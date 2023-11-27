FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erhält erste Auszeichnung als Sensory Inclusive Tournament überhaupt

An allen 16 Austragungsorten und bei allen 104 Partien dieses weltweiten Fussballfests werden spezielle Sensory Rooms zur Verfügung gestellt. Mit der allerersten Zertifizierung dieser Art für ein Turnier würdigt KultureCity das Engagement, Fans mit sensorischen Besonderheiten das Miterleben auf der grössten Bühne des Fussballs zu ermöglichen

Alle Sensory Rooms werden mit Fernsehtechnologie von Hisense ausgestattet, die gezielt zur Entspannung und Reizregulierung beiträgt

Die Initiative ist Teil des kontinuierlichen Engagements der FIFA für soziale Verantwortung und Inklusion, wobei bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zusätzliche Services für Barrierefreiheit angeboten werden

Wenn die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in drei Wochen angepfiffen wird, finden Fans, die empfindlich auf Reizüberflutung reagieren, bei jedem einzelnen Spiel in Kanada, Mexiko und den USA Unterstützung. Dank dieser Initiative ist die diesjährige FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ das erste Sportturnier überhaupt, das von KultureCity – der weltweit führenden gemeinnützigen Organisation für sensorische Barrierefreiheit und Akzeptanz – als Sensory Inclusive ausgezeichnet wurde.

Gemeinsam mit dem langjährigen FIFA-Sponsor Hisense und beraten durch den neuen Official Supplier KultureCity baut diese Initiative auf der Überzeugung der FIFA auf, dass Fussball ein Sport für alle ist.

„Der Fussball vereint die Welt, und wir wollen dafür sorgen, dass jeder bei diesem Sport dabei sein kann – sei es als Spieler oder als Fan“, erklärt Heimo Schirgi , Chief Operating Officer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. „Wir sind stolz darauf, dass die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 das erste Turnier überhaupt ist, das als Sensory Inclusive ausgezeichnet wird. Dank dieser Unterstützung können Fans, die empfindlich auf Reizüberflutung reagieren, das schönste Spiel der Welt persönlich mit uns erleben – bei der grossartigsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, die es je gab.“

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ umfasst 104 Spiele in 16 Spielorten über einen Zeitraum von 39 Tagen und beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses weltweiten Spektakels wird jedes Stadion über eigene Sensory Rooms verfügen – dank einer Zusammenarbeit zwischen der FIFA, Hisense und KultureCity. Untersuchungen zeigen, dass schätzungsweise 5 % bis 16,5 % der Menschen empfindlich auf Reizüberflutung reagieren. Für Fans, die empfindlich auf Reizüberflutung reagieren, kann die Intensität von Live-Sportveranstaltungen – einschliesslich der mitreissenden Energie der Zuschauer, plötzlichem Jubel und ständiger Bewegung – dazu führen, dass sich ein Besuch überwältigend oder schlicht unerreichbar anfühlt. Diese Initiative soll das ändern und setzt neue Massstäbe für die Einbindung eines vielfältigen Publikums bei weltweiten Sportveranstaltungen.

Zuschauer haben am Spieltag Zugang zu einem Sensory Room, sobald sie das Stadiongelände betreten haben. Diese Räume sind für Menschen gedacht, die empfindlich auf Reizüberflutung reagieren – einschliesslich Personen mit Autismus, posttraumatischer Belastungsstörung, Demenz, Angstzuständen und anderen Erkrankungen – und bieten eine beruhigende, unterstützende Umgebung inmitten der ausgelassenen Stimmung der Stadionbesucher.

Die von Hisense präsentierten Sensory Rooms stehen allen Ticketinhabern in jedem Stadion zur Verfügung: Jeder der 16 Spielorte wird über einen eigenen Ruheraum verfügen, in den sich Zuschauer bei zu hoher Intensität des Spiels zurückziehen können, um die Reize zu verarbeiten. Diese Räume bieten gedimmtes Licht, reduzierten Lärm, bequeme Sitzgelegenheiten, Elemente zum Erfühlen und Entspannen sowie Hisense-Fernseher, die beruhigende visuelle Inhalte zeigen. Die fortschrittliche ￼Technologie von Hisense sorgt für klare, harmonische Bilder, die gezielt zur Entspannung und Beruhigung der Sinne beitragen.

„Wir bei Hisense sind davon überzeugt, dass Innovationen das Leben aller bereichern sollten“, erklärt Catherine Fang, Vizepräsidentin der Hisense Group. „Diese Partnerschaft spiegelt unser Engagement für das Motto ‚Innovating a Brighter Life‘ wider. Wahre Innovation bedeutet, Technologie in echten Zugang zu verwandeln – und dafür zu sorgen, dass niemand im Abseits steht.“

Die Sensory Rooms in den Stadien werden sich entweder direkt in der Arena oder im erweiterten Bereich der Stadium Fan Experience befinden. In acht Stadien werden beide Optionen zur Verfügung stehen. Unabhängig von der Austragungsstadt haben die Fans während des gesamten Spiels Zugang zu diesen Räumen – im Bewusstsein darüber, dass der Bedarf an Rückzugsmöglichkeiten jederzeit während des Events entstehen kann.

„Wir sind davon überzeugt, dass alle Fans die Chance verdienen, die Freude, die Energie und das Gemeinschaftsgefühl der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft mitzuerleben. Dass die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 als allererstes Turnier überhaupt die ‚KultureCity Sensory Inclusive‘-Auszeichnung erhält, ist ein historischer Meilenstein für die Barrierefreiheit im weltweiten Sport“, erklärt Uma Srivastava, Executive Director von KultureCity. „Durch diese Partnerschaft mit der FIFA und Hisense schaffen wir Räume, in denen Menschen, die empfindlich auf Reizüberflutung reagieren, und ihre Familien am grössten Sportereignis der Welt teilhaben können – Komfort, Würde und Inklusion stehen dabei im Mittelpunkt.“

Transparente Taschen mit Hilfsmitteln zur Reizregulierung werden während des gesamten Turniers an den Fan-Infopunkten bereitstehen. Fans können sie in den Stadien und darüber hinaus nutzen. So wird sichergestellt, dass Familien auch lange nach dem Abpfiff Zugang zu Hilfsmitteln haben, die ihr Erlebnis unterstützen.

KultureCity hat zudem eng mit der FIFA zusammengearbeitet, um textbasierte und visuelle Stadion-Orientierungshilfen in mehreren Sprachen zu entwickeln. So können sich Fans bereits vor ihrer Ankunft auf das Stadionerlebnis vorbereiten. Diese Leitfäden helfen Einzelpersonen und Familien, sich optimal auf den Spieltag einzustellen. Das nimmt die Unsicherheit und schafft ein herzliches, inklusives Umfeld für alle Fans. Weitere Informationen finden Sie online unter KultureCity.org.

Darüber hinaus unterstützt Hisense die KultureCity-Kampagne „Make the Nevers Possible“. In jeder Austragungsstadt stellt das Unternehmen kostenlose Eintrittskarten für Familien zur Verfügung, die empfindlich auf Reizüberflutung reagieren und denen ein Stadionbesuch sonst nicht möglich wäre.

Das dauerhafte Versprechen der FIFA, niemanden auszuschliessen

Diese Initiative knüpft nahtlos an den Einsatz der FIFA für gesellschaftliche Verantwortung und ein offenes Miteinander an. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird dieses Angebot durch zusätzliche Services für Barrierefreiheit noch weiter ausgebaut. Dazu gehören geschulte [HS3] Mitarbeiter vor Ort, die Fans, die empfindlich auf Reizüberflutung reagieren, zur Seite stehen, sowie Unterstützung für Besucher mit anderen Einschränkungen.

Die diesjährige WM ist das erste Turnier, bei dem alle Spiele live in Gebärdensprache übersetzt werden. Diese Übertragungen stehen den Fans sowohl direkt im Stadion als auch vor den Bildschirmen zu Hause und unterwegs zur Verfügung.