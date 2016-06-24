Bildung eines Normalisierungskomitees für argentinischen Fussballverband

Der FIFA-Ratsausschuss hat heute, 24. Juni 2016, gemäß Art. 8 Abs. 2 der FIFA-Statuten für den argentinischen Fussballverband (AFA) ein Normalisierungskomitee eingesetzt. Das Komitee wird die Geschäfte des AFA führen, die AFA-Statuten überarbeiten und an die geltenden FIFA-Standardstatuten angleichen und auf dieser Grundlage bis spätestens 30. Juni 2017 Wahlen durchführen.

Der Beschluss zur Bildung eines Normalisierungskomitees folgt auf einen Besuch einer gemeinsamen FIFA/CONMEBOL-Delegation Anfang dieses Monats in Argentinien.