Mario Gomez beendet Karriere im DFB-Team

Im Alter von 33 Jahren hat Mario Gomez entschlossen, seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft zu beenden. Dies teilte der Stürmer des Bundesligisten VfB Stuttgart via Facebook mit.

Gomez nahm mit dem DFB-Team an zwei FIFA Fussball-Weltmeisterschaften teil. 2010 war er in Südafrika mit dabei und 2018 in Russland. Insgesamt kommt "Super Mario" auf 31 Treffer in 78 Spielen für sein Land.