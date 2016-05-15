Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

**

15.

Carl Medjani** (31) hat sich mit seiner Teilnahme an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ einen Traum erfüllt. Bei dem Turnier stieß er mit Algerien bis ins Achtelfinale vor. Schon 2010 in Südafrika hatte er zum algerischen WM-Kader gehört, war dort aber nicht zum Einsatz gekommen. Darüber hinaus vertrat er Algeriens Landesfarben auch 2013 und 2015 beim CAF Afrikanischen Nationen-Pokal Nach seinen ersten Vereinsstationen beim FC Lorient, dem FC Metz und AC Ajaccio gewann Medjani im Dress von AS Monaco die französische Ligue 2. Danach spielte er auf Leihbasis für Olympiakos Piräus und den FC Valenciennes, bevor er zum türkischen Erstligisten Trabzonspor wechselte. Seit Februar dieses Jahres steht Medjani bei UD Levante in Spanien unter Vertrag.

**

16.

Antonio Maceda* (59) spielte bei den FIFA WM-Endrunden 1982 und 1986 für Spanien. Überdies nahm er 1984 an der UEFA Europameisterschaft teil und erzielte dort im letzten Gruppenspiel gegen die DFB-Auswahl das Siegtor zum 1:0 sowie im Halbfinale gegen Dänemark den Ausgleichstreffer zum 1:1. Damit hatte der Abwehrspieler aktiv dazu beigetragen, dass die Roja *das EM-Finale erreichte, in dem dann die gastgebenden Franzosen mit 2:0 die Oberhand behielten. Den größten Teil seiner Vereinskarriere verbrachte Maceda bei Sporting Gijón. Nach seinem Wechsel zu Real Madrid konnte er sich drei Mal in Folge mit dem spanischen Meistertitel und einer Trophäe im UEFA-Pokal schmücken. Als Trainer betreute Maceda CD Badajoz, Sporting Gijón und SD Compostela.

**

17.

Igor Denisov** (32) leistete einen aktiven Anteil zur WM-Qualifikation Russlands für die jüngste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und damit zur Rückkehr auf die große Bühne des Weltfussballs. In Brasilien kam er bis zum Ausscheiden seiner Mannschaft nach der Vorrunde in zwei Partien zum Einsatz. 2012 hatte er sein Land bei der UEFA EURO vertreten. In seiner Klubkarriere gewann er mit Zenit St. Petersburg in elf Spielzeiten drei Meistertitel, ein Mal den nationalen Pokalwettbewerb und zwei Mal den russischen Supercup sowie je ein Mal den UEFA-Pokal und den europäischen Supercup. Nach einer Zwischenstation bei Anzhi Makhachkala unterschrieb Denisov bei Dynamo Moskau, wo er derzeit seine dritte Saison spielt.

**

18.

Diego Pérez** (36) gilt als wichtiger Impulsgeber der uruguayischen Nationalmannschaft, für die er im Vorfeld der vier jüngsten FIFA WM-Endrunden insgesamt 32 Qualifikationsspiele absolvierte. 2010 in Südafrika stand er für Uruguay in allen WM-Spielen auf dem Platz und erreichte mit seinem Team die Vorschlussrunde. 2014 in Brasilien gehörte er erneut zum uruguayischen WM-Aufgebot, blieb dort aber ohne Einsatz. 2013 nahm Pérez am FIFA Konföderationen-Pokal teil. Zudem hatte er sein Land 1999 bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft vertreten. Auf der kontinentalen Bühne war der defensive Mittelfeldspieler vier Mal in Folge bei der Copa América mit von der Partie und holte dort 2011 den Titel. Zuvor war er bei der Turnierauflage von 2004 Dritter geworden. Als Vereinsspieler war Pérez zunächst für die einheimischen Hauptstadtklubs Defensor Sporting und CA Peñarol aktiv. Nachdem er im Trikot von CA Peñarol ein Mal Landesmeister geworden war, ging er nach Europa, wo er während zweier mehrjähriger Engagements für AS Monaco und den FC Bologna spielte.

**

19.

Daniel Kome** (36) kann voller Stolz auf die Olympischen Spiele 2000 in Sydney zurückblicken, bei denen er mit Kamerun die Goldmedaille gewann. Danach war er mit der kamerunischen A-Nationalmannschaft auch bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Korea/Japan 2002™ im Einsatz. Außerdem nahm Kome drei Mal in Folge am CAF Afrikanischen Nationen-Pokal teil und holte dort 2002 die kontinentale Krone. Als Juniorenspieler hatte er die Farben seines Landes zudem bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 1999 vertreten. Nach seinem Klubdebüt im B-Team von Atlético Madrid stand er nacheinander bei UD Levante, CD Numancia, dem FC Getafe, RCD Mallorca und Real Valladolid unter Vertrag, wo er Meister der zweiten spanischen Liga wurde. Danach wechselte er zu CD Teneriffa und beendete dort seine Karriere.

**

20.

Óscar Cardozo** (33) ist ein begnadeter Torjäger, der mit Paraguay an der Copa América 2007 und an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ teilnahm. Nach dem Gewinn der zweiten paraguayischen Liga mit CA 3 de Febrero stürmte er zwei Jahre für den Club Nacional Asunción, bevor er zu den Newell’s Old Boys (Argentinien) wechselte. In Europa spielte Cardozo sieben Jahre für den portugiesischen Traditionsklub Benfica Lissabon, bei dem er mit zwei Meistertiteln, einem Triumph im nationalen Pokal und fünf Trophäen im Ligapokal seine bislang größten Erfolge feiern konnte. Im Sommer 2014 unterschrieb er beim türkischen Verein Trabzonspor. In der portugiesischen Liga holte der Angreifer zwei Mal die Torschützenkrone. Das Gleiche gelang ihm ein Mal in der UEFA Europa League. Überdies wurde Cardozo in Paraguay zwei Mal zum Fussballer des Jahres gewählt.

**

21.