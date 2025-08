Torflut, ein Golden-Oldie und ein Weltklub

Ein Franzose in San Nicolas, ein Pole in Brüssel und viele Ausländer in Sizilien stehen im aktuellen Statistik-Rückblick von FIFA.com im Mittelpunkt. Außerdem berichten wir über eine unverwüstliche Legende in São Paulo und eine wahre Torflut in Kanada.

42

Jahre ist Zé Roberto mittlerweile alt und damit seit Sonntag der mit deutlichem Abstand älteste Gewinner des Campeonato Brasileiro. Der einzige Brasilianer, der es bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™ in das FIFA All-Star-Team schaffte, brach den bisherigen Rekord von Torhüter Manga, der 39 Jahre alt war, als er im Finale von 1976 gegen die Corinthians seinen Kasten sauber hielt und damit den Titelgewinn von Internacional ermöglichte. In seinem Team standen damals Stars wie Elias Figueroa, Falcao, Valdomiro und Dada Maravilha. Der bislang älteste Feldspieler, der die Trophäe in die Höhe stemmen konnte, war Junior, der mit 38 Jahren in Hin und Rückspiel des Finales von 1992 für Flamengo traf. Ze Roberto begann seine Karriere 1994 als Linksverteidiger bei Portuguesa – dem gleichen Jahr, in dem Palmeiras mit Roberto Carlos, Cesar Sampaio, Flavio Conceicao, Mazinho, Zinho, Rivaldo, Edmundo und Evair letztmals den Titel in der höchsten Spielklasse des Landes geholt hatte. Nachdem er bei Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern München und dem Hamburger SV auf dem Flügel sowie als offensiver und defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt worden war, holte Zé Roberto nun mit O Verdão den neunten Meistertitel. Damit ist Palmeiras der alleinige Rekordhalter (bislang lag man mit Santos gleichauf).

17

Stunden und 28 Minuten hatte der französische Stürmer André-Pierre Gignac in Diensten von Tigres keinen Treffer aus dem Spiel heraus erzielt, bis er die Durststrecke auf beeindruckende Weise beendete. Im Verlauf der Torflaute hatte der 30-Jährige lediglich Mitte September einen Elfmeter gegen Puebla verwandelt. Am Samstag trug Gignac nun mit einem Hattrick zum 5:0-Sieg gegen Pumas bei, mit dem Tigres ins Halbfinale der Liguilla-Runde einzog. Hier erzielte er den Treffer zum wertvollen 1:0-Hinspielsieg bei Leon. Die vier Tore erzielte der Ex-Spieler von Olympique Marseille alle aus dem Spiel heraus.

13

Tore für RSC Anderlecht hat Lukasz Teodorczyk in den letzten zwölf Partien erzielt. Der 25-jährige polnische Stürmer, der von Dynamo Kiev ausgeliehen ist, traf lediglich in einer dieser Partien nicht. Am Sonntag brachte er sein Team im Heimspiel gegen Mouscron bereits nach 58 Sekunden per Kopfball in Führung. Anderlecht gewann die Partie mit 7:0. Es war der höchste Sieg für den Brüsseler Klub seit einem 8:1 gegen Beveren im Mai 2007, bei dem Mbark Boussoufa und Dieumerci Mbokani Hattricks erzielten.

12

Tore fielen in den Finalspielen der Eastern Conference der MLS zwischen Montreal Impact und dem FC Toronto – mehr als je zuvor in einem Playoff-Duell der nordamerikanischen Profiliga. Das bisherige Rekordergebnis hatte es 2014 mit dem 7:3-Gesamtsieg von New England Revolution gegen Columbus Crew gegeben. Dahinter folgt das 5:4 der San José Earthquakes gegen LA Galaxy aus dem Jahr 2003. Montreal Impact spielte sich in Quebec zunächst eine 3:0-Führung heraus, doch Treffer von Jozy Altidore und Michael Bradley sorgten dafür, dass die Schützlinge von Greg Vanney mit nur einem Tor Rückstand ins Rückspiel gingen. Mit einem weiteren Tor wurde Altidore hier zum ersten Spieler, der in einer Saison in fünf Playoff-Spielen traf. Die Partie ging in die Verlängerung, in der Benoit Cheyrou nur 92 Sekunden nach seiner Einwechslung Toronto erstmals in diesem Duell in Führung brachte. Tosaint Ricketts sorgte schließlich für den 7:5-Endstand im Gesamtresultat. Toronto trifft nun im MLS Cup auf die Seattle Sounders. Damit stehen erstmals seit 2008 zwei Neulinge im Entscheidungsspiel um den Titel.

11

Nationalitäten waren am Sonntag zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Aufstellung von Palermo gegen Lazio Rom vertreten. Für Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Costa Rica, EJR Mazedonien, Italien, Kroatien, Norwegen, Schweden, die Schweiz und Slowenien standen Mato Jajalo, Bruno Henrique, Ivaylo Chochev, Giancarlo Gonzalez, Ilija Nestorovski, Edoardo Goldaniga, Josip Posavec, Haitam Aleesami, Oscar Hiljemark, Michel Morganella und Sinisa Andelkovic auf dem Feld. Als Goldaniga kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit für den Niederländer Ouasim Bouy Platz machte, war somit auf Seiten Palermos kein einziger Italiener mehr im Spiel. Im Gegensatz dazu trat Sassuolo am gleichen Tag als erstes Team in dieser Saison mit einer rein italienischen Formation an. Die Mannschaft holte in Neapel ein ermutigendes 1:1. Bei Palermo hingegen führte die Vielfalt nicht zum Erfolg: Ein Gegentor durch den Serben Sergej Milinkovic-Savic besiegelte erstmals in der Geschichte Palermos eine siebte Niederlage in der Serie A in Folge.

In Kürze 57 Länderspiele hat der neue englische Nationaltrainer Gareth Southgate in seiner Zeit als Spieler absolviert. Damit liegt er in dieser Wertung auf Platz zwei hinter Kevin Keegan (63) und vor Glenn Hoddle (53).