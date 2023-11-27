Bank of America und FIFA bieten in Zusammenarbeit mit Veteran Tickets Foundation (Vet Tix) Tausende von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für Veteranen, aktive Militärangehörige und Einsatzkräfte an

Bank of America, der offizielle Banksponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, hat 2 Millionen USD für den Kauf von Tickets für Veteranen, aktive Militärangehörige und Einsatzkräfte sowie deren Familien bereitgestellt

Tickets werden von Vet Tix für Partien an allen elf US-Spielorten während des gesamten Turniers zur Verfügung gestellt

Bank of America, Vet Tix und FIFA stellen zu Ehren von Militärangehörigen und anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der USA gemeinsam insgesamt 2,25 Millionen US-Dollar in Form von Tausenden von Freikarten zur Verfügung

Die Bank of America (BofA) und die Veteran Tickets Foundation (Vet Tix) haben sich verpflichtet, 4 547 Tickets in verschiedenen Kategorien – darunter auch für das Halbfinale und das Finale – an US-Militärveteranen, aktive Militärangehörige, Einsatzkräfte und deren Familien zu vergeben, um ihnen unvergessliche Erlebnisse bei der bevorstehenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu ermöglichen. Das Turnier, an dem 48 Nationalmannschaften in 104 Spielen in Kanada, Mexiko und den USA teilnehmen, umfasst 78 Partien auf US-Boden. Es beginnt am Freitag, den 12. Juni 2026, in Los Angeles und endet am Sonntag, dem 19. Juli 2026, mit dem Finale in New York/New Jersey.

„Wir bei der FIFA sind überzeugt, dass der Fussball nicht nur ein Sport ist, sondern auch viel Positives bewirken kann“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Da die USA während dieses historischen Turniers ihr 250-jähriges Bestehen feiern, sind wir stolz darauf, mit Bank of America, dem offiziellen Banksponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, und Vet Tix zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Veteranen und Militärfamilien im ganzen Land Teil des grössten weltweiten Sportereignisses aller Zeiten sein können.“

Im Rahmen dieser Initiative stellen die Bank of America, Vet Tix und der Weltverband insgesamt 2,25 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um Eintrittskarten für die Begegnungen an alle elf Spielorten in den USA zu verteilen. Es werden Tickets für alle Phasen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zur Verfügung gestellt, von der Gruppenphase bis zum Finale. Zu Ehren des 250-jährigen Jubiläums der USA werden 250 Tickets für die Begegnungen des US-Nationalteams während des Turniers reserviert. Eintrittskarten für alle Spiele in den USA sind ab Ende dieser Woche über Vet Tix erhältlich.

Die Initiative baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem Weltverband und Vet Tix während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ auf, bei der mehr als 53.000 Tickets an aktive Militärangehörige, Veteranen und deren Familien in den USA verteilt wurden.

„Wir wollten sicherstellen, dass Militärangehörige, Einsatzkräfte und deren Familien die Möglichkeit haben, das grösste Sportereignis der Welt im Rahmen des 250. Bestandsjubiläums unseres Landes zu feiern. Wir sind stolz, mit Vet Tix zusammenzuarbeiten, um den Menschen, die unser Land durch ihren Einsatz verteidigt haben, diese einmalige Chance zu bieten“, sagte Larry Di Rita, Head of Global Public Policy sowie President of Greater Washington D.C. bei der Bank of America. „Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wird das grösste Sportereignis der Geschichte sein, und die FIFA Fan Zone zur WM 2026 hier in Washington D.C. ist ein weiterer grossartiger Moment für die Hauptstadt unserer Nation.

Seit 2008 hat Vet Tix mehr als 30,2 Millionen kostenlose Tickets an US-Militärangehörige verteilt und so Veteranen und aktiven Soldaten landesweit den Besuch von Sportveranstaltungen, Konzerten und Live-Events ermöglicht.

„Wir sind zutiefst dankbar für die Partnerschaft mit der Bank of America und dem Weltverband, durch die wir dazu beitragen können, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ auch Veteranen, Militärangehörigen und Einsatzkräften zugänglich zu machen, denen wir mit Stolz dienen“, so Michael A. Focareto III., Gründer und CEO von Vet Tix sowie Veteran der US-Marine. „Die Möglichkeit für unsere Mitglieder und ihre Familien, die Energie, den Stolz und die weltweite Begeisterung rund um die WM an allen elf Spielorten in den USA mitzuerleben, bedeutet weit mehr als nur den Besuch eines Sportereignisses. Es ist eine Gelegenheit, unvergessliche Familienerinnerungen zu schaffen und diejenigen zu ehren, die unserer Nation und unseren Gemeinschaften jeden Tag aufs Neue dienen.“