FIFA-Rat betont rekordhohe Fussballeinnahmen

Nie dagewesene Investitionen in den Fussball dank Rekordertrag von USD 7,6 Milliarden von 2019 bis 2022

Der FIFA-Rat hat den Jahresbericht 2022 genehmigt, der für die Geschäftsperiode 2019–2022 einen Rekordertrag von USD 7,6 Milliarden ausweist und für die Periode 2023–2026 Einnahmen von fast USD 11 Milliarden veranschlagt. „Die unvergleichlichen Investitionen der FIFA in den Fussball sind auf unsere grosse finanzielle Transparenz zurückzuführen und ein konkretes Beispiel für unser Engagement für einen wirklich globalen Fussball“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Nicht zuletzt dank dem überwältigenden Erfolg der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar konnte die FIFA ihren Auftrag gegenüber ihren Mitgliedsverbänden und der Fussballwelt trotz der zahlreichen Herausforderungen in der zurückliegenden Geschäftsperiode, insbesondere der COVID-19-Pandemie, erfüllen.“