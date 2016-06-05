Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

5. Edinho (61) war für die Seleção drei Mal in Folge bei FIFA WM-Endrunden im Einsatz, nämlich 1978 in Argentinien, 1982 in Spanien und 1986 in Mexiko. Dabei steuerte er in neun WM-Spielen ein Tor bei. 1976 vertrat er Brasilien bei den Olympischen Spielen. In seiner Vereinskarriere holte Edinho mit Fluminense Rio de Janeiro drei Meistertitel des gleichnamigen Bundesstaates. Im Dress von* *Flamengo Rio de Janeiro wurde er ein Mal brasilianischer Meister. Mit Grêmio Porto Alegre gewann er je ein Mal die Meisterschaft im Bundesstaat Rio Grande do Sul und den brasilianischen Pokal. Nachdem er seine Fussballschuhe an den Nagel gehängt hatte, war er für mehrere Klubmannschaften als Trainer tätig und führte diese zu zahlreichen nationalen Titelgewinnen.

6. Wladyslaw Zmuda (62) galt in der goldenen Ära des polnischen Fussballs als einer der Symbolfiguren. Davon zeugt vor allem die Tatsache, dass er bei vier aufeinanderfolgenden Auflagen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit von der Partie war. Nach Platz drei 1974 in der BR Deutschland vertrat er seine Landesfarben auch 1978 in Argentinien und 1982 in Spanien, wo Polen erneut WM-Dritter wurde, und 1986 in Mexiko. Insgesamt stand Zmuda dabei in 21 Spielen auf dem Platz. Überdies gewann er mit Polen bei den Olympischen Spielen 1976 die Silbermedaille Nach seinen ersten Vereinsstationen bei Motor Lublin, Gwardia Warschau und Slask Wroclaw, wo er ein Mal polnischer Meister wurde, sowie bei Widzew Lodz, wo er sich zwei Mal mit der nationalen Meisterkrone schmücken konnte, war er im Ausland für Hellas Verona und Cosmos New York aktiv. Danach wechselte Zmuda zum italienischen Klub US Cremonese und beendete dort seine Karriere. Als Trainer betreute er die polnischen Auswahlteams der U-19- und U-21-Junioren.

7. Antonio Alzamendi (60) nahm mit Uruguay 1986 in Mexiko und 1990 in Italien an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil und erzielte in insgesamt sechs Partien einen Treffer. Auf der kontinentalen Bühne vertrat er sein Land bei drei Auflagen der Copa América, wobei er zwei Mal Turniersieger wurde und ein Mal das Finale erreichte. Nach seinem Profidebüt bei Sud América wechselte Alzamendi in das benachbarte Argentinien, wo er zunächst für Independiente Avellaneda spielte und ein Mal Landesmeister wurde. Danach unterschrieb er bei River Plate und gewann mit dem Traditionsklub je ein Mal die nationale Meisterschaft, die Copa Libertadores und den Interkontinental-Pokal. Im Trikot des einheimischen Klubs Peñarol Montevideo holte er einen uruguayischen Meistertitel. In Europa war der frühere Torjäger für den damaligen spanischen Erstligisten CD Logronés aktiv. In Südamerika wurde Alzamendi ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt. In seiner zweiten Laufbahn als Trainer betreute er unter anderem den australischen Klub Canberra Cosmos.

8. Javier Mascherano (32) war für Argentinien drei Mal in Folge bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Einsatz. In Brasilien 2014 hatte er großen Anteil daran, dass die Albiceleste bis ins Finale vorstieß. Im Jahr darauf unterlagen er und sein Nationalteam im Finale der Copa América gegen Chile. Als Vereinsspieler feierte Mascherano mit dem FC Barcelona seine mit Abstand größten Erfolge. Seine Bilanz: vier Meistertitel, drei Trophäen in der Copa del Rey, zwei Siege im spanischen Supercup sowie je zwei Triumphe in der UEFA Champions League, im europäischen Supercup und bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Bevor er sich den Katalanen anschloss, hatte er im Dress von River Plate und Corinthians São Paulo je ein Mal in der argentinischen und in der brasilianischen Meisterschaft triumphiert. Bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 gewann er mit Argentinien jeweils die Goldmedaille. Als Juniorenspieler hatte er zudem an der FIFA U-17- und an der FIFA U-20-Weltmeisterschaft teilgenommen.

9. Eric Wynalda (47) leistete in der WM-Qualifikation für Italien 1990 einen entscheidenden Beitrag zur Rückkehr der USA auf die große Bühne des Weltfussballs. Danach vertrat er sein Land 1990, 1994 und 1998 drei Mal in Folge bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Darüber hinaus nahm er 1992 an der ersten Auflage des FIFA Konföderationen-Pokals teil und wurde dort mit den USA Dritter. 1995 war er im U.S.-amerikanischen Auswahltrikot bei der Copa América im Einsatz. Bei seinen fünf Teilnahmen am CONCACAF Gold Cup holte Wynalda ein Mal den Titel, erreichte zwei Mal das Finale und landete ein Mal auf Rang drei. Nach seinem Klubdebüt beim damaligen Bundesligisten 1. FC Saarbrücken und einer weiteren Station beim VfL Bochum kehrte er in die USA zurück, wo er bei San José Clash, Miami Fusion, New England Revolution und Chicago Fire unter Vertrag stand. 1996 wurde Wynalda in den USA zum Fussballer des Jahres gewählt.

10. Patience Avre (40) hat mit ihren drei Teilnahmen in Folge an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ (1995 in Schweden, 1999 und 2003 in den USA) aktiv zum weltweiten Durchbruch des nigerianischen Frauenfussballs beigetragen. Dabei steuerte sie in zehn Begegnungen ein Tor bei. Und es war ein ganz besonderes! Denn dank ihres Treffers landeten die Nigerianerinnen ihren ersten Punktgewinn überhaupt bei diesem Turnier. Darüber hinaus nahm Avre im Jahr 2000 an den Olympischen Spielen in Sydney teil, wo Nigeria als erstes afrikanisches Team beim Olympischen Fussballturnier der Frauen vertreten war.