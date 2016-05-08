Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

8.

João Havelange **(100) wurde am 8. Mai 1916 als Kind belgischer Immigranten in Rio de Janeiro geboren. Er vertrat Brasilien als Schwimmer und Wasserballspieler bei zwei Olympischen Spielen: 1936 in Berlin und 1952 in Helsinki. Obwohl er als Jurist ausgebildet wurde, verfolgte er eine Karriere als Sportfunktionär und wurde im Alter von 42 Jahren zum Vorsitzenden des Brasilianischen Sportverbandes (CBD), der später zum Brasilianischen Fussballverband (CBF) wurde, ernannt.1963 wurde er ins Internationale Olympische Komitee gewählt und am 11. Juni 1974 zum Präsidenten der FIFA gewählt. Während seiner sechs Amtszeiten bis 1998 traten 50 neue Verbände dem Weltfussballverband bei. In seine Amtszeit fielen die erste Frauen-WM (1991), sowie die erste Männer-U-20-WM (1977), die erste Männer-U-17-WM (1985) und die erste Futsal-WM (1989).

9.

Jane Törnqvist** (41) hat den schwedischen Frauenfussball durch ihre beiden aufeinanderfolgenden Teilnahmen an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ entscheidend mitgeprägt. Nachdem sie 1999 im Viertelfinale ausgeschieden war, erreichte sie mit ihrer Mannschaft bei der Turnierauflage von 2003 das Finale und scheiterte dort an den DFB-Frauen. Überdies vertrat Tornqvist die schwedischen Farben auch bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney und 2004 in Athen. Auf der kontinentalen Bühne war sie für Schweden drei Mal in Folge bei der UEFA EURO der Frauen im Einsatz und wurde dort 2001 Vize-Europameisterin. Als Vereinsspielerin war sie für zahlreiche Klubs aktiv, unter anderem für Djurgårdens IF, mit dem sie zwei Mal den schwedischen Meistertitel gewann.

10.

Dennis Bergkamp* (47) nahm mit den Niederlanden zwei Mal in Folge an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 1994 in den USA und 1998 in Frankreich. Dabei brachte er es in zwölf Spielen auf sechs Tore. Darüber hinaus vertrat er sein Land bei drei kontinentalen Turnieren, wobei er mit der Elftal sowohl bei der UEFA Europameisterschaft 1992 als auch bei der UEFA EURO 2000 jeweils nach Elfmeterschießen im Halbfinale das Nachsehen hatte. Im Verlauf seiner 20-jährigen Profikarriere stand Bergkamp lediglich bei drei Klubs unter Vertrag. Nachdem er mit Ajax Amsterdam ein Mal Landesmeister und zwei Mal Pokalsieger geworden war sowie je ein Mal im Europapokal der Pokalsieger und im UEFA-Pokal triumphiert hatte, gewann er im Dress von Inter Mailand ein weiteres Mal den UEFA-Pokal. Nach zwei Spielzeiten bei den Lombarden unterschrieb er beim FC Arsenal, mit dem er nicht weniger als drei Meistertitel, vier Triumphe im FA Cup und drei Siege im Community Shield bejubeln konnte. In seiner niederländischen Heimat wurde Bergkamp zwei Mal und in England ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt. Hinzu kommen drei Torschützenkronen in der einheimischen Eredivisie* sowie je eine in der englischen Premier League und im UEFA-Pokal. Als Trainer war Bergkamp zunächst für die Jugendabteilung von Ajax Amsterdam tätig, bevor er zum Assistenzcoach des Profiteams aufstieg. Seine bisherige Bilanz weist vier Meistertitel und eine Trophäe im niederländischen Supercup aus.

11.

Thibaut Courtois** (24) ist inzwischen Stammtorhüter der belgischen A-Nationalmannschaft. In der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2014 trug er aktiv dazu bei, dass sich sein Land die Teilnahme am weltweit bedeutendsten Turnier sichern konnte. In Brasilien stand er dann bis zum Ausscheiden im Viertelfinale in allen fünf Begegnungen seiner Mannschaft zwischen den Pfosten. Nach dem Gewinn eines belgischen Meistertitels mit dem KRC Genk wurde Courtois vom FC Chelsea verpflichtet, der ihn direkt an Atlético Madrid auslieh. Im Trikot des spanischen Hauptstadtklubs gewann er je ein Mal die spanische Meisterschaft, die UEFA Europa League und den europäischen Supercup. Hinzu kommt eine Finalteilnahme in der UEFA Champions League. Daraufhin entschloss sich der FC Chelsea, seinen Torhüter zurückzuholen. Seit seiner Rückkehr an die Stamford Bridge konnte der Belgier inzwischen einen englischen Meistertitel und einen Triumph im Ligapokal feiern.

12.

Marcelo* (28) gilt derzeit als einer der besten Außenverteidiger der Welt. Dies hat er in der brasilianischen Nationalmannschaft ebenso bewiesen wie auf Vereinsebene. Mit Brasilien nahm er 2014 an der im eigenen Land ausgetragenen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil, nachdem er beim FIFA Konföderationen-Pokal 2013 Turniersieger geworden war. Zudem hatte er mit dem brasilianischen Nachwuchs bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2005 das Finale erreicht. Danach vertrat er seine Landesfarben auch bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2007 sowie bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012. Seine Olympiabilanz weist den Gewinn einer Bronzemedaille (2008 in Peking) und einer Silbermedaille (2012 in London) aus. Nachdem er mit Fluminense Rio de Janeiro zwei Mal die Meisterschaft im gleichnamigen Bundesstaat gewonnen hatte, unterschrieb Marcelo bei Real Madrid, wo er aktuell seine zehnte Saison absolviert. Im Dress der Königlichen *feierte er mit drei Meistertiteln, zwei Trophäen in der Copa del Rey, zwei Siegen im spanischen Supercup sowie je einem Triumph in der UEFA Champions League, im europäischen Supercup und bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2014 seine bislang größten Erfolge. Überdies winkt ihm zum Ende der laufenden Saison erneut die europäische Krone in der UEFA Champions League.

13.

Casey Stoney** (34) war für England bei den jüngsten drei Auflagen (2007, 2011 und 2015) der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im Einsatz und wurde 2015 in Kanada WM-Dritte. Zudem nahm sie 2009 und 2013 an der UEFA EURO der Frauen teil und wurde bei ihrem ersten kontinentalen Turnier Vize-Europameisterin. Danach vertrat Stoney die englischen Farben auch bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Nach ihrem Vereinsdebüt beim FC Arsenal, mit dem sie zwei Mal die englischen Meisterschaft sowie je ein Mal den englischen Verbandspokal und den Ligapokal gewann, wechselte sie zu Charlton Athletic, wo sie ein Mal Pokalsiegerin wurde und zwei Trophäen im Ligapokal holte. Danach folgten Engagements beim FC Chelsea und dem FC Lincoln, bevor sie zum FC Arsenal zurückkehrte und dort erneut im englischen Pokalwettbewerb triumphierte.

