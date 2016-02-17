Jugend forscht

FIFA.com berichtet im aktuellen Statistik-Rückblick von denkwürdigen Erfolgen für Christine Sinclair, Julian Nagelsmann und Juventus Turin. Valencia und Danny Welbeck konnten unterdessen erstmals seit langer Zeit wieder jubeln.

159

Länderspieltore hat Christine Sinclair mittlerweile erzielt und damit ihr Kindheitsidol Mia Hamm überholt. Nun belegt sie selbst den zweiten Platz in der Weltrangliste der erfolgreichsten Torjägerinnen. Die Kanadierin zog mit einem Treffer beim 6:0-Sieg ihres Teams gegen Trinidad und Tobago im Rahmen der CONCACAF-Olympiaqualifikation an Hamm vorbei - ihrem 16. Treffer in diesem Wettbewerb. Jetzt nimmt Sinclair die einzige Frau ins Visier, die noch mehr Tore erzielt hat, nämlich Abby Wambach, die ihre internationale Karriere nach 184 Treffern kürzlich beendete. Die U.S.-Amerikanerin Crystal Dunn hatte nach den Qualifikationsspielen am Montag ebenfalls Grund zum Jubeln. Sie erzielte beim 10:0-Kantersieg gegen Puerto Rico nicht weniger als fünf Tore und stellte damit den nationalen Rekord ein. Die 23-Jährige verdoppelte damit in einem einzigen Spiel ihre gesamte bisherige Torausbeute im Nationaltrikot. Für den amtierenden Weltmeister war es der erste zweistellige Sieg seit gut vier Jahren.

28

Jahre und 205 Tage war Julian Nagelsmann am Samstag alt, als er erstmals bei einem Bundesligaspiel an der Seitenlinie stand und damit zum jüngsten Cheftrainer in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse wurde. Der neue Coach von Hoffenheim, der bislang die U-19-Mannschaft des Klubs trainiert hatte, sah ein 1:1-Unentschieden seiner neuen Schützlinge gegen Werder Bremen. Nagelsmann ist Nachfolger von Huub Stevens, der am vergangenen Mittwoch aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Der bisher jüngste Trainer der Bundesliga war Klaus-Dieter Ochs, der 1970 im Alter von 30 Jahren und 244 Tagen das Ruder beim Hamburger SV übernommen hatte. Unter den aktuellen Bundesligatrainern trennt Nagelsmann mehr als ein Jahrzehnt vom zweitjüngsten Coach, dem 39-jährigen Pal Dardai bei Hertha BSC Berlin. Der junge Trainer steht vor keiner leichten Aufgabe, denn das akut abstiegsbedrohte Hoffenheim hat nur zwei der bisherigen 21 Ligaspiele gewonnen - weniger als alle anderen Teams.

8

Spiele ohne Gegentor in Folge und nur ein einziger Gegentreffer in den letzten zehn Partien - damit ist Juventus Turin das derzeit defensiv beste Team in Italien. Die Alte Dame eroberte am Samstag erstmals seit dem Titelgewinn in der vergangenen Saison wieder die Tabellenspitze in der Serie A. Vorangegangen war eine Erfolgsserie von 15 Siegen, die gleichzeitig einen neuen Vereinsrekord bedeuten. Der frühere Tabellenführer SSC Neapel war das jüngste Opfer der Bianconeri. Zuvor hatten die Neapolitaner acht Spiele in Folge gewonnen, doch auch dieses Mal setzte es wie bei bisher jedem Besuch im Juventus Stadium eine Niederlage. Zudem blieb Gonzalo Higuain bei der insgesamt 700. Liga-Niederlage in Neapels Vereinsgeschichte erstmals nach sechs Serie-A-Spielen wieder ohne Torerfolg.

3

Monate und sechs Tage nach dem letzen Sieg in der spanischen Liga konnte Valencia am vergangenen Samstag endlich wieder einen Erfolg bejubeln. Mit einem 2:1-Sieg gegen Espanyol Barcelona beendete das Team des deutschen Weltmeisters Shkodran Mustafi die Durststrecke nach zwölf Spielen und bescherte Trainer Gary Neville im zehnten Ligaspiel seit seinem Amtsantritt endlich den ersten Sieg. Matchwinner war Denis Cheryshev. Der ausgeliehene russische Mittelfeldspieler sicherte seinem Team die drei Punkte mit seinem ersten Tor seit mehr als einem Jahr. Damals hatte er im Camp Nou für Villarreal getroffen. Der FC Barcelona, Stammverein von Cheryshev, seinerseits verbesserte in der vergangenen Woche den Klubrekord von 28 ungeschlagenen Spielen in Folge aus der Saison 2010/11 unter Pep Guardiola. Die Schützlinge von Luis Enrique blieben auch im 29. und 30. Spiel in Folge ohne Niederlage. Deportivo La Coruña ist ebenfalls schon seit Längerem ungeschlagen, allerdings stehen hier weit mehr Unentschieden in der Statistik als bei den Katalanen. Am Samstag trennte sich das Team mit einem 2:2-Remis von Real Betis. Damit haben die Galizier nun fünf Ligaspiele in Folge unentschieden gespielt und sogar 14 der bisherigen 24 Ligapartien mit einer Punkteteilung beendet, mehr als je zuvor ein Team der spanischen Liga bis zu diesem Spieltag.

1