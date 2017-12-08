Torhüter als Matchwinner und ein ewiger Zweiter wird endlich Erster

Ein ewiger Zweiter wird endlich Erster

Zwei Torhüter als Retter und Matchwinner

Zwei Portugiesen mit Grund zum Feiern

24

verschiedenen Gegnern hat Luuk de Jong in der niederländischen Eredivisie bereits gegenübergestanden, und gegen alle 24 hat er getroffen. Der in der Schweiz geborene Stürmer stand gegen Sparta Rotterdam überraschend nicht in der Startaufstellung. Nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit dauerte es nur sieben Minuten, bis er den einzigen Treffer der Partie erzielte und damit für den wettbewerbsübergreifend zwölften Sieg in Folge von PSV Eindhoven sorgte.

21

Jahre war es her, dass ein Klub von außerhalb der fünf großen europäischen Ligen alle drei Auswärtsspiele in der Gruppenphase der UEFA Champions League gewonnen hatte, bis Besiktas Istanbul in Porto, Monaco und Leipzig siegte. 1996 hatten dies gleich zwei Teams geschafft, nämlich Ajax Amsterdam mit Jari Litmanen und Patrick Kluivert sowie der FC Porto mit Jardel.

14

Paraden zeigte Manchester Uniteds Torhüter David de Gea beim 3:1-Auswärtssieg beim FC Arsenal. Nur ein einziger Torhüter hat im letzten Jahrzehnt in einer der fünf großen europäischen Ligen noch mehr Rettungstaten gezeigt, nämlich Mattia Perin von Pescara, der 2013 nicht weniger als 15 Torschüsse der Fiorentina vereitelte.

13

Tore oder Torvorlagen hat Philippe Coutinho in seinen letzten elf Einsätzen für den FC Liverpool zu Buche stehen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler schaffte gegen Spartak Moskau als dritter Spieler der Reds nach Michael Owen und Yossi Benayoun einen Hattrick in einem Champions-League-Spiel.

10

Stunden und 47 Minuten haben die Seattle Sounders in den MLS-Playoffs keinen Gegentreffer zugelassen. Das letzte Gegentor kassierten die Schützlinge von Trainer Brian Schmetzer vor mehr als zwei Monaten. Im Endspiel um den MLS Cup treffen die Seattle Sounders nun wie im Vorjahr auf den FC Toronto, den sie 2016 im Elfmeterschießen besiegt hatten.

10

Tore in der UEFA Champions League – diesen Meilenstein hat Kylian Mbappé als jüngster Spieler aller Zeiten erreicht. Der Stürmer von Paris Saint-Germain, der kurz vor Weihnachten seinen 19. Geburtstag feiert und damit mehr als zwei Jahre jünger als der bisherige Rekordhalter Karim Benzema ist, benötigte für seine zehn Tore nur 15 Einsätze. Nur drei weitere Spieler hatten vor ihrem 22. Geburtstag ihre ersten zehn Champions-League-Treffer erzielt, nämlich Javier Saviola, Lionel Messi und Raúl.

7

Mal war Kengo Nakamura mit Kawasaki Frontale in Japan Vizemeister geworden. Nun hat der 68-fache Nationalspieler im Alter von 37 Jahren erstmals mit seinem Klub einen Titel geholt. Kawasaki Frontale holte an den letzten sieben Spieltagen einen Rückstand von acht Punkten auf und schob sich aufgrund der Tordifferenz noch an Rekordmeister Kashima Antlers (acht Titel) vorbei. Es war der erste große Titelgewinn des vor 62 Jahren gegründeten Klubs. Yu Kobayashi erzielte in den letzten 12 Spielen der Antlers 13 Tore, drei davon am letzten Spieltag, und schnappte damit Kenyu Sugimoto noch die Torjägerkanone weg.

6

Spiele umfasst die Gruppenphase der UEFA Champions League, und erstmals hat mit Cristiano Ronaldo ein Spieler in allen sechs Partien getroffen. Der 32-jährige Portugiese brachte es in den sechs Spielen auf neun Tore. Das sind drei mehr als jeder andere Spieler, ebenso viele wie der FC Barcelona und sieben mehr als er selbst in seinen zehn bisherigen Einsätzen in der spanischen Liga erzielt hat.

3