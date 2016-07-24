Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

24. Dino Baggio (45) hat die Geschichte der italienischen Nationalmannschaft mit seinen zwei WM-Teilnahmen 1994 in den USA und 1998 in Frankreich wesentlich mitgeprägt. Bei beiden Turnieren stand er in sämtlichen Begegnungen der Squadra Azzurra auf dem Platz. Während er 1994 in den USA alle sieben Spiele bis zum Finale absolvierte und insgesamt zwei Treffer erzielte, kam er vier Jahre später in Frankreich bis zum Ausscheiden seiner Mannschaft gegen die gastgebenden Franzosen auf fünf Einsätze. 1996 vertrat er sein Land bei der UEFA EURO. Als Nachwuchsspieler hatte Baggio 1992 die kontinentale Krone in der U-21-Kategorie gewonnen und im gleichen Jahr an den Olympischen Spielen in Barcelona teilgenommen. In seiner Vereinskarriere unterschrieb er nach dem Gewinn der Serie B mit Torino Calcio bei Inter Mailand. Von dort wechselte er nach einer Saison zu Juventus Turin, wo er einen Triumph im UEFA-Pokal feiern konnte. Danach verhalf Baggio dem AC Parma mit je einer Trophäe im nationalen Pokal und im italienischen Supercup sowie zwei Titelgewinnen im UEFA-Pokal zu neuem Glanz. Danach folgten Stationen bei Lazio Rom, den Blackburn Rovers und Ancona Calcio, bevor er seine Karriere beim Zweitligisten US Triestina beendete

25. Zé Maria (43) nahm mit Brasilien zwei Mal in Folge am FIFA Konföderationen-Pokal teil und holte bei der Auflage von 1997 den Turniersieg. Vier Jahre danach landete er beim Festival der Champions auf Rang vier. Überdies gewann er mit der Seleção 1997 die Copa América. Hinzu kommt ein zweiter Platz beim CONCACAF Gold Cup 1996, bevor er dort bei der Turnierauflage von 1998 Dritter wurde. Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta holte Zé Maria mit der brasilianischen Auswahl Bronze. Den überwiegenden Teil seiner Klubkarriere verbrachte der frühere Rechtsverteidiger in Brasilien, wo er für Flamengo Rio de Janeiro, Vasco da Gama, Palmeiras São Paulo und Cruzeiro Belo Horizonte spielte. Danach ging er nach Europa und unterschrieb beim AC Parma, mit dem er je einen Titelgewinn im nationalen Pokalwettbewerb und im italienischen Supercup sowie im UEFA-Pokal und im europäischen Supercup bejubeln konnte. Außerdem stand Zé Maria bei Inter Mailand, wo er einen Scudetto, zwei Trophäen im italienischen Pokal und einen Sieg im nationalen Supercup feierte, und bei Perugia Calcio unter Vertrag.

26. Martin Laursen (39) war für Dänemark bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002™ im Einsatz und absolvierte dort bis zum Ausscheiden seiner Mannschaft im Achtelfinale alle vier Spiele. Zudem vertrat er seine Landesfarben auch bei der UEFA EURO 2004. Nach seinem Profidebüt beim einheimischen Silkeborg IF wechselte Laursen in die italienische Serie A, wo er zunächst für Hellas Verona spielte, bevor er beim AC Mailand unterschrieb. Im Dress des Traditionsklubs feierte er dann je einen Triumph in der Meisterschaft, im nationalen Pokalwettbewerb, in der UEFA Champions League und im europäischen Supercup. Danach ging Laursen zum englischen Erstligisten Aston Villa, wo er seine Karriere beendete. In seiner dänischen Heimat wurde Laursen ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt.

27. Yoreli Rincón(23) nahm mit Kolumbien an den beiden jüngsten Auflagen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 2011 in Deutschland und 2015 in Kanada. Zuvor war sie als Juniorenspielerin bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2010 Vierte geworden. Außerdem war sie 2008 bei der ersten Turnierauflage der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft mit von der Partie gewesen. 2012 vertrat sie ihr Land bei den Olympischen Spielen in London. Rincón machte erstmals in der einheimischen Liga auf sich aufmerksam, bevor sie nach Brasilien wechselte und sich dort dem Klub XV de Novembro anschloss. Danach zog es sie nach Europa, um für den schwedischen FC Rosengård aufzulaufen. Nach einer Zwischenstation bei den New Jersey Wildcats unterschrieb sie beim italienischen Erstligisten Torres Calcio.

28. Harry Kane (23) hat sich seit seiner Teilnahme an der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2013 sowie an den kontinentalen Turnieren der U-19-und der U-21-Junioren zu einem der besten englischen Angreifer entwickelt. Bei der UEFA EURO 2016 stand er bis zu ihrem überraschenden Ausscheiden im Achtelfinale gegen Island in allen Begegnungen der Three Lions auf dem Feld. Nach mehreren Ausleihstationen verhalf Kane Tottenham Hotspur in der vergangenen Saison dazu, direkt um den Titel mitzuspielen, wenngleich es am Ende dann doch nicht reichte. Dafür konnte er sich wenigstens mit der Torschützenkrone der Premier League trösten.

29. Oleg Chatov (26) vertrat Russlands Nationalfarben bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ und absolvierte dort bis zum Ausscheiden nach der Vorrunde alle drei Partien seines Teams. Vor wenigen Wochen kam er bei der UEFA EURO zu zwei Einsätzen in der Gruppenphase. Nach seinem Vereinsdebüt bei FK Ural Jekaterinburg wechselte er zunächst zu Anji Makhatchkala. Danach unterschrieb er bei Zenit St. Petersburg, wo er inzwischen einen russischen Meistertitel bejubeln konnte.