Mit der exklusiven Einführung von FIFA+ auf DAZN haben der Weltverband und der Streamingdienst einen wichtigen Meilenstein in ihrer strategischen Partnerschaft erreicht. Damit wird FIFA+ für Hunderte Millionen Fussballfans kostenlos zugänglich.

Durch diese Integration werden die einzigartigen globalen Inhalte der FIFA mit dem unvergleichlichen Portfolio an Fussballrechten von DAZN kombiniert, wodurch Fans weltweit erweiterte Zugangsmöglichkeiten und mehr Interaktionsmöglichkeiten erhalten.

FIFA+ auf DAZN zeigt jährlich rund 8500 Livespiele von etwa 100 FIFA-Mitgliedsverbänden. Ergänzt durch Eigenproduktionen und Archivinhalte profitieren Fans von einem umfassenden Angebot, während die Verbände ihre globale Reichweite deutlich ausbauen.

Der Weltfussballverband und DAZN, der weltweit führende Anbieter von Sportunterhaltung, haben FIFA+ exklusiv auf DAZN gestartet. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in ihrer strategischen Partnerschaft und ein grosser Schritt auf dem Weg zur Plattform „Global Home of Football“.

Mit diesem Schritt entsteht eine zentrale globale Anlaufstelle für Tausende von Liveveranstaltungen, Archivinhalten und Eigenproduktionen der FIFA. Dieser neue Dienst vereint das umfangreiche Portfolio der FIFA an weltweiten Fussballinhalten mit dem unvergleichlichen Angebot von DAZN an Fussballrechten aus den Topligen und Wettbewerben rund um den Globus.

Aufbauend auf der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen DAZN und dem Weltverband bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ spiegelt dieses neue Projekt ihr gemeinsames Ziel wider, das globale Fussballerlebnis zu revolutionieren, indem Livespiele, Hintergrundberichte, Archivmaterialien und redaktionelle Inhalte in einem einzigen, rund um die Uhr verfügbaren digitalen Ökosystem vereint werden.

Über FIFA+ auf DAZN werden jährlich rund 8500 Livespiele in ausgewählten Märkten übertragen. Dies umfasst auch ein umfangreiches Angebot an Inhalten der FIFA-Mitgliedsverbände, wodurch die weltweite Reichweite und Auffindbarkeit ihrer Wettbewerbe, Spieler und Berichterstattungen erheblich gesteigert werden. Dank der globalen Präsenz und Vertriebskapazitäten von DAZN können die Mitgliedsverbände über FIFA+ auf DAZN neue Zielgruppen erreichen und die Wirkung ihrer Inhalte weltweit maximieren. Gleichzeitig erhält die FIFA neue Möglichkeiten, ihr digitales Angebot kontinuierlich zu verfeinern. Durch die Nutzung von Dateneinblicken und Tools zur Zuschauerbindung lassen sich Reichweite und Performance der Inhalte weiter optimieren.

FIFA+ auf DAZN bietet zudem ein kuratiertes Archiv vergangener FIFA-Turniere – darunter die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™. Fans können sich auf komplette Replays, Highlights, Tore und spezielle Themenkollektionen freuen, die durch bisher unveröffentlichte Perspektiven und historisches Filmmaterial bestechen.

Darüber hinaus umfasst das Angebot für 2026 die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ in Polen, die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ in Marokko, die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ in Katar und den FIFA-Interkontinental-Pokal™ in bestimmten Regionen. FIFA+ wurde in den vergangenen Jahren erfolgreich etabliert. Diese Ankündigung markiert nun einen entscheidenden Schritt, um die Reichweite der Plattform durch die Stärken von DAZN als weltweit führende Sportunterhaltungsplattform weiter auszubauen.

Mattias Grafström, FIFA-Generalsekretär, dazu: „Die Integration von FIFA+ in das Angebot von DAZN ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserer Vision, Fussball wirklich global und für alle zugänglich zu machen. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 machen wir nun den nächsten Schritt beim Aufbau der Plattform ‚Global Home of Football‘: Wir vereinen Wettbewerbe, Inhalte und Storytelling unter einem Dach und eröffnen unseren FIFA-Mitgliedsverbänden neue Wege, ihre globale Fanbasis nachhaltig zu vergrössern.

„Mit diesem bemerkenswerten Projekt würdigen wir jene Spieler, die den Fussball zur weltweiten Nummer eins gemacht haben und dies auch heute noch tun.“

Shay Segev, CEO der DAZN Group, dazu: „Die Integration von FIFA+ bei DAZN unterstreicht unsere starke Partnerschaft mit der FIFA und unser gemeinsames Ziel, die Reichweite sowie die kulturelle Bedeutung des Fussballs weltweit weiter auszubauen. Dank unserer globalen Präsenz, unseren innovativen Technologien und unserer starken Marketingstrategie werden wir bei DAZN dafür sorgen, dass die Inhalte von FIFA+ weltweit viele Millionen Sportfans erreichen.“

Mit der Integration von FIFA+ können Fans weltweit kostenlos auf Spiele, legendäre Momente und exklusive Inhalte zugreifen und so Teil der grössten Fussball-Community der Welt werden. DAZN baut sein Premiumportfolio dynamisch weiter aus und festigt damit seine Position als globale Sportunterhaltungsplattform.