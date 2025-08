Schneller, kompakter, bessere Torhüterinnen: FIFA Frauen-Weltmeisterschaft spiegelt enormen Anstieg der technischen Standards wider

Körperliche Vorbereitung der Spielerinnen "völlig anders" als vor zehn Jahren

Spezialisten für "tote Bälle" werden in Zukunft wahrscheinlich wachsen und sich weiterentwickeln

Die Technische Studiengruppe der FIFA verfügte über ein Team von 52 Analysten, die jede Spielerin und jedes Spiel unter die Lupe nahmen

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ erhielt durchweg positive Kritiken - von den Spielerinnen, Trainern, Fans und Medien. Da die Zahl der teilnehmenden Mannschaften erstmals von 24 auf 32 erhöht wurde, gab es im Vorfeld des Turniers Befürchtungen, dass die Kluft zwischen den erfahreneren Nationen und den Debütanten - in Australien und Neuseeland waren es insgesamt acht - zu groß sein könnte.

Umgekehrt sank die Zahl der Tore pro Spiel um neun Prozent von 2,81 in den Jahren 2015 und 2019 auf 2,56 im Jahr 2023. Gleichzeitig stieg die Zahl der Unentschieden gegenüber 2015 um 14 Prozent, und es gab zehn 0:0-Unentschieden im Vergleich zu vier in den Jahren 2015 und 2019 zusammen.

Jill Ellis spricht über wachsende technische Entwicklung 02:55

Torlose Unentschieden sind für Turnierveranstalter normalerweise kein Grund zum Feiern, aber im Fall der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ spiegelte die geringere Trefferquote für die Technische Studiengruppe der FIFA und die Trainer die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum des Spiels weltweit wider.

"Das Spiel ist schneller, die Räume sind kleiner, es ist defensiv kompakter, es werden [weniger] Tore kassiert, die Torhüterinnen sind besser", sagte Jill Ellis, die als Trainerin der Vereinigten Staaten 2015 und 2019 zweimal die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft gewann und jetzt Mitglied der TSG ist. "Vorbei sind die Zeiten, in denen nur drei oder vier Teams wirklich besondere Spielerinnen hatten. Fast jedes Team bei diesem Turnier hatte eine ganz besondere Spielerin, eine Weltklassespielerin."

Auch die Taktik habe sich weiterentwickelt, sagte sie: "Wir haben viel mehr Flexibilität bei den Mannschaften gesehen....... Es gab eine Rotation der Spielerinnen, Flexibilität in den Systemen, Trainer, die mehr und mehr Anpassungen vornahmen, was wiederum für die Tiefe der Spielerinnen spricht, die sie haben, und dafür, wie gut sie gecoacht werden, aber auch für unsere Trainer und deren Wachstum und Entwicklung im Spiel."

Beste Paraden | FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ 02:51

Gemma Grainger, früher Trainerin von Wales und jetzt verantwortlich für Norwegen, sagte, die Verbesserungen spiegelten die Investitionen wider, die die FIFA im Rahmen der 2018 ausgearbeiteten Frauenfussball-Strategie weltweit getätigt habe.

"Als ich gespielt habe, hätte ich mir nie vorstellen können, welche Infrastruktur heute vorhanden ist. Wenn ich als Spielerin heute 15 Jahre alt wäre, wäre mein Weg ganz anders verlaufen", sagte sie. "Ich denke, es liegt an den Investitionen: den Investitionen der FIFA, den Investitionen in der ganzen Welt in das Spiel und die Professionalisierung. Der Frauenfussball ist auf dem Weg zur Professionalität ....... Man kann Vollzeit-Profispielerin werden, aber nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch auf nationaler Ebene."

Jeden Tag etwas besser | Trainer & Trainerinnen denken über die FIFA Frauen-WM 2023 nach 02:32

Jitka Klimková, die den Co-Gastgeber zum ersten Sieg einer ozeanischen Mannschaft bei einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft führte, erklärte, dass sich das Spiel in allen Bereichen verbessert habe und die Spielerinnen nun im Mittelpunkt stünden.

"Es geht um schnellere Entscheidungen am Ball und um eine andere Konditionierung", so Klimková weiter. "Die [körperliche Vorbereitung] der Spielerinnen ist völlig anders als vor zehn Jahren. Die Anforderungen in den Spielen sind anders. Der Druck ist viel größer, weil die Spielerinnen jetzt wirklich gesehen werden.

Wir freuen uns, gesehen zu werden, wir freuen uns über die Zuschauer im Stadion, wir freuen uns über die Leute, die unsere Spielerinnen wirklich verfolgen, so dass sie die ganze Zeit auf dem Radar sind. ....... Ich sehe wirklich in jeder Säule des Spiels eine unglaubliche Verbesserung."

Tony Gustavsson, der Australien zum ersten Mal ins Halbfinale geführt hat, fügte hinzu, dass auch die Psychologie eine wichtige Rolle spielt. "Am Ende des Tages ist es das mentale Spiel - wenn man in dem Moment ist, in dem man die Spiele gewinnt oder verliert. In diesem einen Moment kann man das Spiel gewinnen oder verlieren, und das ist normalerweise eine mentale Angelegenheit.“

Was die Zukunft angeht, so sagte Jill Ellis, dass es noch Platz für weitere Deadball-Spezialisten gibt. " Ich würde nicht sagen, dass jedes einzelne Team über eine erstklassige Standardschützin verfügt, und das ist manchmal ein Unterschied: der Vorsprung auf höchstem Niveau, wenn es um das Erzielen von Toren geht. Ich denke also, dass wir weiterhin sehen werden, wie sich dieser Spezialist für tote Bälle weiterentwickelt“, sagte sie.

"Und ich denke, dass die allgemeine Intelligenz der Spielerinnen, die Raffinesse der Bewegungen, das Zusammenspiel, die Rotation der Positionen. Ich denke, das ist sicherlich ein Bereich, in dem wir weiterhin ein massives Wachstum sehen werden.“

Gewusst?

Das FIFA Football Performance Insights Team sammelt während eines Turniers Daten und arbeitet mit der Technischen Studiengruppe zusammen, um sie zu analysieren und zu interpretieren. Bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™, der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2023™ oder den U-17- und U-20-Junioren-Turnieren der FIFA werden die Daten mit der gleichen Detailgenauigkeit und auf dem gleichen Niveau erhoben.

Die Daten ermöglichen es den Teams, Vergleiche zwischen den Turnieren und den verschiedenen Altersgruppen anzustellen, um zu verstehen, wo die Entwicklung des Spiels stattfindet.

Technische Studiengruppe sieht neue Trends bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ 02:13

Ein Team von 52 Analysten arbeitete bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 an der Datenerfassung, wobei ein Analyst jede einzelne Spielerin während des gesamten Spiels beobachtete und Daten zu jeder einzelnen Aktion der Spielerin sammelte.

Das FIFA-Team sammelt rund 15.000 Punkte pro Spiel, die mit Tracking-Daten angereichert sind; sowohl was am Ball passiert, als auch die Tracking-Daten aller Spielerbewegungen.

Weitere Informationen und Analysen sind im FIFA-Trainingszentrum zu finden.