Misslungener Abschied, perfekter Hattrick und Torflut

Im Statistik-Rückblick von FIFA.com stehen dieses Mal ein misslungener Abschied, ein perfekter Hattrick und eine wahre Torflut im Mittelpunkt. Auch ein Neuzugang in einem sehr exklusiven Klub, ein ausgesprochener Elfmeterspezialist und die bewundernswerte Vereinstreue eines Spielers sorgten für Schlagzeilen.

500

Einsätze für Shakhtar Donetsk hat Darijo Srna mittlerweile absolviert, der dem Klub bereits seit 2003 die Treue hält. Sein Jubiläum feierte er in der Partie bei Istanbul Basaksehir. Der Rekord-Nationalspieler Kroatiens ist der erste Shaktar-Spieler, der diese magische Marke erreicht hat. Er trug zudem am Sonntag maßgeblich zum 4:0-Sieg gegen Dnipo Dnipropetrovsk bei, nach dem sein Klub nach dem fünften Spieltag der ukrainischen Liga die volle Ausbeute von 15 Punkten auf dem Konto hat. Gut einen Monat nach Beginn der neuen Saison haben sich bei Shakhtar wettbewerbsübergreifend bereits 14 Spieler in die Torschützenliste eingetragen.

40

Tore wurden am ersten Spieltag der spanischen Liga erzielt – das ist der höchste Wert seit dem Auftakt-Wochenende der Saison 1955/56, als sogar 46 Treffer fielen, und ein Rekord für die Ära seit der Aufstockung auf 20 Mannschaften. Allein beim packenden 6:4-Sieg Sevillas gegen Espanyol fiel ein Viertel dieser Treffer. Der FC Barcelona trug mit dem 6:2-Sieg gegen Real Betis ebenfalls erheblich zu der hohen Torausbeute bei. Luis Suárez schraubte dabei seine persönliche Bilanz auf 17 Treffer in den letzten sechs Ligaspielen hoch. Leganes gelang zwar nur ein Treffer, doch der reichte für den Sieg bei Celta Vigo. Damit ist das Team der erst fünfte Aufsteiger in der Geschichte der Liga (nach Atlético Madrid, Barcelona, Alcoyano und Almeria), der bei seinem Ligadebüt einen Auswärtssieg feierte. In der Partie zwischen Atlético Madrid und Alaves im Vicente Calderon fielen erst in der Nachspielzeit zwei Tore. Atlético hatte zwar 27 Torschüsse und Alaves nur zwei, doch am Ende stand auf der Anzeigetafel ein 1:1.

28

Jahre nachdem ein Spieler des AC Milan im Auftaktspiel einer neuen Saison einen Dreierpack schnürte, nämlich Pietro Paolo Virdis gegen die Fiorentina, schaffte dies nun auch Carlos Bacca mit einem perfekten Hattrick gegen den FC Turin. Der 29-jährige Kolumbianer ist zugleich der erste Spieler seit David Trézéguet von Juventus Turin 2007, der am ersten Spieltag in der Serie A drei Mal traf. Der Südamerikaner hat somit in seinen letzten vier Ligaspielen sechs Tore erzielt. Torino Calcio hat seit 1985 nicht mehr bei Milan gewonnen. Seitdem stehen 15 Niederlagen und sechs Unentschieden zu Buche. Für Trainer Sinisa Mihajlovic begann auch seine Amtszeit beim FC Turin mit einer Niederlage, wie schon bei seinen fünf vorherigen Klubs. Gegen Milan konnten seine Teams in acht Partien noch nie gewinnen.

6

Spieler haben nun im Verlauf ihrer Karriere in den höchsten Ligen in England, Deutschland, Italien und Spanien jeweils mindestens ein Tor erzielt. Kevin-Prince Boateng traf bei seinem Debüt für Las Palmas und ist damit der letzte Neuzugang in dieser Liste. Vor dem ehemaligen ghanaischen Nationalspieler hatten dies lediglich Florin Raducioiu, Gica Popescu, Jon Dahl Tomasson, Pierre Wome und Obafemi Martins geschafft. Mit seinem Tor trug Boateng dazu bei, dass Las Palmas bereits zum vierten Mal innerhalb der letzten acht Monate vier Treffer in einem Spiel erzielte. Für Valencia war es hingegen das erste Auftakt-Heimspiel einer neuen Saison mit mehr als drei Gegentreffern.

4

Gegentore kassierte Jasper Cillessen erstmals in seinen fünf Jahren als Torhüter von Ajax Amsterdam. Es war sein letztes Spiel für den niederländischen Traditionsklub vor seinem Wechsel nach Barcelona. Der FC Rostov erzielte diese Tore innerhalb von nur 32 Minuten und qualifizierte sich mit dem Überraschungssieg erstmals für die Gruppenphase der UEFA Champions League. Ajax Amsterdam hatte in Hin- und Rückspiel zwar insgesamt 72 Prozent Ballbesitz, konnte jedoch abgesehen von einem Elfmeter aus keinem der 30 Torschüsse Kapital schlagen. Rostov hingegen war mit 63 Prozent seiner Torschüsse erfolgreich. Davy Klaassen sorgte mit einem späten Elfmetertor zumindest dafür, dass Ajax nun wettbewerbsübergreifend in 21 Partien in Folge mindestens ein Mal getroffen hat – erstmals seit 2003, als Stars wie Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart und Zlatan Ibrahimovic dazu beitrugen.

In Kürze 55 Jahre waren vergangen, seitdem Chelsea letztmals wettbewerbsübergreifend 13 Spiele in Folge mindestens ein Gegentor kassiert hatte. Mit den zwei Gegentreffern beim knappen Heimsieg gegen die Bristol Rovers im Ligapokal zeigten sich die Blues nun erneut so anfällig.

11 Strafstöße in Folge hat Fabinho seit dem Beginn der Saison 2015/16 erfolgreich verwandelt, davon allein drei in den letzten vier Partien von AS Monaco. In dieser Zeit gelang dem 22-jährigen Brasilianer allerdings kein einziger Treffer aus dem Spiel heraus.

8 Minuten und drei Ballberührungen benötigte Gonzalo Higuain lediglich bis zu seinem ersten Tor für seinen neuen Arbeitgeber Juventus Turin.