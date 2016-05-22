Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

22. Cha Bumkun (63) nahm mit der Republik Korea an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Mexiko 1986™ teil. Hinzu kommen eine Finalteilnahme beim AFC Asien-Pokal 1972 und eine Goldmedaille (gemeinsam mit der DVR Korea) bei den Asien-Spielen 1978. Sein Debüt im Profifussball feierte er in der Bundesrepublik Deutschland, wo er beim SV Darmstadt 98 begann und danach mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal und den UEFA-Pokal gewann. Im Dress von Bayer Leverkusen feierte der frühere Stürmer einen weiteren Triumph im UEFA-Pokal. Im Anschluss an seine Spielerkarriere schlug Cha eine zweite Laufbahn als Trainer ein. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998™ betreute er die Auswahl seines Landes als Cheftrainer. Als Klubtrainer arbeitete er für die Ulsan Hyundai Tigers, den FC Shenzhen (VR China) und die Suwon Samsung Bluewings, mit denen er zwei Mal Landesmeister wurde und ein Mal im nationalen Pokalwettbewerb triumphierte sowie neben zwei Titelgewinnen im heimischen Ligapokal eine Trophäe im südkoreanischen Supercup holte.

23. Ricardinho (40) war für Brasilien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Korea/Japan 2002™, wo er mit der Seleção den Titel gewann, und dann erneut 2006 in Deutschland im Einsatz. 2003 vertrat er die Farben seines Landes beim FIFA Konföderationen-Pokal. Im Verlauf seiner Vereinskarriere war er für zahlreiche Klubs aktiv, darunter auch für Corinthians São Paulo, wo er nicht weniger als zwei nationale Meistertitel, einen Triumph im brasilianischen Pokal, zwei Trophäen in der Meisterschaft des Bundesstaates São Paulo, einen Finalsieg im Torneio Rio-São Paulo sowie den Gewinn der im Jahr 2000 erstmals ausgetragenen FIFA Klub-Weltmeisterschaft bejubeln konnte. Mit dem FC Santos wurde Ricardinho ein Mal brasilianischer Meister. Im Trikot von Paraná Clube holte er drei Mal die Meisterschaft im Bundesstaat Paraná. Im Ausland trug er die Vereinstrikots von Girondins Bordeaux, des FC Middlesbrough, von Al Ryyan (Katar) und von Beşiktaş Istanbul, wo er ein Mal türkischer Pokalsieger wurde.

24. DaMarcus Beasley (34) hat die jüngere Geschichte des U.S.-amerikanischen Fussballs durch die Teilnahme an den vier jüngsten FIFA WM-Endrunden entscheidend mitgeprägt. Seine WM-Bilanz weist insgesamt elf Einsätze sowie einen Einzug ins Viertelfinale (Korea/Japan 2002) aus. Darüber hinaus war er 2003 und 2009 beim FIFA Konföderationen-Pokal für die USA im Einsatz und erreichte bei seiner zweiten Teilnahme am Festival der Meister das Finale. Im Juniorenalter vertrat Beasley seine Landesfarben bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 1999, wo er mit dem Silbernen Ball von adidas als zweitbester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, und bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2001. Im Bereich der CONCACAF war er sechs Mal beim Gold Cup mit von der Partie. Dabei holte er vier Mal den Turniersieg und unterlag ein Mal im Finale. Nachdem er mit Chicago Fire zwei Mal den U.S. Open Cup und ein Mal den MLS Supporter's Shield als punktbestes Team der regulären MLS-Saison gewonnen hatte, wechselte Beasley zur PSV Eindhoven, mit der er zwei Mal Landesmeister und ein Mal niederländischer Pokalsieger wurde. Als nächste Stationen folgten Manchester City und die Glasgow Rangers, bei denen er sich mit zwei Meistertiteln sowie mit je einer Trophäe im schottischen Pokal und im Ligapokal schmücken konnte. Danach war er für Hannover 96 und den FC Puebla (Mexiko) aktiv, bevor er in die USA zurückkehrte und bei Houston Dynamo unterschrieb.

25. Luc Nilis (49) war bei den FIFA WM-Endrunden 1994 und 1998 für Belgien im Einsatz und erzielte dabei in insgesamt sechs Spielen einen Treffer. Im Jahr 2000 nahm er an der UEFA EURO teil. Nach seinem Vereinsdebüt bei KFC Winterslag wurde der frühere Angreifer mit RSC Anderlecht vier Mal Landesmeister und drei Mal belgischer Pokalsieger. Nach seinem Wechsel zur PSV Eindhoven setzte er seine Erfolgsbilanz mit zwei Meistertiteln sowie je einen Triumph im nationalen Pokal und im niederländischen Supercup fort. Zudem holte er in Eindhoven zwei Mal in Folge die Torschützenkrone der Eredivisie und wurde 1995 zum Spieler des Jahres in dieser Liga gekürt. Danach unterschrieb Nilis bei Aston Villa in der englischen Premier League, wo er seine Karriere schließlich beendete. Anschließend begann er bei der PSV Eindhoven eine Tätigkeit als Assistenzcoach. Weitere Stationen als Co-Trainer waren die türkischen Erstligisten Kasimpasa Istanbul und Gençlerbirligi Ankara.

26. Luca Toni (39) feiert in diesem Jahr einen ganz besonderen Geburtstag. Denn er hat sich entschlossen, seine Karriere am Saisonende zu beenden. Mit der italienischen Nationalmannschaft wurde der Ausnahmestürmer bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™ Weltmeister. Dabei brachte er es auf sechs Einsätze und steuerte gegen die Ukraine zwei Tore bei. Danach nahm er mit Italien auch an der UEFA EURO 2008 und am FIFA Konföderationen-Pokal 2009 teil. Seine ersten Schritte als Profi in der Serie A machte Toni bei Vicena Calcio und Brescia Calcio. Mit US Palermo wurde er Meister der Serie B, die er zugleich als bester Torschütze abschloss. Nach seinem Wechsel zu AC Florenz sicherte sich Toni auch die Torschützenkrone in der italienischen Eliteklasse. Danach unterschrieb er beim deutschen Rekordmeister Bayern München, mit dem er je einen Triumph in der Meisterschaft, im DFB-Pokal und im Ligapokal feiern konnte. Außerdem wurde er im Bayern-Dress ein Mal Torschützenkönig im UEFA-Pokal. Anschließend kehrte er nach Italien zurück, um nacheinander für AS Rom, CFC Genua und Juventus Turin aufzulaufen. 2012 folgte ein kurzes Engagement bei Al Nasr in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zurück in Italien stürmte er eine Saison für seinen Ex-Klub AC Florenz. Die letzten drei Spielzeiten stand er bei Hellas Verona unter Vertrag, wo er sich ein weiteres Mal die Torschützenkrone der Serie A holte.

27. Jiri Stajner (40) gelang mit der Tschechischen Republik die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™, wo er bis zum Ausscheiden seiner Mannschaft nach der Vorrunde in allen drei Begegnungen auf dem Platz stand. Als Vereinsspieler war Stajner für mehrere tschechische Klubs aktiv, unter anderem für Slavia Prag. Überdies spielte er acht Jahre für Hannover 96.