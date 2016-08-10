Geld, Muskeln und Monopole

Im Statistik-Rückblick von FIFA.com stehen in dieser Woche Erfolge für Teams aus Manchester, Paris und Rotterdam im Mittelpunkt. Daneben glänzten auch erfahrene Akteure in Japan und den USA sowie ein Mann für die besonders wichtigen Spiele.

9

Endspielsiege in Folge in verschiedenen Wettbewerben hat Paris Saint-Germain mittlerweile eingefahren. Seit dem verlorenen Finale um den französischen Pokal 2011 gegen OSC Lille mit Adil Rami, Yohan Cabaye, Eden Hazard und Gervinho hat PSG diesen Wettbewerb zwei Mal und den Ligapokal drei Mal in Folge gewonnen. Mit dem 4:1-Erfolg gegen Lyon in Österreich vom Sonntag hat der Hauptstadtklub zudem auch vier Mal in Folge den französischen Supercup (Trophée des Champions) errungen. Angel Di Maria sorgte mit seiner zehnten Torvorlage in den letzten neun Spielen dafür, dass Hatem Ben Arfa gleich mit seinem ersten Schuss für seinen neuen Klub einnetzen konnte.

5

Mal in Folge hatte Real Madrid neue Transferrekordsummen gezahlt, bis Manchester United EUR 105 Mio. überwies, um Paul Pogba von Juventus Turin zu holen. Der spanische Hauptstadtklub hatte zuvor nacheinander Luis Figo, Zinédine Zidane, Kaká, Cristiano Ronaldo und Gareth Bale zu den teuersten Fussballern aller Zeiten gemacht. Britische Klubs waren an 15 der ersten 16 teuersten Transfers der Fussballgeschichte beteiligt. Die einzige Ausnahme war der Wechsel Bernabe Ferreyras von Tigre zu River Plate. Danach allerdings hatten die Briten in 65 Jahren nur einen einzigen Rekordtransfer abgewickelt, nämlich mit der Verpflichtung von Alan Shearer durch Newcastle United im Jahr 1996. Nun ist Pogba mit 23 Jahren der jüngste Rekordhalter seit 1998, als der damals 20-jährige Denilson zu Real Betis wechselte.

5

Tore – mit einem so hohen Rückstand verlor Groningen am Sonntag zum erst dritten Mal in der Geschichte der Eredivisie ein Heimspiel. 1985 hatte die PSV Eindhoven mit Stars wie Eric Gerets, Ruud Gullit und Willy van de Kerkhof einen 6:1-Sieg im Osterpark gefeiert, bei dem Rob McDonald vier Mal traf. Am letzten Spieltag der Saison 1992/93 waren Regi Blinker und Gaston Taument die größten Stars beim 5:0-Sieg von Feyenoord Rotterdam an gleicher Stelle. Am Sonntag, dem ersten Spieltag der neuen Saison, konnte Feyenoord Rotterdam erneut einen 5:0-Kantersieg in Groningen feiern. Star des Tages war Eljero Elia, der in seiner 13. Profisaison seinen ersten Hattrick bejubeln konnte. Seit Klaas-Jan Huntelaar für Ajax Amsterdam in der Saison 2007/08 hatte kein Spieler mehr zum Auftakt einer neuen Saison einen Dreierpack geschnürt. Groningen hat jetzt neun Spiele in Folge nicht gegen Feyenoord gewonnen. Die Rotterdamer ihrerseits sind seit zwölf Spieltagen in der Eredivisie unbesiegt. Vor dieser Serie hatten sie allerdings sieben Ligaspiele in Folge verloren.

3

Mal in Folge hat jetzt der Gewinner des FA Cups das Spiel um den Community Shield gegen den Meister der Premier League gewonnen – zum ersten Mal in der langen Geschichte des Wettbewerbs. Nachdem Arsenal 2014 gegen Manchester City und 2015 gegen Chelsea gewonnen hatte, setzte sich am Sonntag Manchester United mit 2:1 gegen Leicester City durch. Die Füchse spielten erstmals seit dem Gewinn des Ligapokals 2000 wieder im Wembley-Stadion, während die Red Devils dort seitdem 16 Mal angetreten waren. Jesse Lingard erzielte das erste Tor der Partie und ist damit der erste Spieler seit Eric Cantona 1996, der im FA-Cup-Finale und im darauf folgenden Community Shield traf. Zlatan Ibrahimovic machte den Sieg mit seinem ersten Tor im ersten Pflichtspiel für seinen neuen Klub perfekt. Der Community Shield ist in den letzten zehn Jahren stets entweder nach London oder nach Manchester gegangen.

3

Mal in Folge hat Sergio Ramos in Endspielen für Real Madrid getroffen. Der Innenverteidiger hatte im Dezember 2014 den ersten Treffer zum 2:0-Sieg der Merengues im Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft gegen San Lorenzo erzielt. Auch im Finale der UEFA Champions League im Mai traf er ins Schwarze. Am Dienstagabend erzwang er mit seinem Ausgleichstreffer kurz vor Schluss die Verlängerung im Finale des UEFA Super Cups. In der Verlängerung sorgte Dani Carvajal mit dem Siegtreffer für Real Madrid für die dritte Niederlage des FC Sevilla in Folge im Finale dieses Wettbewerbs. Zudem hat Real nun die letzten zehn Spiele gegen Sevilla außerhalb Andalusiens allesamt gewonnen.

In Kürze 49 Jahre und 163 Tage war Kazu Miura alt, als er am Sonntag einen Treffer erzielte und damit seinen eigenen Rekord als ältester Torschütze im japanischen Profifussball weiter hoch schraubte. Mit seinem zischenden Volleyschuss trug er dazu bei, dass der FC Yokohama die Partie bei Cerezo Osaka nach einem 0:2-Rückstand in der 75. Minute noch drehen konnte und am Ende mit 3:2 siegte.

35 Jahre nach dem letzten Sieg zum Auftakt einer Eredivisie-Saison gelang dies Excelsior Rotterdam mit einem überraschenden 2:1-Erfolg bei Twente Enschede erneut.

17 ungeschlagene Heimspiele in Folge hatte Orlando City absolviert und damit die sechstlängste Erfolgsserie der MLS-Geschichte eingefahren. Dann kam Clint Dempsey von den Seattle Sounders und beendete die Serie mit einem Hattrick.