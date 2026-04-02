Wegweisende Kinder- und Erwachsenenschutzrichtlinien für einen noch stärkeren Schutz im globalen Fussball

Einheitliches globales FIFA-Regelwerk zur Stärkung des langjährigen Engagements des Weltfussballverbands für einen Schutz auf allen Ebenen des Fussballs

Stärkere Prävention, bessere Meldung von Vorfällen und mehr Rechenschaft, damit der Fussball ein sicherer und inklusiver Ort für alle bleibt

Regelwerk vom FIFA-Rat einstimmig verabschiedet – formeller Rahmen für alle Schutzstandards der FIFA bei allen Wettbewerben, Programmen und im gesamten Fussballumfeld

Im Rahmen ihres langjährigen Engagements, Kinder- und Erwachsenenschutzmassnahmen bei ihren Wettbewerben und Förderprogrammen zu verankern sowie die Kinder- und Erwachsenenschutzkapazitäten im Fussballsystem zu stärken, hat die FIFA erstmals umfassende Kinder- und Erwachsenenschutzrichtlinien veröffentlicht und so einen weiteren Meilenstein zum Schutz und zur Förderung des Wohlergehens aller Beteiligten im Fussball gesetzt.

Die vom FIFA-Rat am 19. März 2026 verabschiedeten Kinder- und Erwachsenenschutzrichtlinien werden zusammen mit Interessengruppen und Experten laufend überprüft und aktualisiert.

Die Richtlinien, die die vielen verschiedenen bestehenden Massnahmen, Programme und Standards in einem klaren und leicht zugänglichen Dokument zusammenfassen, stärken das Engagement und die Führungsrolle der FIFA im Kinder- und Erwachsenenschutz.

„Der Fussball vereint und inspiriert die Welt. Wir können dieses Potenzial aber nur ausschöpfen, wenn sich alle sicher, respektiert und unterstützt fühlen“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström zur Bedeutung des Kinder- und Erwachsenenschutzes im globalen Fussball.

Die Richtlinien verankern die Sorgfaltspflicht der FIFA und legt klare Erwartungen, Aufgaben und Zuständigkeiten für alle Personen und Organisationen im Fussball fest, von Spielern und Funktionären bis hin zu Mitgliedsverbänden, Konföderationen und Partnern.

Mattias Grafström fügte hinzu: „Mit diesem wichtigen Schritt bekräftigt die FIFA ihr Engagement zur Förderung einer Kultur der Fürsorge, des Vertrauens und der Rechenschaftspflicht im Weltfussball, damit dieser ein sicherer Ort bleibt und alle auf und neben dem Platz mitmachen und sich entfalten können.“

Die Richtlinien stützen sich auf fünf zentrale Säulen – Prävention; Reaktion (einschlieslich Meldung, Untersuchung und Abhilfe); Kinder- und Erwachsenenschutz bei Wettbewerben; Überwachung, Beurteilung, Schulung und Beteiligung; Führung und Rechenschaftspflicht – und integrieren den Kinder- und Erwachsenenschutz in alle Aktivitäten, Abläufe und Wettbewerben der FIFA.

Sie stärken zudem die Meldesysteme und fördern einen opferzentrierten und traumasensiblen Ansatz, der gewährleistet, dass alle Anliegen mit grösster Sorgfalt, Rücksicht und Professionalität behandelt werden.

Die Richtlinien, die zusammen mit führenden internationalen Experten und Organisationen erarbeitet wurden, unterstreichen das Engagement der FIFA zur Vereinheitlichung internationaler Standards und Normen.

Die Richtlinien gelten weltweit auf und neben dem Platz. In enger Zusammenarbeit mit den Konföderationen und ihren Mitgliedsverbänden setzt die FIFA weiterhin alles daran, damit Kinder- und Erwachsenenschutzmassnahmen gemäss ihren Grundsätzen sowie unter Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen umgesetzt werden.

Auf der Grundlage grundlegender Initiativen wie dem „FIFA Guardians™“-Schutzprogramm sowie der Tätigkeit der Kinder- und Erwachsenenschutzabteilung der FIFA fassen die Richtlinien die Fortschritte der letzten Jahre in einem zentralen und umfassenden Dokument zusammen.