FIFA gibt Einzelheiten zum wegweisenden Programm zur Beteiligung von Klubs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bekannt

Qualifikationsspiele für FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erstmals im Programm berücksichtigt

Deutlich mehr beteiligte Klubs als bei früheren Ausgaben und beispiellose finanzielle Unterstützung für Klubs weltweit bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Bekanntgabe der Einzelheiten des Verteilschlüssels, wobei eine Rekordsumme von USD 355 Millionen in zwei separate Töpfe aufgeteilt wird

Die FIFA hat weitere Einzelheiten zum neuen Verteilschlüssel des FIFA-Programms zur Beteiligung von Klubs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bekannt gegeben. Auf Basis eines inklusiveren und gerechteren Verteilschlüssels soll das Programm Klubs aller Konföderationen beispiellose Einnahmen bringen und erstmals auch jene Klubs direkt entschädigen, die Spieler für Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ abgestellt haben.

Der FIFA-Rat hat bestätigt, dass der im Rahmen der erneuerten Grundsatzvereinbarung zwischen der FIFA und den European Football Clubs (EFC) vereinbarte Fonds von USD 355 Millionen – 70 % mehr als 2022 – in zwei separate Töpfe aufgeteilt wird.

Für Klubs, die Spieler für Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ abgestellt haben, wurden insgesamt USD 100 Millionen reserviert, die pro Spieler und Spiel verteilt werden. Bei 905 ausgetragenen Qualifikationsspielen beläuft sich die erwartete Entschädigung auf rund USD 2360 pro Spieler und Spiel. Weitere USD 250 Millionen werden unter den Klubs verteilt, deren Spieler an der WM-Endrunde teilnehmen, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 stattfindet. Die Entschädigungen werden pro Spieler und Tag berechnet, wobei sowohl das Aufgebot in den Kader als auch die Dauer der Teilnahme jedes Spielers berücksichtigt werden. Die erwartete Mindestentschädigung liegt bei rund USD 5000 pro Spieler und Tag, wobei die endgültigen Zahlen erst nach dem Turnier bestätigt werden.

Die verbleibenden USD 5 Millionen, die als Reserve zurückgehalten werden, fliessen nach Abzug der mit der Programmumsetzung verbundenen Verwaltungskosten auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der FIFA und den EFC in den globalen Klubfussball.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: „Tausende von Klubs rund um den Globus tragen jeden Tag zur Entwicklung von Spielern bei, die davon träumen, ihr Land bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu vertreten. Durch das Programm zur Beteiligung von Klubs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 und dank der erstmaligen Berücksichtigung aller Qualifikationsspiele erhalten mehr Klubs als je zuvor einen Anteil an den Einnahmen aus der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft. Dadurch wird ihr unverzichtbarer Beitrag zum Erfolg des internationalen Fussballs anerkannt. Aus den rund 1000 Qualifikations- und Endrundenspielen fliessen USD 355 Millionen in den Klubfussball zurück. Dies entspricht einem Anstieg um 70 % gegenüber der letzten Ausgabe. Dies ist ein weiterer Vorteil der erweiterten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft: Sie stärkt das gesamte Fussballökosystem und unterstützt gezielt jene Klubs, die Spieler für die Weltbühne hervorbringen. Ich danke dem FIFA-Rat und den European Football Clubs für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses wegweisenden Programms zugunsten so vieler Spieler und ihrer Klubs weltweit.“

EFC-Vorsitzender Nasser al-Khelaifi fügte hinzu: „Das Programm zur Beteiligung von Klubs bildet einen zentralen Bestandteil der langfristigen strategischen Partnerschaft zwischen den EFC und der FIFA und kommt mehreren Hundert Klubs in Europa und weltweit zugute – unabhängig von ihrer Grösse. Ich freue mich sehr, dass die finanzielle Unterstützung erstmals auch für die Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft gilt, sodass mehr Klubs als je zuvor vom Abstellen von Spielern profitieren. Diese Vereinbarung unterstreicht die Stärke der Partnerschaft zwischen Klubs und Nationalteams, wobei die EFC die kollektiven Interessen aller ihrer Mitglieder und Nichtmitglieder im gesamten Fussballökosystem vertreten. Klubs tragen mit der Ausbildung, Beschäftigung und Abstellung von Spielern wesentlich zum Erfolg des internationalen Fussballs bei, während der Nationalteamfussball das weltweite Wachstum und die Sichtbarkeit des Klubfussballs weiter stärkt.“

Die Anspruchsberechtigung der Klubs richtet sich nach der Spielerregistrierung zum Zeitpunkt der Abstellung. Für die Endrunde gelten zudem im Sinne der Fairness und Transparenz klare Regeln für Ersatzspieler und Transfers während des Turniers.