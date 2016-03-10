McCarthy: Südafrikas historischer Torschütze

1998 nahm Südafrika erstmals an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft teil™. Benni McCarthy erinnert sich gerne an das Turnier, auch wenn die Gruppenphase nicht überstanden wurde. Das zweite Spiel nimmt dabei einen besonderen Platz ein, denn ihm gelang das historische erste WM-Tor für Bafana Bafana: "Gegen Dänemark, gegen Peter Schmeichel! Das war unglaublich. Es war das erste WM-Tor in der Geschichte Südafrikas – und ich habe es erzielt. Ich war auf dem Gipfel der Welt", schwärmt der heute 38-Jährige im exklusiven Video-Interview mit FIFA TV.

In jüngeren Jahren hatte er seine Landesfarben bereits beim Olympischen Fussballturnier Sydney 2000 und bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 1997 vertreten. Dort überzeugte er die Verantwortlichen von Ajax Amsterdam und wurde bereits als Jugendspieler unter die Fittiche genommen.

Mit dem niederländischen Traditionsverein gewann er einen Meistertitel und zweimal den nationalen Pokalwettbewerb. Anschließend ging es auf die iberische Halbinsel und über den Umweg Celta de Vigo zum FC Porto. Beim portugiesischen Spitzenklub erweiterte der Angreifer seine Titelsammlung um zwei Meistertitel, eine Trophäe im Pokal und zwei Siege im portugiesischen Supercup.

Hinzu kommen auf internationaler Ebene je eine Trophäe in der UEFA Champions League und im Interkontinental-Pokal. Nach mehreren Spielzeiten bei den Blackburn Rovers und einer weiteren Zwischenstation bei West Ham United kehrte er in seine südafrikanische Heimat zurück, wo er mit den Orlando Pirates noch zwei Mal im nationalen Pokalwettbewerb erfolgreich war.

Nach seinem Karriereende bei den Pirates kehrte McCarthy dem Fussball keinesfalls den Rücken, sondern startete eine Trainerlaufbahn: "Ich dachte, ich muss etwas zurückgeben. Ich möchte jungen Spielern zeigen, wie man besser werden kann", so der heutige Co-Trainer des belgischen Erstligisten STVV.

Ähnlich wie als Spieler, hat er auch an der Seitenlinie große Ziele und träumt von einem Engagement bei dem Verein, für den er die meisten Spiele absolvierte. "Hoffentlich kann ich einmal bei Blackburn als Trainer arbeiten, um sie zurück in die erste Liga zu bringen."