Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

26. Maxime Bossis (61) nahm mit Frankreich drei Mal in Folge an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 1978 in Argentinien, 1982 in Spanien und 1986 in Mexiko, wo die Franzosen Dritter wurden. Dabei erzielte er in 15 WM-Spielen einen Treffer. Bossis gehört zur goldenen Generation der Bleus, die für Frankreich erstmals die kontinentale Krone gewannen. Er selbst stand bei der Europameisterschaft 1984 bis zum Titelgewinn in allen fünf Begegnungen auf dem Platz. In seiner Vereinskarriere war Bossis für den FC Nantes, mit dem er drei Mal Landesmeister und ein Mal französischer Pokalsieger wurde, und für Racing Paris aktiv. In Frankreich wurde er zwei Mal zum Fussballer des Jahres gewählt.

27. Gökhan Inler (32) war für die Schweiz bei der UEFA EURO 2008 und danach bei den FIFA WM-Endrunden 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien im Einsatz. Nach seinem Profidebüt beim FC Aarau und einer weiteren Station beim FC Zürich, mit dem er zwei Meistertitel gewann, zog es Inler nach Italien, wo er zunächst vier Jahre für Udinese Calcio spielte. Anschließend unterschrieb er beim SSC Neapel. Mit den Süditalienern triumphierte er zwei Mal im nationalen Pokalwettbewerb und ein Mal im italienischen Supercup. Zu Beginn der vergangenen Saison entschied er sich für einen Wechsel zu Leicester City, wo er inzwischen mit dem erstmaligen Titelgewinn der Premier League Fussballgeschichte schrieb.

28. Hans Sarpei (40) kann mit Stolz auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™ zurückblicken. Schließlich hatte er damals aktiv dazu beigetragen, dass sich Ghana zum ersten Mal überhaupt für die Endrunde des weltweit größten Fussballturniers qualifizieren konnte. Das Gleiche gelang ihm vier Jahre später erneut, als er sich mit den Black Stars das Ticket für Südafrika 2010 sicherte. Bei beiden Turnierauflagen schafften die Westafrikaner den Sprung in die K.o.-Runde. In Südafrika hätten sie um ein Haar sogar das Halbfinale erreicht, wenn sie nicht im Viertelfinale nach Elfmeterschießen an Uruguay gescheitert wären. Auf der kontinentalen Bühne nahm Sarpei drei Mal am CAF Afrikanischen Nationen-Pokal teil und wurde dort 2010 Vizemeister, nachdem er 2008 auf Rang drei gelandet war. Sarpei verbrachte seine gesamte Klubkarriere in Deutschland, wo er für Fortuna Köln, den MSV Duisburg, den VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Schalke 04 spielte. Mit den Knappen konnte er einen Triumph im DFB-Pokal bejubeln.

29. Junior (62) hat die Fussballwelt in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts begeistert, als er für Brasilien 1982 und 1986 bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Einsatz war und in insgesamt zehn Begegnungen ein Tor gegen Argentinien beisteuerte. Überdies wurde er bei der Copa América 1983 mit der Seleção Zweiter. Zuvor hatte er sein Land bereits bei den Olympischen Spielen 1976 vertreten. Als Vereinsspieler gewann Junior mit Flamengo Rio de Janeiro nicht weniger als vier nationale Meistertitel, ein Mal den brasilianischen Pokal sowie je eine Trophäe in der Copa Libertadores und im Interkontinental-Pokal. Im Ausland versuchte Junior sein Glück in Italien, wo er für Torino Calcio und Pescara Calcio aktiv war. In seiner brasilianischen Heimat wurde Junior ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt. Als Trainer betreute er Flamengo Rio de Janeiro und Corinthians São Paulo.

30. Merete Pedersen (43) vertrat Dänemark zwei Mal (1999 in den USA und 2007 in der VR China) bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™. Darüber hinaus war sie für ihr Land beim ersten Olympischen Fussballturnier der Frauen 1996 in Atlanta im Einsatz. Auf kontinentaler Bühne nahm Pedersen 1997, 2001 und 2005 an der UEFA Frauen-Europameisterschaft teil. Als Klubspielerin stand sie bei Sportfreunde Siegen (Deutschland), Odense BK (Dänemark) und Torres Calcio (Italien) unter Vertrag.

1. Chung Hae Won (57) war für die Republik Korea bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul und bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Italien 1990™ im Einsatz. Beim AFC Asien-Pokal 1988 erreichte er mit seiner Mannschaft das Finale und unterlag dort gegen Saudiarabien. Er selbst erzielte bei diesem Turnier in fünf Partien zwei Treffer. In seiner Klubkarriere feierte Chung im Dress der Busan Daewoo Royals drei Meistertitel und einen Triumph in der AFC Champions League. Außerdem wurde er ein Mal Torschützenkönig der heimischen Liga.