Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

4. Waldo Ponce (34) vertrat die chilenischen Nationalfarben bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™, wo er in drei Begegnungen der Roja auf dem Platz stand. Bei der Copa América 2011 absolvierte er vier Spiele mit der chilenischen Nationalmannschaft. Nach seinem Vereinsdebüt bei Universidad de Chile wechselte Ponce auf Leihbasis zum VfL Wolfsburg. Danach kehrte er zu seinem Heimatklub Universidad zurück. Ein paar Jahre später ging er ins benachbarte Argentinien und unterschrieb bei Vélez Sarsfield, wo er einen Meistertitel gewann. Nach einer Zwischenstation beim einheimischen Traditionsklub Universidad Católica folgten zwei Engagements bei Racing Santander in Spanien und bei Cruz Azul in Mexiko. Zurück in seiner Heimat spielte er erneut für Universidad de Chile. Seit 2015 steht er bei Universidad de Concepción unter Vertrag.

5. Klaus Allofs (60) nahm 1986 an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Mexiko teil und stand dort in allen Begegnungen der DFB-Auswahl auf dem Feld. Dabei erzielte er zwei Tore, darunter auch den Siegtreffer zum 2:1 im Gruppenspiel gegen Schottland. Zuvor hatte er bei der UEFA Europameisterschaft 1980, bei der er mit drei Treffern bester Torschütze wurde, die kontinentale Krone gewonnen. Danach war er auch bei der Turnierauflage von 1984 mit von der Partie gewesen. Nachdem er mit Fortuna Düsseldorf zwei Mal DFB-Pokalsieger geworden war, feierte Allofs im Dress des 1. FC Köln einen weiteren Triumph im DFB-Pokal. Anschließend wechselte er zu Olympique Marseille und holte mit den Südfranzosen das Double aus Meisterschaft und Pokal. Nach einem einjährigen Engagement bei Girondins Bordeaux unterschrieb er bei Werder Bremen, wo er je ein Mal die Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Europapokal der Pokalsieger bejubeln konnte. Außer bei der UEFA Europameisterschaft 1980 sicherte sich Allofs die Torschützenkrone auch ein Mal im UEFA-Pokal, zwei Mal in der Bundesliga und ein Mal im DFB-Pokal. Als Trainer war er eine Saison für seinen Ex-Klub Fortuna Düsseldorf tätig.

6. Rodrigues Neto (67) war für Brasilien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Argentinien 1978™ im Einsatz und wurde dort mit der Seleção Dritter. In seiner Vereinskarriere gewann er mit zahlreichen brasilianischen Klubs mehrere nationale und regionale Titel und Trophäen. Neto stand unter anderem bei Vitória, Flamengo Rio de Janeiro, Fluminense Rio de Janeiro und Internacional Porto Alegre unter Vertrag.

7. John Terry (36) hat den englischen Fussball in den beiden vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt. Davon zeugen seine Teilnahmen an den FIFA WM-Endrunden 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika ebenso wie seine Einsätze im Trikot der Three Lions bei den UEFA Europameisterschaften 2004 und 2012. Der aus dem Nachwuchs von West Ham United stammende Terry wechselte schon früh in die Jugendabteilung des FC Chelsea, bei dem er als 17-Jähriger in der Profimannschaft debütierte. Nach einer kurzen Ausleihstation bei Nottingham Forest setzte sich der Innenverteidiger bei den Blues als Stammspieler durch und feierte dort mit vier Meistertiteln, fünf Triumphen im FA Cup, drei Trophäen im Ligapokal, zwei Siegen im Community Shield sowie zwei kontinentalen Titeln in der UEFA Champions League und in der UEFA Europa League seine mit Abstand größten Erfolge.

8. Mohammad Al-Shalhoub (36) war für Saudiarabien bei den FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2002 und 2006 im Einsatz. Bei seiner zweiten WM-Teilnahme musste er wegen persönlicher Probleme vorzeitig die Heimreise antreten. Im kontinentalen Rahmen vertrat er sein Land drei Mal beim AFC Asien-Pokal und wurde bei der Auflage 2000 Vize-Asienmeister. Als Vereinsspieler ist Al-Shalhoub einer der Stars von Al Hilal. Mit dem Klub aus Riyadh triumphierte er in seiner bislang 18-jährigen Vereinszugehörigkeit nicht weniger als fünf Mal in der Landesmeisterschaft, elf Mal im Crown Prince Cup sowie je ein Mal im King's Cup, im saudiarabischen Supercup, in der AFC Champions League, im AFC-Pokal der Pokalsieger und im asiatischen Supercup. Überdies wurde er ein Mal Torschützenkönig der einheimischen Liga.

9. Oscar Garré (60) kann mit Stolz auf das Jahr 1986 zurückblicken. Denn damals holte er in Mexiko, wo er in vier Begegnungen der Albiceleste auf dem Feld stand, mit Argentinien den zweiten WM-Titel. In seiner Vereinskarriere war er für Ferro Carril Oeste, CA Huracán, Hapoel Kfar Saba und Be'er Sheva aktiv. In seiner zweiten Laufbahn als Trainer betreute Garré Atlético Rafaela und Ferro Carril Oeste sowie bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2011 die Juniorenauswahl seines Landes.