FIFA
Freitag 08 Mai 2026, 14:30
FIFA-Rat

Beschluss des FIFA-Ratsausschusses zum Reglement für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

In Absprache mit den Konföderationen hat der FIFA-Ratsausschuss einstimmig die folgende Änderung von Art. 10 Abs. 2 des Reglements für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beschlossen:

„Einzelne gelbe Karten sowie nicht verbüsste Sperren von einem oder zwei Spielen als Folge von Verwarnungen in verschiedenen Spielen der Vorrunde, eine indirekte rote Karte oder eine direkte rote Karte wegen Verhinderns eines Tores oder Vereitelns einer offensichtlichen Torchance des gegnerischen Teams oder wegen groben Foulspiels werden nicht auf die Endrunde übertragen. Alle anderen nicht verbüssten Sperren infolge einer roten Karte bei einem Spiel der Vorrunde werden auf die Endrunde übertragen.

Dank diesem Beschluss sollen die teilnehmenden Mitgliedsverbände mit ihrem stärksten Kader auf der grössten Bühne des Männerfussballs antreten können, während gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen disziplinarischer Integrität sowie der Qualität, Fairness und der weltweiten Attraktivität des Turniers hergestellt wird.

Bei seiner Sitzung vom 28. April 2026 hatte der FIFA-Rat bereits eine andere Änderung des Reglements für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beschlossen, wonach einzelne gelbe Karten bei der Endrunde nach der Gruppenphase und erneut nach dem Viertelfinale gestrichen werden.

VANCOUVER, CANADA - APRIL 28: The 36th FIFA Council meeting on April 28, 2026 in Vancouver, Canada. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
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