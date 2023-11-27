Beschluss des FIFA-Ratsausschusses zum Reglement für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

In Absprache mit den Konföderationen hat der FIFA-Ratsausschuss einstimmig die folgende Änderung von Art. 10 Abs. 2 des Reglements für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beschlossen:

„Einzelne gelbe Karten sowie nicht verbüsste Sperren von einem oder zwei Spielen als Folge von Verwarnungen in verschiedenen Spielen der Vorrunde, eine indirekte rote Karte oder eine direkte rote Karte wegen Verhinderns eines Tores oder Vereitelns einer offensichtlichen Torchance des gegnerischen Teams oder wegen groben Foulspiels werden nicht auf die Endrunde übertragen. Alle anderen nicht verbüssten Sperren infolge einer roten Karte bei einem Spiel der Vorrunde werden auf die Endrunde übertragen.

Dank diesem Beschluss sollen die teilnehmenden Mitgliedsverbände mit ihrem stärksten Kader auf der grössten Bühne des Männerfussballs antreten können, während gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen disziplinarischer Integrität sowie der Qualität, Fairness und der weltweiten Attraktivität des Turniers hergestellt wird.