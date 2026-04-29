FIFA-Rat erhöht die finanzielle Rekordbeteiligung aller 48 teilnehmenden Teams für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Finanzielle Beiträge aller teilnehmenden FIFA-Mitgliedsverbände für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auf fast USD 900 Millionen angehoben

Feldverweis bei FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ für Verlassen des Spielfelds und das Bedecken des Mundes

Afghanisches Frauenflüchtlingsteam zu FIFA-Wettbewerben zugelassen

Der FIFA-Rat hat vor dem 76. FIFA-Kongress in Vancouver (Kanada) getagt, wo bei der in 44 Tagen beginnenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ebenfalls Spiele ausgetragen werden.

Angesichts des wirtschaftlichen Erfolgs des wichtigsten Männerturniers der FIFA hat der FIFA-Rat beschlossen, die finanziellen Beiträge an alle 48 teilnehmenden Teams um weitere 15 % auf USD 871 Millionen zu erhöhen. Die zusätzlichen Mittel werden wie folgt aufgeteilt:

Beitrag an die Vorbereitungskosten: Erhöhung von 1,5 Millionen auf USD 2,5 Millionen

Startgeld: Erhöhung von USD 9 Millionen auf USD 10 Millionen

Weitere Beiträge für die Teams: Zuschüsse für die Kosten der Teamdelegationen und eine Aufstockung der Ticketkontingente im Wert von insgesamt USD 16 Millionen

Der verbleibende Teil der Einnahmen wird weiterhin zugunsten und über alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände in den globalen Fussball reinvestiert.

FIFA-Rat erhöht Rekord-Ausschüttungssumme für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ 02:01

„Die FIFA befindet sich in einer besseren finanziellen Lage denn je und kann all ihre Mitgliedsverbände wie nie zuvor unterstützen. Dies zeigt einmal mehr, wie die FIFA Mittel in den Fussball reinvestiert“, erklärte Präsident Infantino.

Afghanisches Frauenflüchtlingsteam zu FIFA-Wettbewerben zugelassen

Nach der Gründung des afghanischen Frauenflüchtlingsteams und dessen Debüt bei der FIFA Unites: Women’s Series 2025™ hat der FIFA-Rat eine Änderung des FIFA-Governance-Reglements beschlossen, damit das Team an offiziellen FIFA-Wettbewerben teilnehmen kann.

„Wir freuen uns sehr über den grossartigen Weg des afghanischen Frauenflüchtlingsteams. Mit dieser Initiative wollen wir dem Team sowie anderen FIFA-Mitgliedsverbänden, die kein National- oder Auswahlteam für einen FIFA-Wettbewerb anmelden können, zusammen mit den jeweiligen Konföderationen den nächsten Schritt ermöglichen“, betonte Präsident Infantino.

Anpassungen beim Streichen von gelben Karten bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

In Anbetracht des vergrösserten Formats mit einer zusätzlichen K.-o.-Runde hat der FIFA-Rat des Weiteren eine Änderung des Reglements für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beschlossen, wonach einzelne gelbe Karten bei der Endrunde nach der Gruppenphase und erneut nach dem Viertelfinale gestrichen werden.

Bewilligung der Anwendung von Regeländerungen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Der FIFA-Rat hat die Anwendung der beiden Regeländerungen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bewilligt, die sich auf Spieler beziehen, die aus direktem Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung das Spielfeld verlassen bzw. bei Auseinandersetzungen mit dem Gegner den Mund bedecken, wie von der IFAB-Sondersitzung beschlossen.

Weitere Punkte

Der FIFA-Rat hat Armenien und Georgien zu den Ausrichtern der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2029™ ernannt. Des Weiteren hat er die USA, konkret Miami, zum Ausrichter der Endrunde der Ausgabe 2027 des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ bestimmt, die vom 27. bis zum 31. Januar des nächsten Jahres stattfinden soll. Das entsprechende Reglement für den FIFA-Meisterpokal der Frauen™ wurde ebenfalls verabschiedet. Ausserdem wurde bestätigt, dass die in Katar vorgesehene FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2026™ vom 19. November bis zum 13. Dezember dieses Jahres ausgetragen wird.

Die folgenden Wettbewerbsdaten wurden in den internationalen Männerfussballkalender aufgenommen: Asien-Pokal 2027 in Saudi-Arabien: 7. Januar bis 5. Februar 2027; Concacaf Gold Cup 2027: 19. Juni bis 11. Juli 2027; Afrikanischer Nationen-Pokal 2027: 19. Juni bis 17. Juli 2027.

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Gemäss FIFA-Statuten und den geltenden Bestimmungen wird die Wahl des FIFA-Präsidenten für die Amtszeit 2027–2031 beim 77. FIFA-Kongress im Jahr 2027 stattfinden, wobei die Wahlperiode am 30. April 2026 beginnt.