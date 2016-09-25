Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

25. Martín Vázquez (51) nahm 1990 mit Spanien an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil. Bei dem Turnier in Italien stand er bis zum Ausscheiden im Achtelfinale in allen vier Begegnungen der Roja auf dem Platz. Zuvor hatte er bereits einen aktiven Beitrag zur WM-Qualifikation seiner Mannschaft geleistet. Vázquez war bereits bei der UEFA Europameisterschaft 1988 sowie drei Mal in Folge bei der U-21-Europameisterschaft für sein Land im Einsatz gewesen. Dabei hatte er mit der spanischen Nachwuchsauswahl ein Mal den kontinentalen Titel geholt und ein Mal das Finale erreicht. Vázquez begann seine Profikarriere bei Real Madrid, wo er zwei Mal unter Vertrag stand. Zwischenzeitlich war er für zwei Spielzeiten beim FC Turin und danach kurz bei Olympique Marseille aktiv. Im Dress der Königlichen gewann der frühere Mittelfeldspieler sechs Meistertitel, zwei Mal die Copa del Rey, drei Mal den spanischen Supercup und zwei Mal den UEFA-Pokal. Weitere Vereinsstationen von Vázquez waren Deportivo La Coruña, Atlético Celaya (Mexiko) und der Karlsruher SC. In seiner Heimat wurde er 1990 zu Spaniens Fussballer des Jahres gewählt.

26. Clodoaldo (67) gehörte zur goldenen Generation des brasilianischen Fussballs, die sich 1970 in Mexiko mit der WM-Krone schmücken konnte. Damals stand er in allen Spielen der Seleção auf dem Feld und erzielte im Halbfinale gegen Uruguay den Ausgleichstreffer zum 1:1-Zwischenstand. Als Vereinsspieler wurde er mit dem FC Santos ein Mal brasilianischer Meister und fünf Mal Staatsmeister im Bundesstaat São Paulo. Danach wechselte er zu den Tampa Bay Rowdies (USA), bevor er seine Karriere beim einheimischen FC Nacional beendete.

27. Granit Xhaka (24) war bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ für die Schweiz im Einsatz und absolvierte dort bis zum Ausscheiden der Eidgenossen im Achtelfinale alle Spiele seiner Mannschaft. Im laufenden Jahr vertrat er die Schweiz auch bei der UEFA EURO. Als Juniorenauswahlspieler hatte er 2009 an der FIFA U-17-Weltmeisterschaft teilgenommen und bei der UEFA U-21-Europameisterschaft 2011 das Finale erreicht. Der aus der Jugendabteilung des FC Basel stammende Mittelfeldakteur wurde mit seinem Heimatklub zwei Mal Landesmeister und ein Mal nationaler Pokalsieger. Nach vier Jahren im Trikot von Borussia Mönchengladbach wechselte er zu Beginn der aktuellen Saison zum FC Arsenal.

28. Andrés Guardado (30) nahm mit der mexikanischen Nationalmannschaft drei Mal in Folge an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 2006, 2010 und 2014, wo er in Mexikos letztem Gruppenspiel gegen Kroatien einen Treffer zum 3:1-Sieg beisteuerte. Überdies war er für Mexiko bei der Copa America 2007, wo El Tri Dritter wurde, und 2016 bei der Jubiläumsauflage des kontinentalen Turniers im Einsatz. Darüber hinaus vertrat er seine Landesfarben drei Mal beim CONCACAF Gold Cup, wo er zwei Mal triumphierte und ein Mal im Finale scheiterte. Nach seiner Teilnahme am FIFA Konföderationen-Pokal 2013 feierte er beim CONCACAF Gold Cup 2015 seinen zweiten Triumph beim regionalen Turnier, wodurch sich Mexiko die Qualifikation für den FIFA Konföderationen-Pokal 2017 sicherte. Seine Karriere als Klubspieler startete Guardado bei Atlas Guadalajara. Danach ging er nach Spanien und unterschrieb bei Deportivo La Coruña. Mit den Nordspaniern wurde er Meister der zweiten Liga. Danach wechselte er zum FC Valencia, der ihn an Bayer Leverkusen auslieh. Im Dress von PSV Eindhoven gewann Guardado zwei Meistertitel und zwei Mal den niederländischen Supercup.

29. Shane Smeltz (35) qualifizierte sich mit Neuseeland für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ und verhalf seinem Land damit nach einer langen Durststrecke zur Rückkehr auf die große Bühne des Weltfussballs. Allerdings mussten er und sein Team bei dem erstmals auf afrikanischem Boden ausgetragenen Turnier bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten, obwohl alle drei Gruppenspiele des Ozeanien-Vertreters mit einem Remis geendet hatten. Smeltz selbst steuerte gegen Italien einen Treffer bei. Zudem war der Angreifer 2003 und 2009 beim FIFA Konföderationen-Pokal und 2012 bei den Olympischen Spielen in London für sein Land im Einsatz. Im Verlauf seiner langjährigen Karriere stand Smeltz bei Klubs in Neuseeland, Australien, England, in der Türkei und in Malaysia unter Vertrag.

30. Lauren Holiday (29) holte mit den USA bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Kanada 2015™, wo sie alle Spiele ihrer Mannschaft absolvierte und im Finale gegen Japan ein Tor beisteuerte, die globale Krone. Bei der vorangegangenen FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland, bei der die U.S.-Amerikanerinnen Zweite wurden, hatte sie auf dem Weg ins Finale ebenfalls einen Treffer erzielt. Bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 gewann sie mit den USA jeweils die Goldmedaille. Zudem triumphierte Holiday fünf Mal beim prestigeträchtigen Algarve Cup. Im Juniorenalter hatte sie mit der U.S.-amerikanischen Auswahl an der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Russland 2006 teilgenommen. Nach ihrem Klubdebüt bei den Pali Blues wechselte sie zu den Boston Breakers, später dann zu Kansas City. Holiday holte in der U.S.-amerikanischen Meisterschaft ein Mal die Torschützenkrone.