Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

7 Goran Vlaović(44) hat mit der erstmaligen Qualifikation der kroatischen Nationalmannschaft für eine Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ an einem bedeutenden Kapitel der Fussballgeschichte seines Landes mitgewirkt. Bei dem 1998 in Frankreich ausgetragenen Turnier, das Kroatien überraschend als Dritter abschloss, stand er in allen sieben Begegnungen seiner Mannschaft auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer. Zuvor hatte er seine Landesfarben bereits 1996 bei der ersten Teilnahme Kroatiens an der UEFA EURO vertreten und dort für das erste kroatische Tor im Rahmen des kontinentalen Turniers gesorgt. Damit bescherte er seinem Nationalteam den ersten Sieg bei einer Europameisterschaft. Als Vereinsspieler machte Vlaović erstmals im Dress von Dinamo Zagreb, mit dem er je ein Mal kroatischer Landesmeister und Pokalsieger sowie zwei Mal Torschützenkönig der einheimischen Liga wurde, auf sich aufmerksam. Nach einer Zwischenstation bei Calcio Padova schloss er sich dem FC Valencia an, mit dem er je einen Triumph in der Copa del Rey, im spanischen Supercup und im Intertoto-Pokal bejubeln konnte. Danach wechselte er zu Panathinaikos Athen, wo er seine Karriere nach dem Gewinn eines Meistertitels und einer Trophäe im griechischen Pokalwettbewerb beendete.

8 Josip Drmić(24) war bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ für die Schweiz im Einsatz und absolvierte dort alle Spiele der Eidgenossen bis zu ihrem Ausscheiden im Achtelfinale. 2012 hatte er die Alpenrepublik bereits bei den Olympischen Spielen in London vertreten. Nach seinem Profidebüt beim FC Zürich spielte Drmić für den 1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. In der vergangenen Winter-Transferperiode wechselte er auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum Hamburger SV.

9 Wesley Sonck(38) nahm mit Belgien an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Korea/Japan 2002™ teil. Bei dem zum ersten Mal in Asien ausgetragenen Turnier kam er in allen drei Spielen seines Nationalteams zum Einsatz und steuerte im Gruppenspiel gegen Russland einen Treffer bei. Nach seinem Vereinsdebüt bei RWD Molenbeek und einer weiteren Station bei Germinal Beerschot Antwerpen unterschrieb er beim KRC Genk, mit dem er einen Meistertitel gewann. Danach feierte er im Trikot von Ajax Amsterdam einen Triumph in der niederländischen Meisterschaft. Anschließend wechselte er zu Borussia Mönchengladbach. Nach seiner Rückkehr nach Belgien stand er noch beim FC Brügge, bei Lierse SK und bei Waasland-Beveren unter Vertrag. Sonck holte in der heimischen Liga zwei Mal die Torschützenkrone. Überdies wurde er in Belgien ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt.

10 Hesham Yakan(54) verhalf Ägypten in der WM-Qualifikation für Italien 1990 nach mehreren Jahrzehnten Abwesenheit zur Rückkehr auf die große Bühne des Weltfussballs. Dort schieden die Pharaonen nach zwei Unentschieden und einer Niederlage gegen England bereits nach der Vorrunde aus. Im kontinentalen Rahmen nahm Yakan zwei Mal am CAF Afrikanischen Nationen-Pokal teil. Bei seinem Heimatklub SC Zamalek, mit dem er nicht weniger als vier Meistertitel, eine Trophäe im ägyptischen Pokal, drei Titel in der CAF Champions League und einen Sieg im afrikanischen Supercup holte, zählt Yakan zu den Vereinslegenden. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere führte er den SC Zamalek als Trainer ebenfalls zu mehreren Titelgewinnen.

11 Jorge Campos(46) vertrat Paraguay 1998 bei der Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Frankreich und kam dort in drei Begegnungen seiner Nationalmannschaft zum Einsatz. 2002 in Korea/Japan war er dann erneut mit von der Partie und steuerte gegen Slowenien ein Tor zum einzigen Sieg seiner Mannschaft bei diesem Turnier bei, der den Südamerikanern den Einzug ins Achtelfinale bescherte. Darüber hinaus nahm Campos an der Copa América 1995 und an den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona teil. In seiner paraguayischen Heimat war er für Olimpia Asunción, Cerro Porteño und Libertad Asunción aktiv. In der VR China wurde er im Trikot von Beijing Guoan ein Mal zum Spieler des Jahres gekürt. Weitere Klubstationen von Campos waren Cruz Azul (Mexiko) und CA Quilmes (Argentinien).

12 Djibril Cissé(35) nahm mit Frankreich an den Weltmeisterschaften Korea/Japan 2002 und Südafrika 2010 teil. Überdies verhalf er den Bleus beim FIFA Konföderationen-Pokal 2003 zu ihrem zweiten Titelgewinn beim Festival der Meister. Bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2001 war er als drittbester Spieler mit dem Bronzenen Ball und als zweitbester Torschütze (sechs Treffer) mit dem Silbernen Schuh von adidas ausgezeichnet worden. Cissé feierte sein Profidebüt bei AJ Auxerre, mit dem er ein Mal französischer Pokalsieger und zwei Mal Torschützenkönig der Ligue 1 wurde. Danach ging er zum FC Liverpool, mit dem er je ein Mal im FA Cup, in der UEFA Champions League und im europäischen Supercup triumphierte. Anschließend spielte der schwer zu stoppende Angreifer für Olympique Marseille, AFC Sunderland und Panathinaikos Athen, wo ihm das Double aus Meisterschaft und Pokal gelang. Danach stand er noch bei Lazio Rom und den Queens Park Rangers unter Vertrag, die ihn nacheinander an Al Gharafa (Katar), Kuban Krasnodar (Russland) und den SC Bastia ausliehen. Nach seinem Wechsel zu JS Saint-Pierroise auf La Réunion sah er sich gezwungen, seine Karriere wegen einer Verletzung zu beenden.