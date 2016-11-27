Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

**

27.

Roland Nilsson** (53) nahm mit Schweden an zwei FIFA WM-Endrunden teil, nämlich 1990 in Italien und 1994 in den USA, wo er und sein Team Dritter wurden. Darüber hinaus vertrat er seine Landesfarben auch bei den Olympischen Spielen 1988 sowie bei den UEFA-Europameisterschaften 1992 und 2000. Nach seinem Klubdebüt bei Helsingborgs IF wurde Nilsson im Dress von IFK Göteborg drei Mal schwedischer Meister und ein Mal UEFA-Pokalsieger. Mit Sheffield Wednesday feierte er je einen Triumph im FA Cup und im Ligapokal. Zurück bei Helsingborgs IF gewann er ein weiteres Mal die schwedische Meisterschaft. Nach einer Zwischenstation bei Coventry City spielte er noch zwei Jahre für GAIS Göteborg, wo er seine Karriere schließlich beendete. 1996 wurde Nilsson zu Schwedens Fussballer des Jahres gewählt. Als Trainer betreute er bislang GAIS Göteborg, Malmö FF und den FC Kopenhagen.

**

28.

Hiroshi Nanami** (44) erfüllte sich seinen Traum von einer WM-Teilnahme, als er mit der japanischen Nationalmannschaft die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998™ schaffte und dort in allen drei Begegnungen seines Teams auf dem Platz stand. Im Jahr darauf nahm er mit Japan auch an der Copa América 1999 teil. Überdies vertrat er sein Land 1996 und 2000 beim AFC Asien-Pokal und holte dort im zweiten Anlauf den kontinentalen Titel. Im Vereinstrikot von Jubilo Iwata gewann Nanami drei japanische Meistertitel und ein Mal die AFC Champions League. Anschließend war er noch für den FC Venedig (Italien), Cerezo Osaka und Tokyo Verdy aktiv, bevor er bei Jubilo Iwata seinen Einstieg als Trainer gab.

**

29.

Redha Tukar** (41) war für Saudiarabien bei den WM-Endrunden 2002 und 2006 im Einsatz. Zudem vertrat er sein Land 2004 und 2007 beim AFC Asien-Pokal, wo er bei seiner zweiten Teilnahme am kontinentalen Turnier das Finale erreichte. Nach seinen ersten Vereinsstationen bei Ohod Medina und Al Shabab feierte Tukar im Trikot von Al Ittihad mit zwei Titelgewinnen in Folge in der AFC Champions League sowie einem vierten Platz bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2005 seine größten Erfolge. Bevor er seine Karriere beendete, konnte Tukar mit dem saudiarabischen Traditionsklub noch zahlreiche weitere nationale Titel und Trophäen bejubeln.

**

30.

Gary Lineker* (56) vertrat die englischen Nationalfarben bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1986 in Mexiko, wo er sechs Treffer erzielte, und 1990 in Italien, wo er es auf vier Tore brachte und mit England Vierter wurde. Überdies war er für die Three Lions* auch bei den UEFA-Europameisterschaften 1988 und 1992 im Einsatz. Nachdem er mit Leicester City Meister der zweiten englischen Liga geworden war, gewann Lineker im Dress des FC Everton ein Mal den Community Shield. Danach wechselte er zum FC Barcelona, mit dem er je einen Triumph in der Copa del Rey und im Europapokal der Pokalsieger bejubeln konnte. Zurück in England sicherte er sich mit Tottenham Hotspur ein Mal die Trophäe im FA Cup. Lineker schloss die Premier League drei Mal als Torschützenkönig ab, wobei er jedes Mal einem anderen Verein angehörte. Zuletzt stand der Ex-Stürmer noch zwei Jahre bei Nagoya Grampus Eight unter Vertrag, wo er seine Karriere schließlich beendete.

**

1.

Tedj Bensaoula** (62) qualifizierte sich mit Algerien für die beiden Endrunden der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1982 in Spanien und 1986 in Mexiko. Bei dem Turnier in Spanien stand er in drei Begegnungen seiner Mannschaft auf dem Feld und steuerte beim 3:2-Sieg im Gruppenspiel gegen Chile einen Treffer bei. Vier Jahre später in Mexiko kam er indes nur in einer Partie zum Einsatz. Beim CAF Afrikanischen Nationen-Pokal 1980 wurde er mit Algerien Vize-Afrikameister, bevor er bei der Turnierauflage von 1984 den dritten Platz erreichte. 1980 nahm Bensaoula mit der Auswahl seines Landes an den Olympischen Spielen teil. Als Vereinsspieler war Bensaoula zunächst für die einheimischen Klubs US Hammam Bouhadjar und MC Oran aktiv. Danach wechselte er nach Frankreich, wo er mit dem AC Le Havre die zweite Liga gewann. Zuletzt spielte er noch ein Jahr für den Zweitligisten USL Dunkerque, bei dem er seine Karriere dann auch beendete.

**

2.

Ali Reza Mansourian** (45) gelang es, sich mit der iranischen Nationalmannschaft nach einer langen Durststrecke endlich wieder für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu qualifizieren. Bei dem 1998 in Frankreich ausgetragenen Turnier kam er dann bis zum Ausscheiden seiner Mannschaft nach der Gruppenphase in zwei Spielen zum Einsatz. 1996 wurde er mit Iran beim AFC Asien-Pokal Dritter. In seinem Heimatland spielte er zunächst für den FC Esteghlal, mit dem er je zwei Mal iranischer Landesmeister und Pokalsieger wurde. Nach einer Zwischenstation in Griechenland, wo er bei Skoda Xanthi und Apollon Smyrnis unter Vertrag stand, ging er nach Deutschland und unterschrieb beim FC St. Pauli. Von dort kehrte Mansourian nach einem zweijährigen Engagement zu seinem Heimatklub FC Esteghlal zurück, wo er seine Karriere nach weiteren sechs Jahren Vereinszugehörigkeit beendete. Anschließend arbeitete er zunächst als Assistenzcoach des iranischen Nationalteams, dann auch kurzzeitig als Interimstrainer. Danach betreute er Naft Teheran als Klubtrainer.

**

3.