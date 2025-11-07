Beim Austausch zwischen U-17-Spielern und Trainern in Doha steht die fussballerische Entwicklung im Vordergrund

Am Rande der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ treffen sich Spieler und Trainer

Spieler und Legenden geben inspirierende und aufschlussreiche Einblicke in ihr Leben als Fussballprofi

Zum ersten Mal sind bei dem Turnier in Katar 48 Mannschaften dabei

Trainer stehen oft alleine da, sodass jede Gelegenheit, sich mit Kollegen auszutauschen und über Herausforderungen zu reden, für die berufliche Entwicklung wertvoll sein kann. Ebenso können junge Spieler enorm davon profitieren, sich mit Legenden des Sports zu treffen und von ihren Erfahrungen zu lernen.

Im Rahmen der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™, die auf 48 Teams erweitert wurde und nun jährlich stattfindet, um jungen Akteuren mehr Chancen zu bieten, gab es zwei Treffen, bei denen Spieler und Trainer die einmalige Gelegenheit hatten, sich auszutauschen und an Schulungen zu wichtigen Fussballthemen wie der weltweiten Initiative gegen Rassismus teilzunehmen.

Das Spieler-Treffen ist eine inspirierende und motivierende Veranstaltung, bei der U-17-Fussballer aus verschiedenen Kontinenten und Ländern zusammenkommen und darüber berichten, wie man Profi wird. Gleichzeitig konnten sich die Trainer beim Austausch für Coaches und technische Direktoren mit Experten der Technischen Studiengruppe der FIFA und den Hochleistungsspezialisten des Weltverbandes treffen und vernetzen.

Laut Arsène Wenger, FIFA-Chef für globale Fussballentwicklung, habe ihm seine eigene Karriere gezeigt, wie wertvoll solche Begegnungen sind. „Als Trainer ist man manchmal ein bisschen isoliert. Man hat viel Druck und fühlt sich gelegentlich ein bisschen einsam“, meinte der ehemalige Coach von Arsenal, AS Monaco, Nagoya Grampus Eight und AS Nancy. „Als ich noch ein junger Übungsleiter war, half es mir wirklich, andere Leute zu treffen und zu sehen, dass ich nicht der Einzige war, der Probleme hatte und unter Druck stand, und dass auch andere mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.“

Er betonte, dass dies auch eine Chance für Trainer sei, ihr technisches Wissen zu erweitern. „Wir können sie unterstützen, indem wir ihnen unsere Beobachtungen zum Spiel mitteilen. Da wir weltweit alle Wettbewerbe verfolgen und über Daten und Analysen von überall auf der Welt verfügen, können wir ihnen auch dabei helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. So kehren sie mit praktischem Wissen nach Hause zurück, das sie dann in ihren Trainingseinheiten zur Förderung des nationalen Fussballs und ihrer Spieler einsetzen können.“

Der Trainer von Fidschi, Sunil Kumar, dessen Team zum ersten Mal an dem Turnier teilnimmt, bezeichnete es als eine aufschlussreiche Erfahrung.

„Es ist immer toll, etwas von wichtigen Leuten zu hören, und wir erwarten uns immer viel und schauen zu Arsène Wenger auf. Wir wissen, dass er so viel erreicht hat und dass er sich derzeit sehr für die Talentförderung einsetzt und jedem begabten Fussballer eine Chance gibt“, sagte er. „Ausserdem denke ich, dass kleine Verbände wie wir dadurch die Möglichkeit erhalten, an einer WM teilzunehmen. Bei diesem Workshop gab es selbstverständlich einen grossartigen Austausch. Wir haben so viel von der FIFA, den Ausländern und auch den anderen Trainern hier gelernt.“

Für zahlreiche Fussballer könnte die FIFA U-17-Weltmeisterschaft das erste von vielen Turnieren auf der globalen Bühne sein, und der Weltverband will ihnen ein unvergessliches Erlebnis bieten.

Zu den Spielern gesellten sich beim Treffen mehrere Legenden wie Anthony Baffoe, Philippe Senderos und Hannu Tihinen sowie Mikaël Silvestre, der im Namen des Spielerausschuss eine beeindruckende Präsentation über ihre Rolle bei der Bekämpfung von Rassismus hielt.

„Es ist für sie wichtig, Erlebnisse von Akteuren zu hören, die schon mal in dieser Situation waren, damit sie wissen, worauf sie achten müssen. Dieser interkulturelle Austausch hilft ihnen, verschiedene Ansichten zu verstehen“, meinte Wenger. „So können sie unterschiedliche Kulturen kennenlernen und von den Erfahrungen anderer profitieren.“

Der frühere Nationalverteidiger der Schweiz, Senderos, freute sich, seine eigenen Erfahrungen mit den Spielern zu teilen. „Ich hatte das Glück, drei Mal bei einer WM der A-Nationalmannschaften dabei zu sein. Es gab zudem noch andere Akteure, die eine lange Profikarriere hatten und an verschiedenen Wettbewerben teilnahmen“, sagte er. „Mit unseren Erfahrungsberichten konnten wir ihnen Hoffnung geben und ihnen zeigen, was im Laufe einer Karriere alles passieren kann. Ich finde, das war echt wichtig, um eine Verbindung zu den Spielern und den Teams aufzubauen.“