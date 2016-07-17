Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

17. Anders Svensson (40) nahm mit Schweden zwei Mal in Folge an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 2002 in Korea/Japan, wo er in allen Begegnungen seiner Mannschaft auf dem Platz stand und im Gruppenspiel gegen Argentinien einen Treffer beisteuerte, und 2006 in Deutschland, wo er nur ein Spiel absolvierte. Auf der kontinentalen Bühne vertrat er sein Land drei Mal hintereinander (2004, 2008 und 2012) bei der UEFA EURO. Svensson war während seiner gesamten Vereinskarriere nur für zwei Klubs aktiv, nämlich für den IF Elfsborg, mit dem er zwei Mal schwedischer Landesmeister und ein Mal Pokalsieger wurde, und für den FC Southampton.

18. Hege Riise (47) war für Norwegen bei den ersten vier Auflagen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im Einsatz. Nachdem sie 1991 das Finale erreicht und dort gegen die U.S-Amerikanerinnen das Nachsehen gehabt hatte, gewann sie 1995 gegen die DFB-Auswahl die globale Krone. Sie selbst wurde bei diesem Turnier zudem als beste Spielerin mit dem Goldenen Ball von adidas ausgezeichnet. Ihre persönliche Bilanz bei ihren vier WM-Teilnahmen weist neun Tore in 22 Spielen aus. Darüber hinaus nahm Riise auch an den ersten beiden Olympischen Fussballturnieren der Frauen teil und gewann in Atlanta 1996 zunächst Bronze, bevor sie sich in Sydney 2000 mit der Goldmedaille schmücken konnte. Im kontinentalen Rahmen vertrat Riise ihre Landesfarben bei fünf UEFA Europameisterschaften der Frauen, wobei sie 1991 im Finale stand und 1995 europäische Titelträgerin wurde. Im gleichen Jahr wurde Riise in Norwegen zur Fussballerin des Jahres gewählt.

19. René Houseman (63) nahm mit Argentinien zwei Mal an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 1974 in der BR Deutschland, wo er in sechs Partien drei Treffer erzielte, und 1978 in Argentinien, wo er in sechs von sieben Spielen eingesetzt wurde und die Albiceleste den Gewinn ihres ersten WM-Titels feierte. Nach seinem Vereinsdebüt bei Defensores de Belgrano stand Houseman noch bei Huracán, River Plate, Colo Colo Santiago (Chile), AmaZulu Durban (Südafrika) und Independiente Avellaneda unter Vertrag.

20. Roger Hunt (78) leistete einen aktiven Beitrag zu Englands bislang bestem Auftritt bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Die Rede ist von dem 1966 im eigenen Land ausgetragenen Turnier, bei dem die Three Lions die WM-Krone gewannen. Hunt kam damals in sechs Spielen seiner Mannschaft zum Einsatz und steuerte in der Vorrunde drei Treffer bei. Bei der UEFA Europameisterschaft 1968 wurde er mit England Dritter. Hunt machte erstmals im Dress des FC Liverpool, mit dem er zwei englische Meistertitel und einen Triumph im FA Cup feiern konnte, auf sich aufmerksam. Darüber hinaus triumphierte er mit den Reds zwei Mal im Charity Shield und ein Mal in der zweiten englischen Liga. Außerdem stürmte Hunt auch für die Bolton Wanderers.

21. Johnny Acosta (33) trug aktiv dazu bei, dass Costa Rica 2014 nach acht Jahren Abwesenheit wieder bei einer FIFA WM-Endrunde dabei sein konnte. In Brasilien wurde er zunächst im Achtelfinale gegen Griechenland eingewechselt, bevor er im Viertelfinale, wo sein Team erst im Elfmeterschießen gegen die Niederlande unterlag, von Beginn an spielte. Überdies vertrat Acosta sein Land je zwei Mal beim CONCACAF Gold Cup und bei der Copa América. In seiner Heimat trug Acosta bisher die Trikots von Santos de Guápiles und LD Alajuelense. Seit 2013 spielt er für den mexikanischen Klub Dorados de Sinaloa.

22. René Vandereycken (63) gehörte 1982 in Spanien zum belgischen WM-Kader, kam dort aber nicht zum Einsatz. In Mexiko 1986, wo die Roten Teufel Vierter wurden, stand er in zwei Begegnungen seiner Mannschaft auf dem Feld. Auf der kontinentalen Ebene nahm er zwei Mal an der UEFA Europameisterschaft teil. Bei der Turnierauflage von 1980 erreichte er mit Belgien das Finale gegen die DFB-Elf und verwandelte dort einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Als Vereinsspieler gewann er im Trikot des FC Brügge nicht weniger als vier nationale Meistertitel und eine Trophäe im belgischen Pokal. Hinzu kommt je eine Finalteilnahme im Europapokal der Landesmeister und im UEFA-Pokal. Mit RSC Anderlecht wurde er zwei Mal Landesmeister und erreichte erneut das Finale im UEFA-Pokal. In seiner zweiten Laufbahn als Trainer betreute Vandereycken die belgische A-Nationalmannschaft sowie KAA Gent, Standard Lüttich, RSC Anderlecht, KRC Genk, den 1. FSV Mainz 05 (Deutschland) und den FC Twente Enschede (Niederlande).