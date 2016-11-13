Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

13. Jo Potter (32) wurde mit England bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Kanada 2015™ Dritte und leistete dort mit zwei Einsätzen, darunter beim 1:0-Sieg im Spiel um Platz drei über Deutschland, einen aktiven Beitrag zum bislang größten internationalen Erfolg des englischen Frauenfussballs. Als Vereinsspielerin war Potter für zahlreiche englische Klubs aktiv, unter anderem für Sheffield Wednesday, den FC Arsenal, Birmingham City, den FC Everton, Leicester City und ihren aktuellen Klub Notts County.

14. Samuel Umtiti (23) demonstrierte sein Potenzial bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Türkei 2013, wo er mit der französischen Juniorenauswahl den kontinentalen Titel holte. Nachdem ihm bei Olympique Lyon der Durchbruch auf Vereinsebene gelungen war, wurde er für die UEFA EURO 2016 in das französische A-Nationalteam berufen. Dort stand er dann in den drei letzten Begegnungen der Bleus bis zu ihrer Niederlage im Finale gegen Portugal auf dem Platz. Seit Beginn der laufenden Saison spielt Umtiti für den FC Barcelona. Als Nachwuchsspieler hatte er 2010 an der U-17-Europameisterschaft und 2012 an der U-19-Europameisterschaft teilgenommen.

15. Uli Stielike (62) war 1982 mit der DFB-Auswahl bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Spanien im Einsatz und stand dort in allen sieben Begegnungen seiner Mannschaft bis zur Finalniederlage gegen Italien auf dem Feld. 1976 hatte er auch bei der Europameisterschaft das Finale erreicht, bevor er 1980 beim kontinentalen Turnier Europameister wurde. Seine Teilnahme an der Turnierauflage 1984 war indes weitaus weniger erfolgreich. In seiner Vereinskarriere wurde er zunächst im Dress von Borussia Mönchengladbach drei Mal deutscher Meister und je ein Mal DFB-Pokalsieger und UEFA-Pokalsieger. Nach seinem Wechsel zu Real Madrid gewann er drei spanische Meistertitel, zwei Mal die Copa del Rey und ein weiteres Mal den UEFA-Pokal. Zum Abschluss seiner Spielerkarriere wurde Stielike mit Xamax Neuchâtel noch zwei Mal schweizerischer Meister. Danach betreute er zunächst die schweizerische Nationalmannschaft als Trainer. Später wurde er als Nationalcoach der deutschen Juniorenteams tätig. Im Rahmen dieser Funktion nahm er 2001 und 2003 mit der DFB-Nachwuchsauswahl an der FIFA U-20-Weltmeisterschaft teil. Nach einer weiteren Station als Nationaltrainer der Elfenbeinküste arbeitete er in verschiedenen Ländern als Klubtrainer. 2014 wurde Stielike zum A-Nationaltrainer der Republik Korea berufen, die er beim AFC Asien-Pokal 2015 bis ins Finale führte. Derzeit betreut er die Südkoreaner in der Asien-Qualifikation für Russland 2018.

16. Josip Weber (52) nahm mit Belgien an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft USA 1994™ teil. Bei dem Turnier stand er in allen vier Begegnungen der Roten Teufel bis zu ihrem Ausscheiden im Achtelfinale gegen Deutschland auf dem Feld. Der in Kroatien geborene Ex-Stürmer begann seine Profikarriere beim einheimischen Klub NK Borac Podvinje. Es folgten Engagements bei Hajduk Split und bei NK Dinamo Vinkovci. Danach ging Weber nach Belgien, um fortan für Cercle Brügge aufzulaufen. Letzte Station seiner Karriere war RSC Anderlecht, wo er den Gewinn mehrerer nationaler Titel feiern konnte.

17. Nani(30) triumphierte mit Portugal erst vor wenigen Monaten bei der UEFA EURO 2016, wo er alle Spiele seiner Mannschaft absolvierte und dabei drei Treffer erzielte. Zuvor war er bereits bei den Europameisterschaften 2008 und 2012 für sein Land im Einsatz gewesen. Überdies war Nani auch bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ mit von der Partie und steuerte dort ein Tor für seine Mannschaft bei, nachdem er die Teilnahme an der WM-Endrunde 2010 in Südafrika verletzungsbedingt verpasst hatte. Nach dem Gewinn einer Trophäe im portugiesischen Pokal mit Sporting Lissabon wechselte der Mittelfeldspieler zu Manchester United, wo er drei Meistertitel in der Premier League, einen Triumph im Ligapokal, vier Siege im Community Shield sowie je einen Titel in der UEFA Champions League und bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2008 feiern konnte. Nach seiner Rückkehr nach Lissabon spielte er eine Saison auf Leihbasis für seinen Ex-Klub. Danach wechselte er für ein Jahr zu Fenerbahçe Istanbul. Zu Beginn der aktuellen Saison unterschrieb Nani beim FC Valencia.

18. Maribel Domínguez (38) verhalf Mexiko 1999 zur Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, wo sie dann für das erste WM-Tor der Mexikanerinnen sorgte. Bei der Turnierauflage 2011 in Deutschland erzielte sie ebenfalls einen Treffer. Bei Mexikos bislang einziger Teilnahme am Olympischen Fussballturnier der Frauen in Athen 2004 steuerte sie erneut ein Tor bei und erreichte mit ihrer Mannschaft das Viertelfinale. Zudem vertrat Domínguez ihr Land drei Mal beim CONCACAF Gold Cup und wurde dort zwei Mal Dritte. Nach ihren ersten Klubstationen bei Kansas City und Atlanta Beat in den USA wechselte sie nach Spanien, wo sie beim FC Barcelona und UE L'Estartit unter Vertrag stand. Dazwischen lag ein kurzes Engagement bei den San Diego Sunwaves. Zurück in den USA unterschrieb sie bei den Chicago Red Stars.