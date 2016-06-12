Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

12.

Christine Sinclair** (33) hat aufgrund ihrer vier WM-Teilnahmen in Folge, nämlich 2003, 2007, 2011 und 2015, an einem bedeutenden Kapitel des Frauenfussballs mitgeschrieben. Die persönliche Bilanz der Kanadierin weist dabei neun Treffer in 17 Partien aus. Bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2002 erreichte sie mit der kanadischen Auswahl das Finale. Sie selbst wurde damals mit dem Goldenen Ball von adidas als beste Spielerin und mit dem Goldenen Schuh von adidas als erfolgreichste Torschützin des Turniers (zehn Treffer) ausgezeichnet. Überdies vertrat Sinclair ihre Landesfarben auch bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012. In London 2012 holte sie für Kanada Bronze sowie erneut die Torschützenkrone als beste Torschützin des Turniers. In der ewigen Bestenliste rangierte Sinclair mit ihrer Torausbeute sogar lange vor der legendären U.S.-Amerikanerin Mia Hamm. Inzwischen wurde sie lediglich von der im Dezember letzten Jahres zurückgetretenen U.S.-amerikanischen Ex-Nationalstürmerin Abby Wambach (184 Tore) übertroffen, die auch die bislang höchste Anzahl an Länderspieleinsätzen auf dem Konto hat.

13.

Guy Demel* (35) qualifizierte sich mit der Elfenbeinküste 2006 erstmals für eine Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, kam dann bei dem in Deutschland ausgetragenen Turnier allerdings nicht zum Einsatz. Besser lief es für ihn in Südafrika 2010, wo er erneut mit von der Partie war. Überdies nahm er mit den Elefanten* 2006 und 2010 am CAF Afrikanischen Nationen-Pokal teil und erreichte dort 2006 das Finale. Nach seinem Profidebüt bei Olympique Nîmes wechselte Demel zu Borussia Dortmund, wo er ein Mal deutscher Meister wurde. Es folgten sechs Spielzeiten beim Hamburger SV. Danach verließ er Deutschland und unterschrieb bei West Ham United. Mit dem Klub aus dem Londoner Osten schaffte er den Aufstieg in die Premier League. Seit dem vergangenen Jahr steht Demel beim schottischen Klub Dundee United unter Vertrag.

14.

Cathrine Sørensen** (38) nahm mit Dänemark an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2007™ teil und erzielte dort mit zwei Treffern (gegen Neuseeland und gegen die VR China) die Hälfte der insgesamt vier Tore, die ihrer Mannschaft in den drei Gruppenspielen gelangen. Im kontinentalen Rahmen vertrat sie ihr Land drei Mal in Folge bei der UEFA Frauen-Europameisterschaft und steuerte dabei in zehn Einsätzen zwei Tore bei. Als Vereinsspielerin war Sørensen für Brøndby IF und Fortuna Hjørring in Dänemark, für den FC Linkopings in Schweden und für den FC Sydney, mit dem sie zwei australische Meistertitel gewann, aktiv.

15.

Gu Sang-bum** (52) schaffte mit der Republik Korea die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Italien 1990™, wo er zwei Spiele absolvierte. Vier Jahre später gehörte er in den USA 1994 erneut zum südkoreanischen WM-Kader, kam dort aber nicht zum Einsatz. 1988 erreichte er beim AFC Asien-Pokal das Finale, das er und sein Team nach Elfmeterschießen gegen Saudiarabien verloren. Im gleichen Jahr durfte er sein Land bei den Olympischen Spielen in Seoul vertreten. In seiner Vereinskarriere wurde Sang-bum mit Lucky-Goldstar Hwangso ein Mal Landesmeister. Danach spielte er für die die Daewoo Royals, bevor er seine Karriere bei den Pohang Atoms beendete. In seiner zweiten Laufbahn als Trainer war der frühere Verteidiger für mehrere südkoreanische Klubs tätig.

16.

Edwin Tenorio** (40) hat in der ecuadorianischen Nationalmannschaft deutliche Spuren hinterlassen, insbesondere wegen seines aktiven Beitrags zur WM-Qualifikation Ecuadors für die Endrunden 2002 in Korea/Japan und 2006 in Deutschland, bei denen er es auf insgesamt sechs Einsätze brachte und in Deutschland 2006 bis ins Achtelfinale vorstieß. Darüber hinaus nahm er drei Mal in Folge an der Copa América und ein Mal am CONCACAF Gold Cup teil. In seiner Klubkarriere gewann er im Trikot von LDU Quito und Deportivo Quito je einen Meistertitel. Zudem spielte er in seiner Heimat für SD Aucas Quito, SC Imbabura und SC Barcelona Guyaquil. Im Ausland stand Tenorio beim Club Jorge Wilstermann (Bolivien), bei CD Veracruz (Mexiko) und Deportivo Pereira (Kolumbien) unter Vertrag.

17.

José Herrera* (51) kann voller Stolz auf seinen Titelgewinn mit Uruguay bei der Copa América 1995 zurückblicken, wo er bis zum Finalsieg über Brasilien im Estadio Centenario in allen Begegnungen seiner Mannschaft auf dem Platz stand. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Italien 1990™ absolvierte er alle drei WM-Vorrundenspiele der Celeste*. Auf Vereinsebene war Herrera für Peñarol und Racing Montevideo sowie für die Montevideo Wanderers aktiv. Im Ausland versuchte er sein Glück bei Cagliari Calcio und Atalanta Bergamo (Italien), bei Cruz Azul (Mexiko), bei UE Figueres (Spanien) und bei Shandong Luneng (VR China).

