Technische Führungskräfte konzentrieren sich im Rahmen des FIFA-Diploms auf die Erreichung von Spitzenleistungen

Die Gruppe besuchte den japanischen Fussballverband und erhielt außerdem Einblicke in ein multinationales Automobilunternehmen

25 Teilnehmer besuchten den zweiten Workshops des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte in Japan

Die 25 Teilnehmer des zweiten Workshops des neuen FIFA-Diploms für technische Führungskräfte, der vom 4. bis 9. Dezember in Chiba (Japan) stattfand, konzentrierten sich auf das Erreichen von Spitzenleistungen.

Die Teilnehmer, zu denen auch der Kroate Stipe Pletikosa, Jaqueline Shipanga vom namibischen Verband und Lili Bai von der Asiatischen Fussballkonföderation gehörten, befassten sich auch mit der Erreichung von Spitzenleistungen in den Bereichen Talentidentifizierung und -rekrutierung, Trainerausbildung, Nationalmannschaften und Qualitätssicherung.

"Die einzigartige japanische Kultur und Tradition sowie die Konzentration auf langfristige Planung und umfassendes Qualitätsmanagement ermöglichten es allen Teilnehmern, Spitzenleistungen in einem anderen Kontext zu betrachten. Am wichtigsten ist, dass es eine Menge Planung und Überlegungen gab, um diese Lektionen in ihre eigenen Verbände zu übertragen."