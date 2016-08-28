Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

28. Ditmar Jakobs(63) war bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Mexiko 1986™ für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz und stand dort in sechs Begegnungen auf dem Platz. Im Finale unterlagen er und seine Mannschaft gegen Argentinien. Nach seinem Profidebüt bei Rot-Weiß Oberhausen spielte er nacheinander für Tennis Borussia Berlin und den MSV Duisburg. Danach wechselte er zum Hamburger SV, mit dem er zwei Meistertitel holte sowie je ein Mal im DFB-Pokal und im Europapokal der Landesmeister triumphierte.

29. Ramón Díaz(57) gehörte zu der goldenen Spielergeneration, die 1979 mit ihrem Triumph bei der zweiten Auflage der FIFA U-20-Weltmeisterschaft die Geschichte des argentinischen Fussballs entscheidend mit prägte. Damals agierte er an der Seite eines gewissen Diego Maradona und wurde zudem dank seiner acht Treffer mit dem Goldenen Schuh von adidas als bester Torschütze des Turniers ausgezeichnet. 1982 nahm er mit der argentinischen A-Nationalmannschaft an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Spanien teil. Im Dress von CA River Plate gewann Díaz nicht weniger als fünf nationale Meistertitel. Danach zog es ihn nach Italien, wo er beim SSC Neapel, US Avellino, AC Florenz und Inter Mailand unter Vertrag stand. Mit dem Mailänder Traditionsklub konnte er einen Scudetto bejubeln. Nach seinem Wechsel zu AS Monaco feierte er dort einen Triumph im französischen Pokal. Anschließend kehrte Díaz zurück zu River Plate, wo er ein Mal Torschützenkönig der heimischen Liga wurde. Es folgte ein Engagement beim japanischen Erstligisten Yokohama F. Marinos, bei dem er die Torschützenkrone der J-League holte und seine Karriere schließlich beendete. Nicht minder erfolgreich war Díaz in seiner zweiten Laufbahn als Trainer. Davon zeugen sechs argentinische Meistertitel und je eine Trophäe in der Copa Libertadores und im südamerikanischen Supercup mit River Plate sowie der Gewinn einer Landesmeisterschaft mit San Lorenzo. Weitere Trainerstationen waren Independiente Avellaneda, Club América (Mexiko) und Oxford United. 2014 wurde Díaz zum Nationaltrainer Paraguays berufen für das er bei den beiden jüngsten Auflagen der Copa América die sportliche Verantwortung übernahm. Im Sommer dieses Jahres gab er seinen Rücktritt von diesem Amt bekannt.

30. Mehdi Mostefa(33) kann mit Stolz darauf verweisen, dass er mit Algerien an der WM 2014 teilgenommen hat, wo die Fennecs zum ersten Mal die K.o.-Runde des Weltturniers erreichten. Zudem hatte er aktiv zur erfolgreichen WM-Qualifikation seines Landes beigetragen. Außerdem war er 2013 beim CAF Afrikanischen Nationen-Pokal für Algerien im Einsatz. Seine Vereinskarriere verbrachte Mostefa bislang ausschließlich in der französischen Ligue 1, wo er für AS Valence, den FC Sète, Olympique Nîmes, AC Ajaccio und den FC Lorient aktiv war. Seit der vergangenen Saison steht er beim SC Bastia unter Vertrag.

31. Schumacher(41) nahm mit Brasilien drei Mal in Folge an der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft teil, nämlich im Jahr 2000 in Guatemala, wo er im Finale stand, 2004 in Chinese Taipei, wo er mit seinem Team Dritter wurde, und 2008 in Brasilien, wo er endlich die globale Krone gewinnen konnte. Seine persönliche WM-Bilanz weist 25 Tore in 24 Spielen aus.

1. Daniel Sturridge(27) hat sich in den letzten Jahren zu einem der talentiertesten Spieler des englischen Fussballs entwickelt. Folglich wurde er in Englands WM-Kader für Brasilien 2014 berufen. Dort erzielte er einen der beiden Treffer der Three Lions, die nach der Vorrunde ausschieden. In diesem Jahr steuerte er im Gruppenspiel der UEFA EURO gegen Wales das Siegtor bei, bevor er und sein Team im Achtelfinale an Island scheiterten. 2012 vertrat Sturridge Großbritannien bei den Olympischen Spielen in London. Als Juniorenspieler nahm er zudem an der UEFA U-19 und an der U-21-Europameisterschaft teil. Nach seinem Klubdebüt bei Manchester City, wo er in drei Spielzeiten nur zu einigen sporadischen Einsätzen kam, wechselte der Angreifer zum FC Chelsea, mit dem er ein Mal englischer Meister wurde, zwei Mal den FA Cup und ein Mal die UEFA Champions League gewinnen konnte. Mit dem FC Liverpool erreichte er in der vergangenen Saison das Finale der UEFA Europa League.

2. Andreas Möller(49) war für Deutschland drei Mal in Folge bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Einsatz, nämlich 1990 in Italien, wo er Weltmeister wurde, 1994 in den USA und 1998 in Frankreich. Im kontinentalen Rahmen wurde er mit der DFB-Elf bei der UEFA Europameisterschaft 1992 Zweiter und bei der Turnierauflage von 1996 Europameister. Überdies erreichte er bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 1987 das Finale. Mit Borussia Dortmund feierte Möller zwei Meistertitel, eine Trophäe im DFB-Pokal, zwei Siege im deutschen Supercup sowie je einen Triumph in der UEFA Champions League und im Interkontinental-Pokal. Außerdem spielte er für Schalke 04, wo er zwei Mal DFB-Pokalsieger wurde, und für Eintracht Frankfurt. Im Trikot von Juventus Turin gewann er ein Mal den UEFA-Pokal. Nachdem er seine Fussballschuhe an den Nagel gehängt hatte, wurde Möller als Trainer von Viktoria Aschaffenburg tätig. Während der Qualifikation für die UEFA EURO 2016 wurde er zum Assistenztrainer der ungarischen A-Nationalmannschaft berufen.