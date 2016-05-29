Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

29.

Benjamin** (47) ist aufgrund seiner Teilnahme an den ersten sechs Auflagen der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft in die Geschichte dieses Sports eingegangen. Dabei holte er mit Brasilien vier Mal die globale Krone. Bei seinen beiden weiteren WM-Teilnahmen im brasilianischen Auswahltrikot wurde er ein Mal Vize-Weltmeister und ein Mal Dritter. Persönlich wurde Benjamin zwei Mal mit dem Silbernen Ball und ein Mal mit dem Bronzenen Ball von adidas sowie ein Mal mit dem Silbernen Schuh von adidas ausgezeichnet. Insgesamt erzielte er in 34 WM-Spielen 35 Treffer. Überdies gewann er mit der brasilianischen Beach-Soccer-Auswahl vier Mal die südamerikanische WM-Qualifikation.

30.

Dragan Dzajic** (70) nahm 1974 mit Jugoslawien an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil und steuerte dort in fünf Begegnungen ein Tor bei. 1964 vertrat er die Farben seines Landes bei den Olympischen Spielen. Im kontinentalen Rahmen war Dzajic zwei Mal bei der UEFA Europameisterschaft im Einsatz. Dabei erreichte er bei der Auflage von 1968 das Finale gegen Italien und schloss das Turnier zudem als bester Torschütze ab. Dzajic verbrachte nahezu seine gesamte Karriere bei Roter Stern Belgrad, wo er nicht weniger als fünf Mal Landesmeister und vier Mal jugoslawischer Pokalsieger wurde. Dazwischen lag ein zweijähriges Engagement beim SC Bastia.

31.

Eloy Campos** (74) nahm mit Peru an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1970 teil. Es war erst der zweite Auftritt des südamerikanischen Landes auf der WM-Bühne – 40 Jahre nach der Teilnahme am ersten Turnier 1930. Bei dem in Mexiko ausgetragenen Turnier kam Campos zu zwei Einsätzen. Darüber hinaus vertrat er sein Land auch bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom. Als Vereinsspieler wurde er mit Sporting Cristal vier Mal peruanischer Meister, bevor er seine Karriere bei CS Cienciano beendete. Als Trainer betreute Campos zahlreiche peruanische Klubmannschaften.

1.

Jean Beausejour** (32) hat 2015 mit Chiles allererstem Titelgewinn bei der Copa América, wo er in vier Begegnungen auf dem Platz stand, an einem glorreichen Kapitel der chilenischen Fussballgeschichte mitgeschrieben. Zuvor war er bereits bei der Auflage von 2011 des kontinentalen Turniers im Einsatz gewesen. Zudem vertrat er seine Landesfarben bei den FIFA WM-Endrunden 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien und erzielte dabei in insgesamt sechs Partien zwei Tore, darunter den Siegtreffer im ersten Gruppenspiel von Südafrika 2010 gegen Honduras. In seiner Vereinskarriere gewann Beausejour je einen Meistertitel mit den einheimischen Klubs Universidad Católica und Colo-Colo Santiago, mit Grêmio Porto Alegre die zweite brasilianische Liga, im Dress von Birmingham den englischen Ligapokal und mit Wigan den FA Cup. Außerdem spielte er für KAA Gent, Servette Genf und Club América.

2.

Abby Wambach** (36) wird ihren Geburtstag in diesem Jahr fernab der Fussballstadien feiern, denn wenige Monate nach dem Titelgewinn mit den USA bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2015™ hatte die Ausnahmestürmerin ihre überaus erfolgreiche Karriere beendet. Mit ihren vier Einsätzen in Serie bei WM-Endrunden, bei denen sie es auf 14 Tore brachte, ist Wambach als eine der besten Spielerinnen aller Zeiten in die Geschichte des Frauenfussballs eingegangen. Bevor sie im vergangenen Jahr die WM-Krone bejubeln konnte, war sie mit den USA ein Mal bis ins Finale vorgestoßen und zwei Mal Dritte geworden. Bei Olympischen Spielen gewann Wambach zwei Mal Gold und steuerte in elf Einsätzen neun Tore bei. Damit ist sie die bislang erfolgreichste Torjägerin in der Geschichte des olympischen Frauenfussballs. Darüber hinaus wurde Wambach 2012 zur FIFA-Weltfussballerin des Jahres gewählt. Als Klubspielerin war sie in den USA für Washington Freedom, magicJack und Western New York Flash aktiv.

3.

Luigi Di Biagio* (45) war für Italien zwei Mal in Folge bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Einsatz, nämlich 1998 in Frankreich, wo er einen Treffer erzielte und im Viertelfinale an der gastgebenden Mannschaft scheiterte, und 2002 in Korea/Japan, wo er lediglich ein Spiel absolvierte. Bei der UEFA EURO 2000 erreichte er mit der Squadra Azzurra das Finale und unterlag dort erneut gegen die Bleus. *In seiner Klubkarriere spielte Di Biagio für Lazio Rom, AC Monza Brianza, US Foggia, AS Rom, Inter Mailand, Brescia Calcio und Ascoli Calcio. In seiner zweiten Laufbahn als Trainer betreut Di Biagio seit 2013 die italienische U-21-Auswahl.

