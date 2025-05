Bahnbrechendes Transferfenster, damit alle 32 teilnehmenden Teams für FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ neue Spieler verpflichten können

Anpfiff zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ am 14. Juni in Miami

In Übereinstimmung mit dem Reglement für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und den massgebenden Änderungen am Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern werden alle Verbände, deren Klubs am wegweisenden FIFA-Wettbewerb teilnehmen, vom 1. bis zum 10. Juni für alle ihnen angeschlossenen Klubs ein ausserordentliches Transferfenster öffnen, damit ihre Klubs neue Spieler für das Turnier verpflichten können. Die definitiven Spielerlisten müssen bis zum 10. Juni 2025 eingereicht werden, womit alle teilnehmenden Klubs die Möglichkeit haben, in diesem Transferfenster verpflichtete Spieler mit in die USA zu nehmen.