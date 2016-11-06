Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

6.

Anne Nielsen (41) nahm mit Dänemark 1995 in Schweden und 2007 in der VR China an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ teil und erzielte dabei in sieben Einsätzen zwei Treffer. Darüber hinaus vertrat sie ihre Landesfarben drei Mal bei der UEFA Europameisterschaft sowie 1996 bei der Erstauflage des Olympischen Fussballturniers der Frauen. Als Vereinsspielerin war Nielsen für zahlreiche Klubs aktiv, unter anderem für den einheimischen Brøndby IF, mit dem ihr das Double aus Meisterschaft und Pokal gelang. 2003 wurde sie zu Dänemarks Fussballerin des Jahres gewählt.

7.

Gigi Riva (72) war für Italien zwei Mal in Folge bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Einsatz. Nachdem er 1970 in Mexiko in sechs Partien drei Tore beisteuerte und erst im Finale gegen Brasilien unterlag, stand er in Deutschland 1974 nur in zwei Begegnungen der Azzurri auf dem Feld. Bei der UEFA Europameisterschaft 1968 erzielte er im Endspiel gegen Jugoslawien den wichtigen Führungstreffer zum 1:0, mit dem er seiner Mannschaft den Weg zum ersten kontinentalen Titel überhaupt ebnete. Nach seinem Vereinsdebüt bei AC Legnano verhalf er Cagliari Calcio erst zum Wiederaufstieg in die Serie A, 1970 dann zum Gewinn der italienischen Meisterschaft. Riva wurde drei Mal zum besten Spieler der Serie A gekürt.

8.

Jaouhar Mnari (40) darf nicht ohne Stolz auf seinen Beitrag bei der vorerst letzten WM-Teilnahme Tunesiens 2006 in Deutschland verweisen. Denn dort kam er in allen drei Begegnungen seiner Mannschaft zum Einsatz und erzielte im Gruppenspiel gegen Spanien einen Treffer. Bereits beim CAF Afrikanischen Nationen-Pokal 2004 war er einer der Schlüsselspieler der tunesischen Nationalmannschaft, die sich erstmals den kontinentalen Titel sicherte. Dadurch nahm Tunesien am FIFA Konföderationen-Pokal 2005 teil, wo Mnari dann drei Spiele absolvierte. Danach vertrat er sein Land noch zwei Mal (2006 und 2008) beim CAF Afrikanischen Nationen-Pokal. Nach seinem Profidebüt bei US Monastir wechselte Mnari zum tunesischen Spitzenklub Espérance Tunis, mit dem er zahlreiche nationale Titel gewann. Anschließend ging er nach Deutschland und unterschrieb beim 1. FC Nürnberg, mit dem er 2007 DFB-Pokalsieger wurde. Danach spielte er noch eine Saison für den FSV Frankfurt, wo er seine Karriere schließlich beendete.

9.

. Alessandro Del Piero (42) gilt im italienischen Fussball mittlerweile als Legende, insbesondere weil er mit der Squadra Azzurra 2006 in Deutschland den vierten WM-Titel für Italien gewann und dort in fünf Einsätzen im Halbfinale ein Tor beisteuerte und im entscheidenden Elfmeterschießen der Finalpartie gegen Frankreich vom Punkt traf. Zuvor hatte er sein Land bereits bei den Turnierauflagen 1998 in Frankreich und 2002 in Korea/Japan vertreten, allerdings mit deutlich weniger Erfolg. Bei seinen vier aufeinander folgenden Teilnahmen an der UEFA EURO erreichte er bei der Auflage 2000 das Finale. Als Juniorenspieler war Del Piero bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 1991 ebenso im Einsatz gewesen wie später bei der U-21-Europameisterschaft, wo er mit der italienischen Auswahl zwei Mal den Titel holte. Nach seinem Klubdebüt bei Padova Calcio wechselte der Ausnahmestürmer zu Juventus Turin, wo er dann alles gewann, was es im Fussball zu gewinnen gibt. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung spielte Del Piero danach noch für den FC Sydney und die Delhi Dynamos. Del Piero wurde je ein Mal Torschützenkönig der Serie A, der Serie B und der UEFA Champions League.

10.

Andressa Alves (24) kam für Brasilien bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2015™ in drei Begegnungen zum Einsatz und erzielte im Gruppenspiel gegen Spanien den Siegtreffer. 2016 vertrat sie die Farben ihres Landes bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, wo sie alle Spiele ihrer Mannschaft absolvierte und gegen die VR China ein Tor beisteuerte. Mit den brasilianischen Juniorinnen war Alves bereits 2010 und 2012 bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft mit von der Partie gewesen. Nach ihren ersten Vereinsstationen bei den einheimischen Klubs AD Centro Olimpico, Ferroviária und San José EC wechselte sie nach Frankreich und unterschrieb bei HSC Montpellier. Seit Beginn der aktuellen Saison steht Alves beim FC Barcelona unter Vertrag.

11.

Georginio Wijnaldum (26) stand für die Niederlande bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ nicht nur in allen sieben Begegnungen auf dem Platz, sondern sorgte überdies mit seinem Treffer im Spiel um Platz drei gegen Brasilien für den 3:0-Endstand. Der aus der Nachwuchsabteilung von Feyenoord Rotterdam stammende Wijnaldum war für seinen Heimatklub fünf Spielzeiten als Profi aktiv und feierte dort einen Triumph im niederländischen Pokal. Danach konnte er im Dress von PSV Eindhoven das Double aus Meisterschaft und Pokal bejubeln. Anschließend zog es Wijnaldum in die Premier League, wo er in der vergangenen Saison für Newcastle United spielte, bevor er zu Beginn der laufenden Spielzeit beim FC Liverpool unterschrieb. In seiner niederländischen Heimat wurde Wijnaldum 2015 zum Fussballer des Jahres gewählt.

12.